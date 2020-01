KOERS KORT. Ewan kopman Lotto-Soudal in Tour Down Under - Contractbreuk Nederlands kampioene escaleert in rechtzaak De wielerredactie

07 januari 2020

Ewan in eigen land kopman voor Lotto-Soudal

Caleb Ewan voert Lotto-Soudal aan in de Tour Down Under (21-26 januari). De Australische spurter boekte al zeven ritzeges in de ronde van zijn vaderland. “Maar vorig jaar slaagde ik daar niet in”, zegt Ewan. “Dit jaar wil ik opnieuw op het podium staan. Ik ben er klaar voor en kan niet wachten tot het seizoen begint.”

Ewan krijgt in de Tour Down Under het gezelschap van zijn landgenoot Adam Hansen, de Britten Matthew Holmes en Jonathan Dibben, de Duitser Roger Kluge en onze landgenoten Thomas De Gendt en Tosh Van der Sande.

Kort geding tegen Wiebes wegens contractbreuk

Het conflict tussen Lorena Wiebes en haar ploeg Parkhotel Valkenburg heeft grotere proporties aangenomen. Het wielerteam heeft wegens contractbreuk een kort geding aangespannen tegen de regerend Nederlands kampioene. De zaak komt donderdag voor de rechtbank in Alkmaar.

Wiebes heeft vanwege haar onverwacht succesvolle jaar aanbiedingen van grote wielerploegen en ze wil graag die stap zetten. Ze heeft de samenwerking met Parkhotel Valkenburg per brief opgezegd, maar de ploeg accepteert dat niet en vindt dat het lopende contract moet worden gerespecteerd.

Wiebes gaf vorige maand op het NK baanwielrennen in Alkmaar aan dat ze niet meer in het shirt van Parkhotel Valkenburg wil rijden. Ze zei toen ook dat als ze er niet zou uitkomen met de ploeg, ze de consequentie aanvaardde het komende half jaar helemaal niet te fietsen.