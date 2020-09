KOERS KORT. EK veldrijden laat geen supporters toe Redactie

11 september 2020

17u45 0

Het EK veldrijden van komende winter in het Nederlandse Rosmalen (7-8 november) zal door de coronavoorschriften zonder toeschouwers doorgaan. Dat bevestigde de organisatie van het Europees kampioenschap. Er worden wel een beperkt aantal VIP-tickets verkocht. Voor het eerst zal het EK veldrijden dit jaar over twee dagen gespreid worden, in plaats van één.

Zaterdag is er de titelstrijd bij de mannen junioren en beloften en vrouwen elite. Zondag bijten de vrouwen junioren af, gevolgd door de mannen elite en beloften vrouwen. De mannen elite starten om 13u30 om niet in het vaarwater te komen van het aankomsttijdstip van de Ronde van Spanje (20 oktober-8 november), die omwille van de coronapandemie dit najaar zeer laat wordt verreden.

Vorig jaar rijfde de Belgische delegatie vijf medailles binnen op het EK in het Italiaanse Silvelle. Thibau Nys veroverde goud bij de junioren, voor Jente Michels. Eli Iserbyt en Laurens Sweeck pakten zilver en brons bij de elite, en Timo Kielich zilver bij de beloften.

Programma:

Zaterdag 7 november:

12u30: Mannen beloften

14u: Vrouwen elite

15u45: Mannen junioren

Zondag 8 november:

12u: Vrouwen junioren

13u30: Mannen elite

15u30: Vrouwen beloften