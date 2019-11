KOERS KORT. Europees beloftenkampioene aangereden tijdens training Redactie

22 november 2019

22u35

Europees kampioene bij de beloften tijdens training aangereden door auto

De Europees kampioene bij de beloften, Letizia Paternoster, is vrijdag aangereden door een auto tijdens haar training in het Italiaanse Trentino. De Italiaanse wielrenster hield er een gebroken voortand en een fractuur in haar linkerpols aan over.

“Letizia heeft een fractuur aan de linkerpols en brak ook haar voortand, die al hersteld werd door de tandarts in het ziekenhuis. Ze heeft geen operatie nodig en zal voor de zekerheid nog een MRI-scan laten nemen op zaterdag. Ze zou volledig hersteld moeten zijn binnen de 30 dagen”, vertelde Nino Daniele, de arts van haar team Trek-Segafredo.

Paternoster had het geluk dat zowel zij als de auto niet op hoge snelheid reden. Ze hield er ook geen hersenschudding aan over. “Het gebeurde allemaal zo snel. Ik heb mijn hand gezet om de val op te vangen. Ik voelde dat mijn hoofd in orde was, maar helaas heeft de scan bevestigd dat mijn hand dat niet was”.

Wel wil de Italiaanse het hoofd hoog houden. “De teleurstelling was enorm. Het was mijn tweede dag training na een korte vakantie na het vorige seizoen. Het is natuurlijk niet de beste manier om het nieuwe seizoen te starten, maar ondanks alles wil ik positief blijven en vooruit kijken. Een blessure aan mijn pols moet mijn voorbereiding voor het seizoen 2020 niet overhoop halen.”

Peter Sagan krijgt Belgische ploegleider bij Bora-Hansgrohe

Peter Sagan krijgt een Belgische ploegleider. De Slovaak zal komend seizoen bijgestaan worden door Jean-Pierre Heynderickx. Onze landgenoot was vorig seizoen nog aan de slag bij Dimension Data.

Heynderickx moet het vertrek van de Spanjaard Patxi Vila als sportdirecteur opvangen bij Bora-Hansgrohe. Vila was sinds 2017 actief bij de ploeg van Sagan. “Na het vertrek van Vila, die heel wat verantwoordelijkheden op zich nam, waren we genoodzaakt om onze ploeg op verschillende gebieden te versterken”, klinkt het in een persmededeling.

Naast de overgang van Heynderickx maakte Bora-Hansgrohe immers ook de aanstelling van een nieuwe coach bekend. Hendrik Werner moet de renners van de ploeg volgend jaar trainingsgewijs bijstaan. “Technisch konden we intern heel wat herschikken, maar met Jean-Pierre Heynderickx krijgen we een heel ervaren sportdirecteur in onze ploeg. Hij brengt de nodige know-how en métier mee voor de Belgische wedstrijden”, aldus manager Ralph Denk.

“Ik was einde contract bij Team Dimension Data. Ik was daarom ook in beeld gekomen bij andere WorldTourploegen. BORA-hansgrohe was er daar één van. Mijn keuze was dan ook snel gemaakt, temeer ik me heel vlug kon terugvinden in de structuur die op poten stond binnen BORA-hangrohe”, stelt Jean-Pierre Heynderickx, die op 1 januari 2020 in dienst treedt.

“We gaan nu verder mijn programma bepalen binnen de ploeg. Ik neem aan dat ik zal ingezet worden voor de Vlaamse koersen, maar ook andere wedstrijden hebben voor mij geen geheim meer. Zeker niet als je al die jaren als sportdirecteur in het wereldje rondloopt.”

Wanty-Gobert trekt neoprofs Jasper De Plus en Alexander Evans aan

Wanty Gobert-Tormans neemt de komende twee jaar twee jonge neoprofs onder zijn hoede. De Belg Jasper De Plus komt over van Home Solution-Soenens, terwijl de Australiër Alexander Evans de overstap van het continentale team SEG Racing Academy maakt.

Jasper De Plus, de jongere broer van Jumbo-Visma-renner Laurens De Plus, sloot zijn laatste seizoen bij de beloften af met een overwinning in de Chrono des Nations. Eerder spreidde de 22-jarige Oost-Vlaming zijn tijdrijderscapaciteiten al ten toon met een zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

De eveneens 22-jarige Alexander Evans toonde in zijn eerste seizoen op Europese bodem zijn klimmersbenen in de Alpen en in de Pyreneeën. Onder hoede van de nationale Australische ploeg won hij een zware rit in de Ronde van de Toekomst voor beloften op de top van Méribel, nadat hij enkele weken eerder tweede werd op de top van La Planche des Belles Filles in de tweede rit in de Ronde van de Alsace. De Australiër maakte slechts anderhalf jaar geleden de overstap van triatlon naar wielrennen.