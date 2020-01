KOERS KORT. Eisel (38) zet punt achter carrière - Kamp krijgt profcontract bij Pauwels Sauzen-Bingoal Redactie

14 januari 2020

16u27

Bron: Belga 0

Nederlands beloftenkampioen Kamp krijgt 3 jaar zijn kans als prof bij Pauwels Sauzen-Bingoal

Ryan Kamp, de Nederlandse beloftenkampioen, heeft een profcontract van drie jaar ondertekend bij Pauwels Sauzen-Bingoal, het team waar hij nu ook al lid van was. De negentienjarige Kamp krijgt zo de kans als prof te leven. Hij blijft wel in de beloftencategorie uitkomen.

Met overwinningen in Ronse en Brussel, en afgelopen weekend nog de Nederlandse titel loopt het tweede beloftenseizoen van Ryan Kamp als een trein. Daar kwamen bovendien enkele hoopgevende prestaties in profcrossen bovenop. Manager Jurgen Mettepenningen beloonde de successen met een profcontract van drie jaar.

“Dit bewijst dat we verder willen blijven investeren in eigen jeugd”, legde Mettepenningen uit. “Ryan heeft zich sinds zijn komst bij onze ploeg uitstekend ingepast in ons geheel. We leerden intussen ook dat hij een teamspeler is. Belangrijk, binnen de filosofie van onze ploeg. Ik geloof bovendien volop in het kunnen van Ryan. Zijn fantastische regelmaat bij de beloften toont dat hij toekomst heeft, al blijft hij momenteel nog in de U23-categorie crossen. Dankzij dit driejarig profcontract krijgt hij nu wel de mogelijkheden om zich nog meer op zijn sport te focussen en zich zo verder door te ontwikkelen.”

Ook Kamp zelf wel uitermate tevreden met zijn nieuw contract. “Ik voel me prima binnen deze ploeg”, liet de Nederlander weten. “Ondanks de kleine taalbarrière die er in het begin met de West-Vlamingen was (knipogend). De stap die ik dit seizoen heb gezet, is een stukje groter dan ik vooraf had verwacht. Het was mijn voornaamste doel om een constant seizoen te rijden, en dat lukt me momenteel. Ik wil de stijgende lijn verder laten groeien, en dit profcontract voor drie jaar biedt me extra vertrouwen en rust. Dit is een hele grote stap voor me, en dat gaf me zondag al een boost op het NK. Ik was toen al extra gemotiveerd om te laten zien wat ik waard ben.”

Kansen geven aan eigen jeugd: we doen het graag! De 19-jarige Nederlandse beloftekampioen @_ryankamp, nu al lid van ons team, kan zich de komende drie jaar nog verder ontwikkelen in ons midden dankzij een profcontract, ook al blijft hij momenteel in de beloftecategorie fietsen. pic.twitter.com/SPmzHTylZk Pauwels Sauzen - Bingoal(@ PS_BG_CT) link

Bernhard Eisel (38) zet punt achter carrière

De Oostenrijker Bernhard Eisel zet op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. Dat maakte hij dinsdag bekend via de sociale media. Eisel boekte in 2010 met Gent-Wevelgem zijn mooiste zege. Hij klopte toen in een sprint Sep Vanmarcke en Philippe Gilbert. De Oostenrijker boekte ook ritwinst in de rondes van Qatar en Zwitserland en staat op de erelijst van Parijs-Bourges (2008).

De Oostenrijker begon zijn carrière in 2001 bij Quick.Step en fietste daarna ook voor Française des Jeux, T-Mobile, Columbia-HTC, Sky en Dimension Data (sinds 2016), waar hij vaak leadout speelde voor Mark Cavendish.

"Na negentien jaar heb ik beslist officieel te stoppen als profrenner", laat Eisel weten. "Het was een ongelofelijk voorrecht om voor de meest prestigieuze teams in de mooiste wedstrijden te mogen aantreden. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt en heb de wereld rondgereisd terwijl ik mijn dromen kon waarmaken. Maar nu is het tijd voor de volgende stap in mijn verhaal."

Eisel zegt de herinnering te koesteren aan twaalf deelnames in de Tour, en aan zijn deelnames in Giro en Vuelta. Maar vooral op het feit dat hij zestien keer in Parijs-Roubaix startte en de hellekoers telkens uitreed, maakt hem trots. "Het is een wedstrijd waar ik echt van hou." Een vijfde plaats in 2006 (toen Cancellara voor het eerst won) is er zijn beste uitslag.

Hi everyone, I have some news to share with you. ⤵️ pic.twitter.com/DJWMI7sGPV Bernhard Eisel(@ EiselBernhard) link