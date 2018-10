KOERS KORT. Eritreeër Kudus ruilt Dimension Data voor Astana - Robert Stannard nu al naar Mitchelton-Scott Redactie

Kudus naar Astana

De Eritreeër Merhawi Kudus draagt in 2019 het shirtje van Astana. Het 24-jarige klimtalent verlaat na drie seizoenen Team Dimension Data.

"Kudus is een heel jonge en ambitieuze renner en ik ben benieuwd hoe ver hij het kan schoppen in het profwielrennen", zegt Alexandr Vinokourov, manager van het Kazachse WorldTourteam. "Hij is een klimmer maar heeft ook kwaliteiten in het tijdrijden. Dit is een aanwinst voor onze kern in de grote rondes. Tegelijkertijd moet Merhawi zijn weg nog zoeken in het peloton. Bij Astana heeft hij de tijd om te groeien en zichzelf te tonen."

Kudus stond eind augustus voor de vierde keer aan de start van de Ronde van Spanje. Daarin eindigde de regerende Eritrese kampioen als 31ste. Enkele weken eerder werd hij zevende in Ronde van Burgos.

Vorig jaar werd Kudus in een Vueltarit tweede (na zijn nieuwe ploegmaat Alexey Lutsenko). Hij won in 2017 ook de jongerentrui in de Ronde van Oman, waarin hij toen als vierde eindigde op 58 seconden van Ben Hermans.

Stannard promoveert naar Mitchelton-Scott

Robert Stannard (20) vervoegt per direct de rangen van Mitchelton-Scott. De Australiër komt over van kleine broer Mitchelton-BikeExchange. Normaal maakte het grote talent pas in 2019 de overstap, maar na zijn overwinning in de Piccolo Giro di Lombardia krijgt Stannard vroeger zijn kans bij de WorldTour-ploeg. Morgen rijdt hij al de Tre Valli Varesine. “Dit is een goed begin voor mij, want ik ken de wegen van de Tre Valli Varesine. Ik woon en train in die regio. Het is leuk om morgen meteen dicht bij huis te koersen."

