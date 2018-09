KOERS KORT. Evenepoel mikt al op wegrit: "Dit moet mij liggen" - Driedaagse Brugge-De Panne wordt WorldTour Redactie

26 september 2018

Dries De Bondt verhuist met Jonas Rickaert naar Corendon

Op het einde van het seizoen verlaat Dries De Bondt Veranda’s Willems-Crelan. De 27-jarige Denderhoutemenaar bereikte samen met Jonas Rickaert een overeenkomst met Corendon-Circus. Daar wordt hij ploegmakker van Mathieu van der Poel. De renner zelf wenste uit respect voor zijn toekomstige werkgever nog niet te reageren, maar bevestigde het nieuws wel. Dit seizoen reed De Bondt zich meermaals in de kijker. Zijn tweede plaats in de Ronde van Drenthe was het meest in het oog springende wapenfeit. Hij zal opgenomen worden in de vaste kern voor het voorjaar. (EVL)

Belgische junioren staan in wegrit als één blok achter Remco Evenepoel

Vijf Belgische junioren en Remco Evenepoel willen morgen huiswaarts met slechts één trui, de regenboogtrui voor de renner uit Schepdaal die de tegenstand op een hoopje reed in de tijdrit van gisteren. "We staan 100 procent achter onze kopman", klinkt het in koor.

Met zes namen ze plaats op een persmoment van de Belgische ploeg in het teamhotel. Remco Evenepoel centraal, naast hem zijn vijf 'helpers': Steven Pattyn, Ilan Van Wilder, Henri Vandenabeele, Aaron Van Der Beken en Xandres Vervloesem. Met veel plezier en flair stelde hij al zijn ploegmaten voor.

"Steven is de Johnny van de ploeg en hij eet graag", grapte Evenepoel. "Neen, serieus, hij is een steengoed renner die enorme progressie heeft gemaakt de voorbije maanden. De kwaliteiten van Ilan Van Wilder kennen we allemaal dankzij de tijdrit op het EK en WK. Voorts is er Henri. Hij was vorig jaar ook al in goede doen, maar presteert nu nog beter, zeker in klimkoersen. Xandres Vervloesem is een type klimmer, hardrijder die op alle soorten parcours uit de voeten kan en een werkmier, neen zeg maar werkpaard, is voor de ploeg en in de Vredeskoers enorm veel op kop gereden heeft voor mij. En dan is er Aaron Van Der Beken die zich de voorbije maanden echt met zijn prestaties in de selectie heeft geknokt. We zijn een sterk blok, een ploeg die hier kan scoren en ook een groep vrienden die voor elkaar door het vuur gaat."

Vorig jaar vaardigde België ook een sterke selectie af, maar viel de wegrit compleet tegen, mede door acht valpartijen in totaal van de Belgen. "Je mag vorig jaar niet met nu vergelijken", vindt Evenepoel. "Nu zijn we nog sterker, hebben we veel meer samen gekoerst, staan we nummer 1 op de ranking en ik durf zelf zeggen dat we de sterkste natie zijn die hier aan de start komt in Kufstein. Als ik een echt slechte dag heb, kunnen er nog andere jongens winnen van de ploeg. We zijn echt goed voorbereid op dit WK, een collectief dat kan scoren."

Het parcours telt 132,4 km, een aanloop van 90 km en twee lokale rondes van 23,8 km. In die aanloop zit na zo'n 60 km de Gnadenwald, een korte steile klim van 2,6 km, maximaal 14 procent. In het lokale circuit moet twee keer een klim van 7,9 km bedwongen worden. Het parcours telt 1916 hoogtemeters. Heeft Evenepoel wel een ploeg nodig om een wereldkampioen te worden? "Zeker en vast", zegt hij. "In het begin moeten we als blok rijden, zeker het stuk tussen kilometer 30 en 60 waar het vlak is. Daar moeten we zo goed mogelijk samen blijven."

