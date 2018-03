KOERS KORT: Einde voorjaar voor Jens Keukeleire - Quick-Step Floors strikt Deens talent - Bernal aan de kant met sleutelbeenbreuk Redactie

27 maart 2018

16u58

Bron: Belga 0

Einde voorjaar voor Jens Keukeleire

Opnieuw geen Jens Keukeleire bij Lotto Soudal morgen in Dwars door Vlaanderen. Keukeleire is nog steeds ziek. Lotto Soudal maakte trouwens vandaag bekend dat de West-Vlaming niet meer in actie komt in de voorjaarsklassiekers.

"Deze week maakte Jens Keukeleire nog altijd koorts. Er werd nog een bloedtest gedaan maar die leverde niet het verhoopte resultaat op", begon Frederik Willems. "Zondag nog probeerde Jens wat kilometers af te malen, maar dat is hem niet zo goed bekomen." Hij zal dit voorjaar niet meer in actie komen, maakte Lotto Soudal bekend.

Met Jens Debusschere en Jelle Wallays heeft Lotto Soudal morgen twee ex-winnaars aan boord. "Het parcours dat de renners onder de wielen geschoven krijgen kan je in niets meer vergelijken met de vorige edities", vervolgde Frederik Willems. "Vrijdag was Tiesj Benoot sterk in de E3 Harelbeke en waren wij collectief ook goed actief. In Gent-Wevelgem was Jens Debusschere dan weer sterk op dreef. Afwachten hoe de weersomstandigheden zijn, maar men verwacht veel wind en regen. Dat zal het er enkel maar zwaarder op maken in een koers die meer gebald in elkaar zit in vergelijking met vorige edities."

Greg Van Avermaet test laatste keer de benen in functie van zondag

Greg Van Avermaet maalt morgen zijn laatste echte voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen af in Dwars door Vlaanderen. Zijn ploegleider Fabio Baldato leeft alvast vol vertrouwen toe naar Vlaanderens Mooiste.

"Op papier is dit geen lastige koers. Slechts 180 kilometer maar dat zal wellicht heel andere koek worden", wist Fabio Baldato. "Het kan zelfs uitdraaien op een massasprint, maar met het voorspelde slechte weer zou het wel eens kunnen dat we met niet veel renners naar de meet gaan. Voor mij mag de wedstrijd al heel vlug ontploffen. Dit is de laatste echte kans op een doorgedreven training voor mijn team. Vrijdag hebben we nog een groepstraining op het programma staan, maar we laten daarbij het parcours van de Ronde van Vlaanderen links liggen. We rijden dan vanuit ons rennershotel in Sint-Martens-Latem naar het hotel voor de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen. De kans bestaat wel dat ik met de niet-Belgen donderdag alsnog een stukje van het parcours van zondag doe."

Greg Van Avermaet is en blijft zondag de uitgesproken kopman binnen BMC. "Natuurlijk", bevestigde Baldato. "Hij is in goede conditie, alleen is het er nog niet uitgekomen in de Vlaamse klassiekers. Ik zag hem bezig in Gent-Wevelgem, toen hij in een mum van tijd opschoof naar het eerste gedeelte van het peloton. Dat gebeurde in een flits. Of we geen schrik hebben voor een eventuele valpartij? Tegenslag kan je altijd hebben maar daar mag je als renner of sportdirecteur niet aan denken. Pas dan zou je in de problemen kunnen komen."

Ronde van Vlaanderen - Peter Sagan kent zijn ploegmakkers voor Vlaanderens Mooiste

BORA-hansgrohe heeft dinsdag zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Vlaanderen komende zondag. Het Duitse WorldTour-team bouwde zijn zevental vanzelfsprekend op rond wereldkampioen Peter Sagan.

De Slovaak, zondag nog goed voor winst in Gent-Wevelgem, krijgt zondag aan de start in Antwerpen zijn broer Juraj, de Pool Maciej Bodnar, de Italiaan Daniel Oss en de Duitsers Marcus Burghardt, Christoph Pfingsten en Andreas Schillinger naast zich.

Voor de 28-jarige Sagan wordt het al zijn achtste deelname in de Ronde van Vlaanderen. In 2016 won hij, na eerdere ereplaatsen in 2012 (vijfde), 2013 (tweede) en 2015 (vierde). Vorig jaar moest hij na een val in de finale tevreden zijn met een 27e stek.

Rugzakjes mogen weer op Ronde (al heeft organisatie ze liever niet)

Het is in tegenstelling tot vorig jaar opnieuw toegestaan om een rugzak mee te brengen naar de Ronde van Vlaanderen nu zondag. Het terreurniveau is gedaald en dus is een verbod niet meer nodig. "Toch vragen we om ze thuis te laten", zegt Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers. "Rugzakken worden gedoogd, maar we vragen om ze niet mee te brengen omdat dat de controles door de veiligheidsdiensten bemoeilijkt." Het verbod op drones binnen 500 meter langs het parcours blijft gelden. Het is ook verboden aan helikopters om te stijgen en te landen in de ruime omgeving van Oudenaarde, Ronse en Kluisbergen.

