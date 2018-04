KOERS KORT: Eindzege voor Pinot in Tour of the Alps, dagwinst voor Padun - Dylan Teuns mikt op top tien in L-B-L De wielerredactie

20 april 2018

16u10 1

Eindzege voor Pinot in Tour of the Alps, dagwinst voor Padun

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) heeft de Tour of the Alps (2.BC) op zijn palmares gebracht. De dagzege ging na 164,2 kilometer tussen Rattenberg en Innsbruck naar Mark Padun van Bahrein-Merida. Hij sprong op het eind weg uit een elitegroepje en hield aan de finish vijf seconden over op de Nieuw-Zeelander George Bennett (LottoNL-Jumbo). Jan Hirt (Astana) vervolledigde het podium.

De slotrit in de Tour of the Alps was een belangrijke test voor de organisatoren van het WK in Innsbruck eind september, want in het slot ging het peloton twee keer over het lokale circuit. Na een eerbetoon aan Michele Scarponi schoot het peloton meteen in actie en het zou een felle strijd worden om mee te schuiven in de vroege vlucht.

Finaal slaagde een groepje van negen daar in: Francois Bidard (Ag2R), Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini), Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias), Igor Anton (Dimension Data), Franscesco Gavazzi (Androni-Sidermec), Simone Andreetta (Bardiani), Manuel Senni (Bardiani), Guy Niv (Israel Racing Academy) en Jacopo Mosca (Willier Triestina-Selle Italia). Maximaal reden ze 5:45 bij elkaar waarna het peloton, met Sky op kop, een tandje bijstak.

De bonus van de vluchters zakte, in de afdaling van de eerste beklimming van Olympia's Hill, slaagde David de La Cruz erin de oversteek te maken. Wat later zou ook Giovanni Visconti daarin slagen, maar het peloton was niet ver en op 29 km van het eind kwam alles weer bij elkaar.

Het viel niet meer stil daarna en Astana sleurde op kop op de tweede, van drie, beklimmingen van Olympia's Hill. Pinot had telkens een antwoord klaar, maar zou finaal wel even in de problemen komen toen Astana-renner Miguel Angel Lopez, slechts 15 seconden achterstand, erin slaagde met Visconti weg te glippen in de afdaling.

Hij liet vervolgens de Italiaan achter op de laatste beklimming van Olympia's Hill en telde een halve minuut bonus. Tijd voor Pinot om in actie te schieten en hij zag Domenico Pozzovivo, tweede in de stand, met zich meeglippen. Het duo dichtte de kloof op de leider en de drie liepen verder uit op de groep Froome, al keerden op het vlakke gedeelte de zeven achtervolgers, met Froome en dankzij stevig werk van zijn ploegmaat Kenny Elissonde, terug op 5 km.

Met tien ging het richting finish en het was Mark Padun die zijn 'moment de gloire' beleefde, wegsprong en de zege zou pakken, zijn eerst profoverwinning op 21-jarige leeftijd.

De eindwinst is voor Pinot, die 15 tellen overhoudt op Pozzovivo en Miguel Angel Lopez.

Dylan Teuns mikt op top tien in L-B-L

Dylan Teuns is de kopman voor BMC in Luik-Bastenaken-Luik zondag. De Limburger mikt op een plekje in de top tien na zijn teleurstellende Waalse Pijl, waar hij woensdag pas 30ste werd.

"Dylan is klaar, sterk en gemotiveerd", laat ploegleider Valerio Piva optekenen in een persbericht van BMC. "Hij zal steun krijgen van Damiano Caruso en Alessandro De Marchi, en we hebben met Simon Gerrans een oud-winnaar in de rangen die een belangrijke rol kan vervullen voor Dylan. We beschikken niet over de topfavoriet, maar onze ploeg is klaar en we kunnen met dit team wel een mooi resultaat najagen. Iedereen is gemotiveerd om een goede wedstrijd te rijden om hulde te brengen aan Andy Rihs."

