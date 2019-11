KOERS KORT. EK veldrijden trekt volgend jaar weer naar Rosmalen Redactie

10 november 2019

Europees kampioenschap keert volgend jaar terug naar Rosmalen

Het EK veldrijden wordt komend jaar op 7 en 8 november in het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch gereden. Dat zijn de Stichting Grote Prijs van Brabant en Libéma Profcycling met de Europese wielerbond UEC overeengekomen, zo maakte organisator Libéma bekend.

“Locatie voor het evenement is het terrein van beurs- en evenementencomplex Autotron. Op deze locatie werd ook in 2018 de Europese titelstrijd verreden. Toen kroonden Mathieu van der Poel en Annemarie Worst zich tot Europees kampioenen in Brabant”, klinkt het in een mededeling.

“Parcoursbouwer Richard Groenendaal zal deels gebruik maken van het parcours van 2018, maar zal ook enkele veranderingen doorvoeren om zo een modern en attractief traject voor te schotelen.”