"We gaan voluit voor de wereldtitel", aldus Van Wilder. "Verliezen kan altijd, zeker in koers, maar met deze ploeg moet je er voor gaan."

"We zijn een blok", beaamt Pattyn. "We koersen echt samen en hebben dat al bewezen in de voorbije wedstrijden. Remco maakt het af, als je dat weet, dan kan je soms ook wat meer. Als je het EK op de weg wint met tien minuten voorsprong, dan ben je gewoon de sterkste."

"Natuurlijk, op een WK kan er vanalles gebeuren, maar Remco heeft in de tijdrit bewezen dat hij in topvorm verkeert", aldus Xandres Vervloesem. "We moeten gewoon voluit voor die titel gaan."

"Als Remco tot die eerste klim uit die problemen blijft, dan geef ik hem, zeker na wat ik gezien heb in de tijdrit, 99 procent kans op de wereldtitel", maakt Henri Vandenabeele zich sterk. "Op die Gnadenwald, die steile klim, kan hij het verschil maken. Hij is gewoon ontzettend sterk."

Wie beschouwt Evenepoel als zijn voornaamste tegenstanders? "Er zijn genoeg namen", weet hij. "Bij de Denen zijn er altijd een paar jongens in orde, net zoals bij de Italiaanse ploeg, de Tsjech Vakec, de Noor Waerenskjold, het Franse team presteert ook altijd goed als blok. Er zijn landen die het hele jaar door ereplaatsen grijpen, maar dan plots op een WK er staan."

Op de vraag of hij wel ervaring genoeg heeft met koersen in een peloton, omdat hij altijd vroeg in de wedstrijd in de aanval trekt, was zijn antwoord kort. "Het is een fabeltje dat ik veel val. Onlangs reed ik een koers in Italië, met slechte wegen en ben ik geen enkele keer gevallen."

"Ik kijk uit naar het WK", eindigde Evenepoel. "Ik hoop dat ik goed ben gerecupereerd, normaal recupereer ik snel en ik vind een parcours op mijn maat. Een klimmetje in de beginfase en dan twee keer die klim in de lokale ronden. Dit moet me liggen."

Driedaagse Brugge-De Panne wordt WorldTour

De mannenwedstrijd van de Driedaagse Brugge-De Panne zal volgend jaar - net als haar vrouwelijke tegenhanger - deel uitmaken van de WorldTour-kalender. Dat bevestigde de Internationale Wielerunie (UCI) vandaag aan de organisatie. De West-Vlaamse koers vervoegt zo andere Vlaamse voorjaarsklassiekers als de Omloop, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen binnen de WorldTour.

De Driedaagse Brugge-De Panne veranderde dit jaar van concept. De mannenwedstrijd werd een eendagskoers en schoof een week vooruit op de kalender, in de week na Milaan-Sanremo op woensdag voor de E3 Harelbeke.

Ook in 2019 wordt de mannenrace op één dag afgewerkt, op woensdag 27 maart. Op de tweede dag van de 'driedaagse' wordt een vrouwenwedstrijd - die sinds dit jaar al WorldTour was - verreden, waarna de derde dag "in het teken zal staan van breedtesport", aldus de organisatie. "Meer details daaromtrent zullen binnenkort volgen."

Bruno Dequeecker, voorzitter van de Driedaagse Brugge-De Panne en Bob Verbeeck, CEO van organisator Golazo, waren bijzonder verheugd met de upgrade van hun wedstrijd. "We zijn erg tevreden met de beslissing van de UCI om ook de mannenwedstrijd het label WorldTour toe te kennen. Dat die erkenning nu volgt, zegt alles over de wedstrijd, zowel over de historiek ervan als over het toekomstige potentieel. Het was ons streven toen twee jaar geleden KVC Panne Sportief en Golazo sports gingen samenwerken. We zijn bijzonder fier dat we nu zowel een mannen- als vrouwenwedstrijd op het allerhoogste niveau kunnen presenteren." De editie van 2018 werd gewonnen door de Italiaan Elia Viviani.