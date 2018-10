KOERS KORT. Evenepoel wint ook zijn laatste juniorenkoers - Bennett met hattrick in Turkije, Prades pakt eindzege - Wout van Aert: "Elke week moet ik ruzie maken in Gieten" De wielerredactie

14 oktober 2018

14u31 3

Annemarie Worst wint in Gieten en is eerste leidster

Annemarie Worst (Steylaerts-777) heeft vandaag in het Nederlandse Gieten de eerste manche van de Superprestige bij de vrouwen gewonnen. De 22-jarige Nederlandse haalde het ruim afgescheiden. In een sprint, met drie voor de tweede plaats, was Marianne Vos sneller dan de Italiaanse Alice Maria Arzuffi.

Loes Sels eigende zich de vierde plaats toe. Wereldkampioene Sanne Cant moest genoegen nemen met een 7e plaats. Annemarie Worst, vorig jaar nog zevende in Gieten, is meteen de eerste leidster in het klassement van de Superprestige. De Italiaanse kampioene Eva Lechner nam de beste start. Achter haar volgde Maud Kaptheijns, herstellende van een knie- en enkelblessure, Annemarie Worst en Marianne Vos. Wereldkampioene Sanne Cant kende een ietwat mindere start en volgde op een tiende plaats. Vos flitste zich halfweg de eerste ronde naar de kop van de wedstrijd en sloeg meteen een kloof op de rest.

Kaptheijns reed bij het ingaan van de tweede ronde in tweede stelling, gevolgd door Annemarie Worst, Loes Sels en Fleur Nagengast. Ellen Van Loy eigende zich de achtste plaats toe voor Laura Verdonschhot en Sanne Cant. Net voor het ingaan van de derde ronde vervoegde Annemarie Worst leidster Marianne Vos. Achter dit duo volgde met Loes Sels en Maud Kaptheijns nog een tweetal. Na Marianne Vos en Annemarie Worst wisselden de posities constant. Zo trok Alice Maria Arzuffi naar de derde plaats. Loes Sels voerde een achtervolgende groep aan met daarin ook nog Maud Kaptheijns, Fleur Nagengast en Sanne Cant. Met nog iets meer dan twee ronden voor de boeg achtte Annemarie Worst haar moment gekomen. Zij liet Marianne Vos in de steek. Laatstgenoemde werd snel opgeraapt door het tweetal Loes Sels met Alice Maria Arzuffi.

Annemarie Worst trok de laatste ronde in met een voorsprong van 25 seconden op haar teamgenote Alice Maria Arzuffi. Het tweetal Loes Sels met Marianne Vos moest al 45 seconden goed maken op Worst. Laatstgenoemde kwam niet meer in de problemen en haalde het afgescheiden. De strijd voor de tweede plaats werd nog best spannend. Marianne Vos vervoegde samen met Loes Sels de Italiaanse Arzuffi. Deze drie trokken de laatste rechte lijn in. Vos bleek uiteindelijk toch nog over de meeste krachten te beschikken en hield respectievelijk Alice Maria Arzuffi en Loes Sels achter haar. Annemarie Worst volgt Maud Kaptheijns op als laureate van de Superprestige in Gieten.

Evenepoel wint ook zijn laatste juniorenkoers

Tweevoudig wereldkampioen Remco Evenepoel heeft met de Chrono des Nations in Les Herbiers, een individuele tijdrit over 33,650 km, zijn laatste wedstrijd in de juniorencategorie gewonnen. Hij haalde drie andere renners in en won uiteindelijk met 1'10" voorsprong op de Fransman Donovan Grondin. Siebe Roesems, zoon van ex-prof Bert, werd veertiende. Evenepoel volgt op de erelijst landgenoot Sébastien Grignard op. Het was zijn 36ste seizoenszege op 47 competitiedagen. Goed voor een afwerkingspercentage van 76,6%.

Bennett verrast peloton, Prades sprint naar eindzege in Turkije

De Spanjaard Eduard Prades (Euskadi-Murias) heeft in extremis nog eindwinst in de Ronde van Turkije (WorldTour) afgesnoept van de Kazakse leider Alexey Lutsenko. De Ier Sam Bennett (BORA-Hansgrohe) reed met een ultieme aanval naar zijn derde ritwinst.

De zesde en laatste etappe van de Ronde van Turkije voerde het peloton tijdens 166 kilometer van Bursa naar Istanboel. Met Preben Van Hecke en Louis Vervaeke schoven twee Belgen mee met een vlucht van eerst drie en later acht renners. Vervaeke was de laatste van de acht die werd teruggegrepen, op 6,5 km van de finish.

De streep lag getrokken vlakbij de Blauwe Moskee en de Aya Sofia, bovenop een smalle, technische helling. Tweevoudig sprintwinnaar Bennett speelde op de verrassing door aan de voet weg te springen uit het peloton. Zdenek Stybar ging in de achtervolging maar waaide terug naar het peloton, Bennett werkte een geruststellende voorsprong uit en had op de streep alle tijd om zijn derde ritzege te vieren. Christophe Noppe was de snelste Belg op plaats 12.

Voor het eindklassement was het rekenen geblazen, want Prades won de sprint voor de tweede plek en veroverde zo zes bonificatieseconden. En zo kwam hij in het eindklassement in dezelfde tijd te staan als de Kazakse leider Alexey Lutsenko, die de koninginnenetappe had gewonnen. Dankzij zijn betere resultaten tijdens de zes ritten duidden de reglementen de 31-jarige Spanjaard als eindwinnaar aan voor Lutsenko. De Australiër Nathan Haas is derde in de eindstand.

