KOERS KORT. Evenepoel rijdt WK bij junioren - Dimension Data, UAE en Astana hebben huiswerk voor Tour af

Evenepoel rijdt WK bij junioren

Remco Evenepoel moet het WK in Innsbruck, eind september, verplicht rijden als junior. Dat kreeg de 18-jarige rijzende ster gisterenvoormiddag te horen tijdens een "positieve en zeer constructieve" meeting op de Belgische wielerbond. Naast de bondscoaches Carlo Bomans (junioren) en Kevin De Weert (elite/U23) schoven onder meer ook Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, en Evenepoels personal coach Fred Vandervennet bij aan de tafel.

"Het huidige UCI-reglement staat geen enkele uitzonderingsmaatregel toe", licht bondsdirecteur Jos Smets toe. "Ongeacht de stap die Remco op 1 augustus zal zetten (het plan is om Acrog-Balen BC in te ruilen voor het procontinentale Hagens Berman-Axeonteam van Axel Merckx en Koos Moerenhout, red.) en het statuut dat in zijn nieuwe omgeving zal aannemen, is er geen andere mogelijkheid dan het WK te rijden in de categorie waar hij tot en met 31 december deel van uitmaakt." Lees: de junioren.

De berichten over de creatie van een eigen bondsteam werden ook genuanceerd. Smets: "In wezen gaat het om een opwaardering van de nationale U23-ploeg, waarmee we een uitgebreider internationaal seizoensprogramma willen afwerken. Beetje naar analogie met de 'Blauwe Garde' destijds. Daartoe hebben we uiteraard de bereidwilligheid nodig van de diverse teams en clubs om op bepaalde tijdstippen hun renners vrij te geven." Tot slot werd Evenepoel ook verduidelijkt welke wedstrijden hij precies kan rijden in functie van de toekomstkeuze(s) die hij maakt. In principe zou hij uiterlijk op 1 januari 2020 prof worden bij Quick.Step Floors. (JDK)

Digitaal onderzoek toont beste positie in een peloton aan

De meest comfortabele positie in een peloton ligt net achter de voorste gelederen. Deze conclusie komt voort uit een onderzoek van professor Bert Blocken, dat vandaag werd voorgesteld in Eindhoven. Renners die zich in die positie van het peloton schuilhouden voelen tot twintig keer minder weerstand dan een renner die zonder beschutting rijdt.

Het onderzoek van Blocken is het grootste ooit. Hij gebruikt een peloton van 121 digitale renners, bestaande uit drie miljard cellen. "Dit onderzoek gaat verder dan elk onderzoek ooit uitgevoerd naar de America's Cup in het zeilen of de Formule 1. Het gaat zelfs verder dan onderzoek in andere domeinen, zoals ruimtevaart", legde Thierry Marchal, directeur sport en gezondheid bij Ansys dat gespecialiseerd is in digitale simulaties, uit.

"De verkregen resultaten zijn verrassend in hun omvang", vervolgde Marchal. "Het onderzoek toont dat renners aan de zijkanten van het peloton nog veel wind vangen. De beste positie is in het midden van het peloton, vrij vooraan, maar niet helemaal in de voorste gelederen. Hetgeen opvallend is, zijn de verschillen. De luchtweerstand is op die positie slechts vijf à zes procent, zo'n twintig keer minder dan wanneer een renner zonder beschutting rijdt. Op de beste positie in het peloton hoef je nauwelijks te trappen, zelfs een wielertoerist zou op die positie in principe zich moeten kunnen laten meedrijven met het peloton."

De positie centraal net achter de voorste gelederen is dus zowel op tactisch (om valpartijen te vermijden en aanvallen te kunnen pareren) als aerodynamisch (energieverlies) vlak de beste plaats als renner om te zitten.

Een ander onderzoek, een jaar geleden, bewees dat een renner in een tijdrit van 50 km zo'n veertig seconden zou kunnen winnen, indien een voertuig net achter hem rijdt. "In ditzelfde schema voelt de renner minder weerstand, omdat hij van achteruit een duw in de rug krijgt", aldus Marchal. "We spreken van een weerstand van 86 procent, terwijl dit bij een niet-beschutte renner slechts zo'n 14 procent bedraagt. In dat opzicht zijn de lange ontsnappingen tijdens reguliere ritten absurd te noemen. De renners vooraan krijgen immens meer weerstand te verwerken. Toch blijft het publicitair interessant voor bepaalde teams om hun sponsors op tv te kunnen tonen."

Aangezien de gedetailleerde resultaten van het onderzoek vertrouwelijk blijven, zal de Internationale Wielerunie (UCI) op de hoogte gehouden worden, zodat alles kan gedaan worden om mechanische doping en technologische fraude te bestrijden. "Opdat een wagen achter een renner geen enkele invloed heeft op zijn tijd, adviseren wij een afstand van 25 meter in te stellen. Het huidige UCI-reglement vindt 10 meter voldoende", besloot Marchal.

Professor @BertBlocken zet met zijn windtunnelonderzoek de wielerwereld maar weer eens op zijn kop. De weerstand in het wielerpeloton is veel anders en lager dan aangenomen werd. En de huidige wiskundige modellen voor een kansrijke ontsnapping kloppen dus totaal niet @hetiskoers pic.twitter.com/eI9i22HUjt KoningBarend(@ KoningBarend) link

Selectie van Team Sky rond?

Volgens La Gazzetta dello Sport is de Tourselectie van Team Sky rond. De Britse wielerformatie rond Chris Froome gaat in Frankrijk voor een vijfde recordzege met zijn gecontesteerde kopman. Naast 'usual suspects' als Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Luke Rowe, Wout Poels en Jonathan Castroviejo zouden ook Gianni Moscon en supertalent Egan Arley Bernal meemogen naar de Ronde van Frankrijk. Vooral over die laatste werd druk gespeculeerd. De 21-jarige Colombiaan werd dit jaar 2de in de Ronde van Romandië en won de Tour of California. Dylan van Baarle zou naast de selectie vallen. Het is wachten op de officiële bekendmaking van de Sky-selectie.

