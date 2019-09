KOERS KORT. Evenepoel valt (zonder erg) in Wetteren - Team Ineos stelt Carapaz voor, Quintana naar Arkéa-Samsic



02 september 2019

Laurens De Plus wint na val Remco Evenepoel in slotmeters

Laurens De Plus (Jumbo-Visma) heeft het Dernycriterium in Wetteren gewonnen. De eerste reeks werd gewonnen door werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, de finale door De Plus. Remco Evenepoel, in strijd verwikkeld met De Plus voor de eindzege, kwam in de laatste bocht ten val en liep daarbij schaafwonden op.

“De gangmaker van Evenepoel draaide iets te enthousiast de laatste bocht in, waar Remco onderuit glipte. De blessures vallen wel mee. Hij liep gelukkig enkel maar wat schaafwonden op”, meldde persverantwoordelijke Stefanie Clerckx van Deceuninck - Quick-Step.

Quintana officieel naar Arkéa Samsic

De geruchten deden al vrij lang de ronde en in verschillende media werd de overgang als rond beschouwd. Terecht, want de transfer van Nairo Quintana naar Arkéa Samsic is nu ook officieel bekendgemaakt. De Franse ploeg wil de stap zetten naar de WorldTour en heeft met de huidige leider in de Ronde van Spanje een heel grote vis beet.

De 29-jarige Colombiaan verlaat op 1 januari na acht seizoenen Movistar. Details over de contractduur werden niet bekendgemaakt. Wel werd duidelijk dat Quintana de Italiaan Diego Rosa, zijn broer Dayer Quintana en landgenoot Winner Anacona meeneemt.

“Arkéa Samsic is een team dat elk jaar beter en beter wordt”, verklaarde Quintana zijn keuze. “Ik volg de ontwikkelingen en ben erg geïnteresseerd geraakt in het project achter het team. De ploeg draagt menselijke waarden hoog in het vaandal. Ik zocht een ploeg waar ik gelukkig kon zijn en tegelijkertijd mij professioneel voluit geven. Mijn ambities in de toekomst blijven hetzelfde. Het doel is de Tour de France te winnen. Het is een weerkerend verhaal in mijn carrière, maar ik blijf overtuigd dat het mogelijk is. Samen met Arkéa Samsic gaan we hiervoor strijden.”

Carapaz naar Team Ineos

Ook de overgang van Richard Carapaz naar Team Ineos is officieel. De Ecuadoraan van Movistar tekent bij de Britse ploeg voor drie jaar. Vorige week miste hij nog de start van de Vuelta na een val in een wielercriterium in Nederland. De komst van Carapaz ging al enkele maanden in de lucht. “Ik voel dat dit een geweldige kans voor mij is om mijn ontwikkeling door te zetten en te groeien als renner”, aldus de Girowinnaar.

“Dit is voor mij een uitgelezen kans om mijn ontwikkeling verder te zetten en te groeien als renner”, zegt Carapaz verder op de website van zijn toekomstige werkgever. “Ik ken al heel wat jongens in het team en ik kijk er erg naar uit met iedereen binnen Ineos samen te werken. Ik ben er zeker van dat ik mijn plaats zal vinden in de groep en mijn volledige potentieel de volgende jaren zal kunnen ontplooien. Ik wil voor Ineos grote triomfen vieren.”

Carapaz won begin juni de Giro en werd zo de eerste Ecuadoraan met een grote ronde op de erelijst. Hij is bezig aan zijn vierde seizoen bij Movistar. “Carapaz is uiteraard een fantastisch klimmer maar in de Giro toonde hij ook zijn enorme veelzijdigheid”, zegt Ineos-teambaas Dave Brailsford. “Hij is nog relatief jong en ik ben ervan overtuigd dat hij zich nog meer zal ontwikkelen bij Ineos.” In de Britse topploeg wordt Carapaz teamgenoot van Tourwinnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome.

Trek-Segafredo geeft Brits talent Charlie Quarterman (20) profcontract

Charlie Quarterman, de Britse kampioen tijdrijden bij de U23, maakt het seizoen vol als stagiair bij Trek-Segafredo. Ook in 2020 en 2021 zal hij, dan als prof, de kleuren van de Amerikaanse WorldTourformatie verdedigen.

De jonge Brit komt over van Holdsworth-Zappi. Hij debuteert in de Brussels Cycling Classic (7 september) en rijdt aansluitend de GP Fourmies (8 september). Bij Trek wordt Quarterman teamgenoot van Jasper Stuyven en Edward Theuns.

Aldag vertrekt bij Dimension Data.

Team Dimension Data heeft deze ochtend het vertrek van Rolf Aldag, Head of Performance van het team, aangekondigd. De 41-jarige Duitser was de voorbije vier jaar aan de slag bij het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team. Teambaas Doug Ryder loofde in een persbericht de ‘skills’ van Aldag. “Hij heeft al zijn kennis en engagement de voorbije vier jaar met ons gedeeld. We zien een gewaardeerd teamlid vertrekken, maar wensen hem alle succes in de toekomst.”

Aldag zelf keek tevreden terug op de samenwerking. “Het mooiste en meest emotionele moment was het overhandigen van onze fietsen aan Zuid-Afrikaanse kinderen tijdens trainingskampen in Kaapstad. Ik hoop dat het team op en naast de fiets ook in de toekomst haar doelen weet te behalen.” Aldag was als renners een trouwe luitenant van Telekom en T-Mobile. In de twee jaren voor zijn komst naar Dimension Data was hij Sport & Development Manager bij Omega Pharma-Quick Step.

Astana houdt Kudus twee jaar langer aan boord

Merhawi Kudus heeft zijn contract bij Astana met twee seizoenen verlengd. De 25-jarige Eritreeër is aan zijn eerste seizoen bij Astana bezig. Voordien reed hij voor MTN-Qhubeka (2014-2015) en diens opvolger Dimension Data (2016-2018).

Kudus gaf aan erg gelukkig te zijn met de contractverlenging. Hij liet ook weten volgend jaar graag de Tour te willen rijden. “En dan wil ik proberen een rit te winnen. Dat is mijn grootste droom.” Kudus won dit seizoen de Ronde van Rwanda en werd derde in de Ronde van Turkije.