Quick-Step Floors viert, maar wint toch niet in Hammer Hongkong

Quick-Step Floors pakte net naast winst in de derde en laatste manche van de Hammer Series in Hongkong. De ploeg van Patrick Lefevere werd aanvankelijk als winnaar uitgeroepen van de Hammer Sprint, maar verloor die zege achteraf aan eindwinnaar Mitchelton-Scott.

Onder meer dankzij een actieve Philippe Gilbert en Dries Devenyns kon Quick-Step Floors onderweg erg veel punten scoren tijdens de sprintproef in Hongkong, waar de optelsom van de behaalde punten tijdens de eind- en tussensprinten de winnende ploeg aanduidde. Aanvankelijk duidde die berekening Quick-Step Floors als winnaar aan, maar na verwarring door lekke banden in de slotronden bleek uiteindelijk Mitchelton-Scott 27 punten meer te hebben verzameld dan Gilbert en co.

In de afsluitende Hammer Chase, een ploegentijdrit over 21,5 kilometer, was het Team Sunweb van specialist Tom Dumoulin de snelste ploeg. De renners van Mitchelton-Scott kwamen juichend als tweede over de streep, want de Australische ploeg had zich zo verzekerd van de zege in de Hammer Hongkong. Daarmee schreven ze meteen ook eindwinst in de Hammer Series op hun naam, want eerder won Mitchelton-Scott ook al de openingsmanche in het Noorse Stavanger.

Quick-Step Floors bezet in het overkoepelende eindklassement de tweede plek. De Belgische ploeg won de tweede proef van de Hammer Series in Nederlands Limburg. Team Sunweb is derde in de eindstand.

Thibau Nys derde in eerste internationale veldrit

Thibau Nys is in Gieten meteen derde geworden in zijn allereerste internationale veldrit, na Witse Meeussen en Luke Verburg. “Ik ben heel blij dat ik hier in mijn eerste jaar als junior derde kon worden. Ik had snel door dat Witse en Luke sterker waren. Ik blies me wat op in de tweede ronde, temporiseerde vervolgens wat en concentreerde me vol op de derde plaats.”

Wout van Aert: "Elk jaar moet ik ruzie maken"

Er moest Wout van Aert even iets van het hart. Voor aanvang van de cross in Gieten in het kader van de Superprestige stuurde de wereldkampioen een opvallende tweet de wereld in. "Elk jaar moet ik ruzie maken om toegang te krijgen tot de parking. Doe er iets aan aub", schreef Van Aert.

Ik zie geen andere ‘oplossing’ dan het even online te gooien. Elk jaar moet ik ruzie maken om toegang te krijgen tot de parking van de @SP_Gieten. Doe er iets aan aub! Wout van Aert(@ WoutvanAert) link

Einde van indrukwekkende reeks Van der Poel en Van Aert

Pech voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert gisteren in de Brico cross van Lokeren. De Nederlander kwam ten val en liep een verrekking van de ligamenten aan zijn rechterenkel op en moest opgeven. Van Aert kreeg dan weer af te rekenen met een lekke band en werd zesde. Na de wedstrijd viel er dan ook een opvallende statistiek te noteren. Het was sinds de junioren de 134ste keer dat Van der Poel en Van Aert samen koersten en telkens stond er wel iemand van hen op het podium. Gisteren kwam er een einde aan die indrukwekkende reeks. "Mathieu zal dat wel bijhouden denk ik, maar ik wist het niet", reageerde Wout van Aert al op twitter.

Wout van Aert and Mathieu van der Poel have ridden in the same race for 134 times since they were Junior. And always one of them stood on the podium ... until today. #cxfacts cyclocross24(@ cyclocross24) link

Thomas De Gendt en Tim Wellens begonnen aan fietsavontuur

Waar de meeste renners na de Ronde van Lombardije de fiets even aan de kant schuiven, kiezen Thomas De Gendt en Tim Wellens voor een nieuw avontuur. Het duo van Lotto-Soudal is namelijk vandaag begonnen aan hun lange tocht. Ze willen met de fiets 1.000 kilometer in zes dagen afleggen van het Italiaanse Como naar Semmerzake, de woonplaats van Thomas De Gendt. Vandaag zijn De Gendt en Wellens aan hun tocht begonnen.

The start. #TheFinalBreakaway pic.twitter.com/1pksEUKMbd Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

Boris Vallée pakt eindzege Ronde van Taihu Lake

Boris Vallée (Wanty-Groupe Gobert) heeft de Ronde van Taihu Lake (2.1) op zijn naam geschreven. De 25-jarige Belg had in de zevende en laatste rit, over 137,5 kilometer tussen Wuxing en Changxing, genoeg aan een derde plaats.

De Italiaan Jakub Mareczko (Wilier Triestina-Selle Italia), toekomstige ploegmaat van Greg Van Avermaet bij CCC, ging in de slotetappe met de zege aan de haal.

Vallée, die na de tweede rit aan de leiding kwam, heeft negentien seconden voorsprong op de Australiër Benjamin Dyball (St. George) en de Canadees Alexander Cataford (UnitedHealthcare).