Astana-selectie kleurt Deens rond kopman Fuglsang

Astana heeft zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Frankrijk (7-29 juli). De Deense kopman Jakob Fuglsang kreeg bij de Kazachse WorldTour-formatie nog drie landgenoten mee in zijn spoor.

Ook Magnus Cort Nielsen, debutant Jesper Hansen en Michael Valgren Andersen, in april winnaar van de Amstel Gold Race, haalden de Astana-kern. Ontsnappingskoningen Omar Fraile en Luis Léon Sanchez en verder Tanel Kangert en Dmitriy Gruzdev vervolledigen de selectie.

De 33-jarige Fuglsang werd dit jaar tweede in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland en won ook een etappe in de Ronde van Romandië. Vorig jaar pakte hij de eindzege in de Dauphiné. Zijn beste resultaat in La Grande Boucle is een zevende stek in het eindklassement van 2013.

Dimension Data bouwt ploeg rond Cavendish

Het Zuid-Afrikaanse Dimension Data heeft ook haar selectie voor de komende Tour bekendgemaakt. Landgenoten Serge Pauwels en Julien Vermote mogen mee in het team dat verder vooral gebouwd is rond spurtbom Mark Cavendish.

De 33-jarige Brit krijgt snelle ploegmakkers als Renshaw, Boasson Hagen en Janse van Rensburg mee in zijn zog. 'Cav' won in zijn carrière al een indrukwekkend aantal van dertig Touretappes. Vorig jaar moest hij de Tour verlaten met een gebroken schouderblad, na een charge van Peter Sagan in de sprint. Sagan werd vervolgens door de organisatie uitgesloten.

Voor de 34-jarige Pauwels wordt het zijn vijfde Tour, hij eindigde in 2015 dertiende en in 2017 negentiende. Voor de 28-jarige Vermote is het zijn vierde Tour.

De Nederlander Tom-Jelte Slagter en de Zuid-Afrikaan Jay Thomson vervolledigen de Tourkern van Dimension Data.

This video announcement is so cool! Very proud to ride my 5th @LeTour, my 4th for Africa’s team @TeamDiData #BicyclesChangeLives https://t.co/uhDFk9tYcj Serge Pauwels(@ sergepauwels) link

Voormalig wereldkampioen geeft verstek voor Tour

Geen Rui Alberto Faría da Costa in de Ronde van Frankrijk. De Portugese wereldkampioen van 2013 geeft verstek voor de Tour met een blessure aan de rechterknie. "Nadat ik de Ronde van Zwitserland opgaf om te kunnen herstellen van de blessure, werkte ik hard om me klaar te stomen voor de Tour de France. Helaas keerde de pijn terug”, schrijft Costa op Facebook.

“De wil en de wens om te starten in de Tour de France waren zo vurig, dat de trainingsinspanningen de blessure opnieuw verergerden. In overleg met de medische staf hebben we besloten dat de knie niet klaar is voor zo’n veeleisende test.”

Voor Team UAE is het de tweede grote naam die uitvalt met de Tour in zicht. Eerder liet ook Fabio Aru verstaan niet aan de Ronde van Frankrijk deel te zullen nemen. Daniel Martin vervult er het kopmanschap."Ik heb voldoende vertrouwen dat het team mij goed afzet in de bergen zodat ik daar plezier kan hebben", zegt de 31-jarige Ier vooraf.

Martin kwam vorig jaar in de negende etappe van de Tour de France zwaar ten val in de afdaling van de Mont du Chat. De Ier kon een vallende Richie Porte niet meer ontwijken en knalde tegen een rotswand aan. Martin verbeet de pijn en werd uiteindelijk nog zesde in de Tour.

Naast Martin is de Noor Alexander Kristoff de troef van UAE Emirates voor de massasprints. Het team bestaat voorts uit de Colombiaan Darwin Atapuma, de Italianen Marco Marcato, Oliviero Troia en Roberto Ferrari, de Kroaat Kristijan Durasek en de Australiër Rory Sutherland.

Geraint Thomas verwacht vijandig onthaal voor Chris Froome

De Welshe ploegmakker van Chris Froome bij Sky, Geraint Thomas, verwacht een vijandig onthaal voor zijn team tijdens de Tour. In een interview met The Times liet hij weten te voelen dat bepaalde personen zijn team 'haten'.

"Ik heb de indruk dat er veel haat is tegen Sky in Frankrijk", stak Thomas van wal. "Het is geen meerderheid. Maar er komt veel volk naar de Tour kijken, waarvan sommigen met slechte bedoelingen. Als mensen ons beginnen aanraken of zaken naar ons toe werpen, gaat het te ver. Als het enkel beledigingen zijn, heeft het geen vat op mij. Ik maak liever deel uit van een team dat uitgescholden wordt maar wint, dan van een team waarvan iedereen houdt, maar dat enkel voor de ereplaatsen rijdt."

Thomas, die recent de Dauphiné won en Brits kampioen tijdrijden werd, zou wel eens een bepalende rol kunnen spelen in de Tour. De Welshman is de voornaamste helper van viervoudig winnaar Chris Froome. Die zag sinds het begin van het seizoen - na zijn positieve salbutamoltest in de Vuelta van vorig jaar - het protest tegen zijn aanwezigheid in wedstrijden de kop opsteken. Recent liet vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault nog optekenen dat Froome geen plaats in het peloton heeft.