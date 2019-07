KOERS KORT. Evenepoel maakt 'klassiek' WorldTourdebuut in San Sebastián Wielerredactie

15 juli 2019

06u46 0

Remco Evenepoel (19) - momenteel voor het eerst in zijn leven op hoogtestage, in Livigno - maakt op zaterdag 3 augustus zijn ‘klassiek’ WorldTourdebuut in de Spaanse Clásica San Sebastián. “Een nieuwe stap in zijn ontwikkelingsproces”, aldus Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick.Step. “Hij zal er moeten wedijveren met renners die de Tour in de benen hebben en dus flink gerodeerd zijn. Niet te onderschatten.” Evenepoel hervat in de Italiaanse Adriatica Ionica Race (24-28 juli). Bondscoach Rik Verbrugghe had hem ook graag meegenomen naar het olympisch testevent in Tokio (21 juli). “Maar dat is té veel gedoe voor één koers”, aldus Lefevere. “Het is 12 à 13 uur reizen en een tijdsverschil van zeven uur: dan moet je al een week op voorhand naar Japan afzakken om te acclimatiseren.” Het vervolg van Evenepoels najaarsprogramma staat nog niet helemaal vast. Maar hij neemt zo goed als zeker deel aan de Ronde van Duitsland (29/8-1/9). “Echt uitpuilen zal mijn agenda niet meer doen, aangezien ik al óver het vooropgestelde aantal koersdagen (50, red.) zit”, vertelt hij. Lees HIER meer over de eerste hoogtestage van Evenepoel. (JDK)