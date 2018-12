KOERS KORT. Ellen Van Loy hervat na knieblessure in Heusden-Zolder - Giro in 2019 hoofddoel voor Mollema De wielerredactie

24 december 2018

14u25 0

Van Loy hervat woensdag in Heusden-Zolder

Ellen Van Loy hervat woensdag in de WB-manche veldrijden in Heusden-Zolder. Van Loy kreeg deze voormiddag groen licht van dokter Toon Claes nadat ze in de cross van Overijse bij een zware val een knieblessure had opgelopen. Ze raakte met haar knie een boomwortel, na onderzoek bleek dat er sprake was van een partiële scheur in de mediale band. Van Loy miste daardoor de Scheldecross in Antwerpen, de Superprestige in Zonhoven en de WB-manche in Namen van afgelopen zondag.

Zaterdag trainde ze een eerste keer in het bos van Lichtaart. Die training moest meer duidelijkheid geven over haar programma. Op de weg reed ze al zonder pijn, alleen was het nog niet zeker of dat ook bij specifieke veldtrainingen het geval zou zijn. "Ellen heeft deze voormiddag nog een stevige brommertraining ingelast en die verliep positief", klinkt het bij Telenet Fidea Lions. "Ze heeft dan ook groen licht gekregen van dokter Toon Claes om woensdag te starten in de Wereldbeker.”

Giro in 2019 hoofdddoel voor Bauke Mollema

Voor Bauke Mollema is komend jaar eens niet de Tour de France, maar de Ronde van Italië zijn grote doel. De 32-jarige Nederlander heeft de ploegleiding van Trek-Segafredo gevraagd of hij als kopman naar de Giro mag. “Het team had niet verwacht dat ik wilde gaan. Ik kijk er echt naar uit om voor de derde keer de Giro te rijden”, zegt Mollema op Cyclingnews. “Het wordt mijn grote doel in het eerste deel van het seizoen. Het parcours ligt me goed. Er zijn weliswaar drie tijdritten, maar daarin moet ook veel geklommen worden.”

Mollema reed de Giro alleen in 2010 (twaalfde) en 2017 (zevende). In de andere jaren focuste hij zich op de Tour de France. Trek-Segafredo heeft met de Australiër Richie Porte echter een nieuwe kopman aangetrokken, die in Frankrijk voor de eindzege wil gaan. Mollema zal zich moeten schikken in een rol als ‘meesterknecht’, al hoopt hij ook voor een ritzege te kunnen gaan. “Ik denk dat Richie onze man is voor het klassement in de Tour. Ik moet gewoon zorgen dat ik dan ook zo goed mogelijk in vorm ben. We zien dan wel hoe het loopt en welke kansen er komen.”