KOERS KORT. Ellen Van Loy verlengt contract: “Ik denk nog niet aan stoppen” Wielerredactie

19 februari 2020

10u09 0 Wielrennen Ellen Van Loy heeft haar contract bij Telenet Baloise Lions met één seizoen verlengd, zo maakte de wielerploeg vandaag bekend.

De 39-jarige Van Loy was dit seizoen goed voor 31 plaatsen in de top tien, met als uitschieter een bronzen medaille op het BK in Antwerpen. Op het door de Nederlanders gedomineerde WK in het Zwitserse Dübendorf werd ze met een achtste plaats de beste Belg.

Voor Van Loy wordt het reeds haar achtste seizoen in de kleuren van Telenet. “Ik ben ervan overtuigd dat ik nog iets kan betekenen in de veldritsport”, aldus Van Loy. “Ik ben jarenlang door de ploeg heel goed omkaderd. Ik voel me hier thuis, dus ik zie niet in waarom ik na al die mooie jaren nog van ploeg zou veranderen. Nu wil ik nog minstens een jaar genieten van de sport. Aan stoppen denk ik nog niet. Net onder het niveau van de absolute wereldtoppers ben ik een van de vaste waarden in het veld.”