KOERS KORT. Evenepoel mag op bezoek bij Koning Filip - Ex-arts Team Sky bekent bestelling testosteronpleisters



29 oktober 2019

17u06 2

Ex-dokter van Team Sky bekent bestelling testosteronpleisters

Richard Freeman, gewezen dokter van Team Sky en de Britse wielerfederatie, heeft voor het medisch tribunaal van Manchester bekend dat hij in 2011 testosteronpleisters heeft besteld. Tot nu toe hield de arts vol dat het om een verkeerde levering ging. Mary O’Rourke – de advocate van Freeman – vertelde tijdens de zitting dat Freeman al veel leugens had verkondigd, maar nu de tijd was aangebroken om de waarheid te vertellen. Freeman stelde wel dat de pleisters niet bedoeld waren voor de renners, wel voor een staflid van British Cycling.

Het tribunaal van Manchester gaat nu met de nieuwe verklaring aan de slag. Normaal gezien moest de zaak op 6 februari beginnen, maar omdat Freeman met een depressie kampte, werd deze lange tijd uitgesteld.

Ronde van Saudi-Arabië doet intrede op wielerkalender

De wielerkalender wordt uitgebreid met een etappekoers in Saudi-Arabië. De ASO, het Franse sportbedrijf dat onder meer de Tour de France organiseert, heeft een vijfdaagse rittenkoers in en om de Saudische hoofdstad Riyad opgezet. De eerste Ronde van Saudi-Arabië staat van 4 tot en met 8 februari 2020 op de agenda.

De nieuwe ronde heeft een 2.1-status gekregen op de kalender van de internationale wielerfederatie UCI, wat betekent dat maximaal de helft van het deelnemersveld uit renners van de WorldTour-ploegen mag bestaan. Verder doen coureurs van procontinentale, continentale en nationale teams mee.

“Deze nieuwe ronde is niet alleen een spannende organisatorische uitdaging, maar ook een mooie wedstrijd voor een grote groep renners en voor de tv-kijkers, die nieuwe landschappen kunnen ontdekken”, zegt directeur Yann Le Moenner van de ASO. “Voor ons is dit ook een mooie gelegenheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van het wielrennen in het koninkrijk.”

Evenepoel naar de koning

Remco Evenepoel mag volgende week donderdag, 7 november, op koningsbezoek. Dan ontvangt koning Filip op het paleis een aantal gemedailleerde atleten uit diverse sporten. Evenepoel (19) pakte op 8 augustus in het Nederlandse Alkmaar de Europese titel individueel tijdrijden. Een goeie maand later, op 25 september, werd hij in het Engelse Yorkshire ook vice-wereldkampioen in de discipline. Het waren twee bekroningen op een grandioos profdebuut bij Deceuninck-Quick.Step en dat is dus ook het Koninklijk Paleis niet ontgaan. Evenepoel wordt volgende week verwacht met nog enkele andere medaillewinnaars uit de Belgische sportwereld van dit jaar. (JDK)