Dylan Teuns werd vorig jaar nog derde in de Waalse Pijl, woensdag werd het een 30e stek. Dat negatieve resultaat moet hem motiveren om beter te doen zondag. "Ik had woensdag geen goede benen, maar mijn vorm is wel degelijk in orde, want ik streed mee vooraan tot de laatste honderden meters. Mijn beste resultaat was een zeventiende plek in Luik in 2016 en vorig jaar verrichtte ik heel wat werk voor Greg Van Avermaet. Ik probeer zondag een goede wedstrijd te rijden, zeker voor Andy Rihs."

De selectie: Alberto Bettiol (Ita), Damiano Caruso (Ita), Alessandro De Marchi (Ita) , Simon Gerrans (Aus), Joey Rosskopf (VSt), Dylan Teuns, Loïc Vliegen.

Anna van der Breggen kan tweede zege pakken in Luik

De eerste editie van Luik-Bastenaken-Luik voor dames kwam vorig jaar op naam van de Nederlandse Anna van der Breggen. Ook nu is ze opnieuw favoriete, mede dankzij haar vierde overwinning op rij in de Waalse Pijl afgelopen woensdag.

Van der Breggen zorgde vorig seizoen voor een historisch drieluik met zeges in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Afgelopen zondag in de Amstel ging de overwinning naar haar ploegmate Chantal Blaak, die woensdag niet aan de start stond in Hoei, maar een dubbel zit er nog altijd in zondag voor de olympische kampioene. "We hebben met de ploeg meerdere troeven", sprak Van der Breggen na de Waalse Pijl. "Ik gun ook een ploegmate de overwinning, zoals ik graag had gezien dat Megan (Guarnier, mee in de vlucht vlak voor de slotklim van de Muur van Hoei) toch voorop bleef en de zege zou pakken na zo'n moeilijk seizoen vorig jaar. Dat is ook de sterkte van ons team: we hebben meerdere dames die kunnen winnen en gunnen elkaar de zege. Het is een sterkte die we zondag in Luik ook moeten uitspelen."

Van der Breggen is topfavoriete, voorts wordt het uitkijken naar de outsiders: de Française Pauline-Ferrand Prévot, het duo Amanda Spratt en Annemiek van Vleuten van Mitchelton-Scott, de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio, de Nederlandse Ellen van Dijk, de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Italiaanse Elia Longo Borghini.

Vorig jaar maakte Van der Breggen het verschil op de laatste klim en soleerde ze naar de zege. Dankzij haar overwinning in de Waalse Pijl staat Van der Breggen overigens opnieuw aan de leiding in de Women's WorldTour en start ze zondag in de paarse leiderstrui.

De dames starten om 10u45 in Bastenaken en de finish wordt verwacht omstreeks 14u30 in Ans na 136 km. Bij de heren worden elf hellingen afgewerkt, de dames krijgen er vier voor de wielen geschoven: Côte de la Vecquée (6,7 km, 4,9%) na 82,5 km, Côte de la Redoute (2 km, 8,9%) na 100 km, Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km, 11%) na 116 km en Côte de Saint-Nicolas (1,2 km, 8,6%) na 130 km.

"Geen relletje Wellens-Vanendert"

Tim Wellens had woensdag geen zin om te praten na de Waalse Pijl. Aan de ploegbus liet hij toch een paar woorden noteren en daaruit bleek dat hij niet zo blij was met de manier van koersen van Vanendert. "Jelle ging voor mij werken, maar blijkbaar is hij van gedacht veranderd en ging hij zijn eigen kans. Dat was niet de afspraak", zei Wellens. Het begin van een relletje? "Neen", zegt Marc Sergeant. "Tim heeft dat in een emotionele opwelling gezegd. Hij zag zichzelf al op het podium of zelfs winnen en was daarom heel ontgoocheld met zijn zevende plaats. Ik kan het wel begrijpen dat je dan een keer iets zegt dat je beter niet had gezegd. Jelle heeft niks gedaan dat niet was afgesproken. Hij ging het tempo heel hoog trekken om de punchers te vermoeien. Die lange sprint was zoals voorzien. Jelle heeft niets gedaan dat niet mocht, hij was gewoon heel sterk." (BA)