KOERS KORT. Evenepoel rijdt WK bij junioren - La Gazzetta rekent Bernal bij Sky-selectie voor de Tour - Ook Astana heeft huiswerk af

29 juni 2018

Evenepoel rijdt WK bij junioren

Remco Evenepoel moet het WK in Innsbruck, eind september, verplicht rijden als junior. Dat kreeg de 18-jarige rijzende ster gisterenvoormiddag te horen tijdens een "positieve en zeer constructieve" meeting op de Belgische wielerbond. Naast de bondscoaches Carlo Bomans (junioren) en Kevin De Weert (elite/U23) schoven onder meer ook Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, en Evenepoels personal coach Fred Vandervennet bij aan de tafel.

"Het huidige UCI-reglement staat geen enkele uitzonderingsmaatregel toe", licht bondsdirecteur Jos Smets toe. "Ongeacht de stap die Remco op 1 augustus zal zetten (het plan is om Acrog-Balen BC in te ruilen voor het procontinentale Hagens Berman-Axeonteam van Axel Merckx en Koos Moerenhout, red.) en het statuut dat in zijn nieuwe omgeving zal aannemen, is er geen andere mogelijkheid dan het WK te rijden in de categorie waar hij tot en met 31 december deel van uitmaakt." Lees: de junioren.

De berichten over de creatie van een eigen bondsteam werden ook genuanceerd. Smets: "In wezen gaat het om een opwaardering van de nationale U23-ploeg, waarmee we een uitgebreider internationaal seizoensprogramma willen afwerken. Beetje naar analogie met de 'Blauwe Garde' destijds. Daartoe hebben we uiteraard de bereidwilligheid nodig van de diverse teams en clubs om op bepaalde tijdstippen hun renners vrij te geven." Tot slot werd Evenepoel ook verduidelijkt welke wedstrijden hij precies kan rijden in functie van de toekomstkeuze(s) die hij maakt. In principe zou hij uiterlijk op 1 januari 2020 prof worden bij Quick.Step Floors. (JDK)

Selectie van Team Sky rond?

Volgens La Gazzetta dello Sport is de Tourselectie van Team Sky rond. De Britse wielerformatie rond Chris Froome gaat in Frankrijk voor een vijfde recordzege met zijn gecontesteerde kopman. Naast 'usual suspects' als Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Luke Rowe, Wout Poels en Jonathan Castroviejo zouden ook Gianni Moscon en supertalent Egan Arley Bernal meemogen naar de Ronde van Frankrijk. Vooral over die laatste werd druk gespeculeerd. De 21-jarige Colombiaan werd dit jaar 2de in de Ronde van Romandië en won de Tour of California. Dylan van Baarle zou naast de selectie vallen. Het is wachten op de officiële bekendmaking van de Sky-selectie.

Astana-selectie kleurt Deens rond kopman Fuglsang

Astana heeft zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Frankrijk (7-29 juli). De Deense kopman Jakob Fuglsang kreeg bij de Kazachse WorldTour-formatie nog drie landgenoten mee in zijn spoor.

Ook Magnus Cort Nielsen, debutant Jesper Hansen en Michael Valgren Andersen, in april winnaar van de Amstel Gold Race, haalden de Astana-kern. Ontsnappingskoningen Omar Fraile en Luis Léon Sanchez en verder Tanel Kangert en Dmitriy Gruzdev vervolledigen de selectie.

De 33-jarige Fuglsang werd dit jaar tweede in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland en won ook een etappe in de Ronde van Romandië. Vorig jaar pakte hij de eindzege in de Dauphiné. Zijn beste resultaat in La Grande Boucle is een zevende stek in het eindklassement van 2013.

Dimension Data bouwt ploeg rond Cavendish

Het Zuid-Afrikaanse Dimension Data heeft ook haar selectie voor de komende Tour bekendgemaakt. Landgenoten Serge Pauwels en Julien Vermote mogen mee in het team dat verder vooral gebouwd is rond spurtbom Mark Cavendish.

De 33-jarige Brit krijgt snelle ploegmakkers als Renshaw, Boasson Hagen en Janse van Rensburg mee in zijn zog. 'Cav' won in zijn carrière al een indrukwekkend aantal van dertig Touretappes. Vorig jaar moest hij de Tour verlaten met een gebroken schouderblad, na een charge van Peter Sagan in de sprint. Sagan werd vervolgens door de organisatie uitgesloten.

Voor de 34-jarige Pauwels wordt het zijn vijfde Tour, hij eindigde in 2015 dertiende en in 2017 negentiende. Voor de 28-jarige Vermote is het zijn vierde Tour.

De Nederlander Tom-Jelte Slagter en de Zuid-Afrikaan Jay Thomson vervolledigen de Tourkern van Dimension Data.