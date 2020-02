KOERS KORT. Emiel Verstrynge tekent bij Tormans Cyclo Cross Team - Dumoulin geeft ziek verstek voor Valencia De wielerredactie

04 februari 2020

1

Emiel Verstrynge tekent bij Tormans Cyclo Cross Team

Emiel Verstrynge heeft dinsdag op zijn 18e verjaardag bij het Tormans Cyclo Cross Team een contract van drie jaar ondertekend. Dat heeft de ploeg dinsdag laten weten. Verstrynge pakte afgelopen weekend op het WK veldrijden nog het brons, achter landgenoten Thibau Nys en Lennert Belmans.

Verstrynge toonde zich het voorbije seizoen bij de junioren, met zowel op de Belgische als Wereldkampioenschappen de bronzen medaille. Daarnaast stond hij op het podium in de wereldbeker in Nommay en werd hij vierde en zesde in de manches van Koksijde en van Heusden-Zolder. Verstrynge zal in september zijn debuut bij de beloften maken in de kleuren van het Tormans Cyclo Cross Team.

“Ik ben zeer blij met deze uitgelezen kans om bij het Tormans Cyclo Cross Team een stap hogerop te zetten”, reageert de aanwinst. “Tijdens de internationale kampioenschappen met de Belgische federatie kwam ik in contact met Quinten Hermans, naar wie ik opkijk. Mijn nieuwe ploegmaten zullen me bijstaan om mijn eerste jaar bij de beloften goed af te werken. In deze professionele omgeving kan ik uitgroeien tot een goede renner.”

Algemeen manager Jean-François Bourlart kijkt uit naar de samenwerking met Verstrynge. “We behouden dezelfde rode lijn: jonge talenten aanwerven en opleiden. We kiezen voor deze strategie op de weg, en voor het veldrijden hebben we dezelfde gedachtegang. Bij de junioren heeft hij getoond dat hij bij de beteren van zijn categorie hoort, zowel op Belgisch als op internationaal niveau. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de kleuren van het Tormans Cyclo Cross Team zijn progressie verder zal zetten. Door hem tot 2023 een contract te geven, krijgt hij de mogelijkheid om in ons nieuwe cyclocross project zonder druk te groeien.”

Gent startplaats van de Omloop tot en met 2025

De Stad Gent heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten om ook de komende 6 edities gaststad te zijn voor de openingsklassieker. Nog tot en met 2025 zal de Omloop zeker in Gent van start gaan, net als straks op zaterdag 29 februari.

Dumoulin stelt langverwachte rentree uit wegens ziekte

Dumoulin zal dan toch niet aan de start van de Ronde van Valencia verschijnen. De Nederlandse ronderenner is ziek en geeft verstek. “De jongens zijn net vertrokken voor een trainingsrit, hier in Valencia”, zo schrijft Dumoulin op training. Helaas zonder mij. Ik ben gisteravond ziek geworden en ik ga terug naar huis om te herstellen. Dit is niet de manier waarop ik het seizoen wilde beginnen, maar we moeten verstandig zijn. Als je je niet goed voelt, kun je beter niet racen. Ik kwam naar Spanje om mijn conditie op te bouwen, niet om ze af te breken. Ik hoop dat ik snel terug ben.”

Dumoulin zou in Spanje zijn comeback maken na een seizoen vol blessureleed. Onze noorderbuur zou ook zijn eerste koers rijden in het shirt van Jumbo-Visma. Dumoulin zou in Valencia zijn eerste koersdagen gaan maken sinds hij half juni het Critérium du Dauphiné moest verlaten vanwege een knieblessure. Hij kwam sindsdien niet meer in actie. De Giro-winnaar van 2017 verruilde Team Sunweb aan het einde van vorig seizoen voor Jumbo-Visma.

UPDATE: Our new selection for @VueltaCV ⤵️@tom_dumoulin: “I got sick last night and I will return to home to recover. This is not the way I wanted to start the season, but we have to be wise.” pic.twitter.com/bCieWT7u6x Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Gebroeders Naesen en Vandenbergh starten seizoen in Valencia

Oliver en Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh malen hun eerste wedstrijdkilometers van 2020 af in de Ronde van Valencia. De Belgen van AG2R La Mondiale leggen in Spanje de basis voor het Vlaamse voorjaar. “We starten met voornamelijk klassieke types. Op deze manier kunnen we op elkaar ingespeeld raken om tijdens de voorjaarswedstrijden goed samen te werken”, aldus Oliver Naesen.

Voor de broers Naesen is het hun eerste wedstrijd als ploegmaats. Lawrence kwam afgelopen tussenseizoen over van Lotto - Soudal. Kopman voor het algemene klassement is de Fransman Tony Gallopin.