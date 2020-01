KOERS KORT. Ewan kopman Lotto-Soudal in Tour Down Under De wielerredactie

07 januari 2020

08u45 0

Caleb Ewan voert Lotto-Soudal aan in de Tour Down Under (21-26 januari). De Australische spurter boekte al zeven ritzeges in de ronde van zijn vaderland. “Maar vorig jaar slaagde ik daar niet in”, zegt Ewan. “Dit jaar wil ik opnieuw op het podium staan. Ik ben er klaar voor en kan niet wachten tot het seizoen begint.”

Ewan krijgt in de Tour Down Under het gezelschap van zijn landgenoot Adam Hansen, de Britten Matthew Holmes en Jonathan Dibben, de Duitser Roger Kluge en onze landgenoten Thomas De Gendt en Tosh Van der Sande.