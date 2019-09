Koers kort. Elissonde verlaat Ineos voor Trek-Segafredo - Ook Franse WK-selectie volledig



Redactie

16 september 2019

17u09 0

Elissonde naar Trek-Segafredo

Kenny Elissonde ruilt het Britse Ineos voor Trek-Segafredo. Dat maakte de Amerikaanse formatie vandaag bekend. De 28-jarige Fransman tekende voor twee jaar. Elissonde werd in 2012 prof bij FDJ. Dat team verliet hij in 2017 voor Sky, het huidige Ineos. Bij het team van Chris Froome en Geraint Thomas was de klimmer einde contract en de transfer naar Trek hing al langer in de lucht. Wellicht daarom dat hij kort voor het begin van de Vuelta uit de selectie voor die koers geschrapt werd. In 2012 opende Elissonde zijn palmares met een ritzege in Parijs-Corrèze en een jaar later won hij een etappe in de Ronde van Spanje. Bij Ineos reed hij vooral in dienst. Bij Trek-Segafredo wordt hij een ploegmaat van Jasper Stuyven en Edward Theuns.

💥 Team News 💥



Yes, we have yet another exciting new signing for the next 2 years!!! ⤵️



Join us in welcoming 🇫🇷 @KennyElissonde to the team for 2020-2021! pic.twitter.com/fdtlvcw7Qk Trek-Segafredo(@ TrekSegafredo) link

Benoît Cosnefroy vervolledigt Franse selectie

Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) vervolledigt de Franse selectie voor de wegrit op het komende WK. Op 5 september loste de Franse bondscoach Thomas Voeckler al zeven namen. Voor de achtste renner was het wachten tot na de Ronde van Spanje en de WorldTour-koersen in Canada.

De 23-jarige Benoît Cosnefroy toonde zich in Canada door tiende te worden in de GP van Québec en 17de in de GP van Montréal, waarin hij de finale kleurde. De beloftewereldkampioen van 2017 maakt zich op voor zijn eerste WK bij de elite.

De Franse kopman is Julian Alaphilippe, in Québec en Montréal respectievelijk zevende en 13e. Alaphilippe, winnaar van twee etappes en twee weken in het geel tijdens de Ronde van Frankrijk, krijgt twee ploegmaats van bij Deceuninck-Quick Step naast zich: Rémi Cavagna, winnaar van een rit in de Vuelta, en Florian Sénéchal. Julien Bernard, Tony Gallopin, Christophe Laporte en Anthony Roux vervolledigen de selectie.

Pierre Latour en Frans kampioen Benjamin Thomas zullen de tijdrit afwerken.