"Het is de grootste volksverhuizing van het jaar. 800.000 toeschouwers verplaatsen zich nu zondag", zegt de gouverneur. Tijdens de Ronde zet de organisatie 140 hulpverleners in, er zijn 14 hulpposten en 22 ziekenwagens staan paraat. Er zijn 2070 signaalgevers, 30 km nadarhekken, 380 stewards en 105 beveiligingsagenten. De Oost-Vlaamse burgemeesters van de gemeenten waar de Ronde passeert, hebben 15 veiligheidszones afgebakend. Vijf in Oudenaarde, vier in Ronse, drie in Kluisbergen, een in Geraardsbergen, een in Maarkedal en een in Wortegem-Petegem. In die zones zullen strenge maatregelen van kracht zijn voor drones. Op vrijdag beginnen de voorbereidingen voor de Ronde van Vlaanderen Cyclo en worden de Oude Kwaremont en de Paterberg verkeersvrij gehouden. (RLA)

Wielerfans beloven met polsbandje niet te drinken tijdens Ronde

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zal tijdens de Ronde van Vlaanderen 'Beloofd!'-bandjes uitdelen aan wielerfans die beloven nuchter te blijven. Bestuurders kunnen zich bij terugkeer melden aan een VSV-stand waar ze een alcoholtest afleggen, met kans op een prijs als ze hun belofte zijn nagekomen.

Het parket van Oost-Vlaanderen kondigt ondertussen aan streng te zullen toekijken op verkeersovertredingen in de marge van de Ronde Van Vlaanderen. Er komen na de wielerwedstrijd ook themazittingen om overtreders snel te straffen.

Op de 'Beloofd!'-website hebben al 15.000 mensen beloofd om zich achter het stuur niet te laten storen door gsm's en andere afleidingen. Op de Ronde Van Vlaanderen zal het VSV dit jaar de bijkomende belofte vragen om niet te veel alcohol te drinken. Wie dat doet, kan de boodschap delen op sociale media.

Het parket van Oost-Vlaanderen meldt dat vorig jaar zowat 255 bestuurders gecontroleerd werden. Daarvan had 9,2 procent te veel gedronken, een kleine stijging in vergelijking met 2016. 4.884 bestuurders zijn gecontroleerd op overdreven snelheid, 9,64 procent was in overtreding. Een pak lager met het jaar voordien, toen 13,27 procent nog te snel had gereden.

Zwaar verdict voor Bernal

Egan Arley Bernal staat lange tijd buitenspel. Het Colombiaanse klimtalent van Sky heeft bij zijn valpartij in de Ronde Catalonië zijn sleutelbeen en schouderblad gebroken. “Het was een zware klap en ik weet dat het veel erger had kunnen zijn”, reageert Bernal op de website van de ploeg.

“Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld, maar het is belangrijk om nu positief te blijven denken en me voor te bereiden op mijn volgende reeks met wedstrijden. Ik weet niet precies hoe lang de herstelperiode zal duren, maar op dit moment concentreer ik mij op rusten”, geeft de 21-jarige coureur aan. Ploegdokter Iñigo Sarriegui geeft aan dat Sky op zoek gaat naar een medische specialist die zal kijken welke stappen Bernal nu het best kan nemen in zijn herstel.

Quick-Step Floors strikt Deens talent

Quick-Step Floors heeft de 23-jarige Deen Kasper Asgreen aangetrokken. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot eind 2020. Asgreen komt over van het continentale Virtu Cycling en maakt volgende week woensdag in de Scheldeprijs zijn debuut voor de Belgische WorldTour-formatie, zo maakte Quick-Step dinsdag bekend.

Vorig jaar kroonde Asgreen zich tot Europees kampioen tijdrijden bij de beloften en won hij een rit in de Ronde van de Toekomst. "Het is moeilijk te geloven dat ik getekend heb voor het meest succesvolle team in de WorldTour van de voorbije zes jaar. Ik droomde er sinds mijn eerste koers in 2009 van om prof te worden", verklaart Asgreen, die de voorbije winter al met Quick-Step trainde in Calpe. "Het wordt ongetwijfeld een grote uitdaging om op WorldTour-niveau aan te treden. Gelukkig kom ik in een team met ervaren renners terecht. Ze kunnen me wegwijs maken en laten groeien in de sport. Hopelijk kan ik op een dag ook veel koersen winnen."

"We volgen Kasper al lang", zegt CEO Patrick Lefevere. "Niet alleen zijn resultaten en talent vielen ons op, maar ook zijn mentaliteit en professionele ingesteldheid. Met deze overgang tonen we opnieuw hoeveel belang we hechten aan investeren in jonge renners. Kasper is onze twaalfde neoprof sinds 2016. Tien van van hen rijden nog altijd voor ons."

We are delighted to announce the transfer of U23 European ITT Champion and Tour de l'Avenir stage winner @Kasper_Asgreen, who'll make his debut for the team at Scheldeprijs: https://t.co/xk4DFaUG2B

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/Fn1CBtzwsn Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Luitenant Sep Vanmarcke geeft verstek voor Dwars door Vlaanderen

Matti Breschel verschijnt niet aan de start van de 73e Dwars door Vlaanderen. De Deen, die de koers in 2010 won, is nog aan het uitzieken en wil liever trainen in opbouw naar de Ronde van Vlaanderen van komende zondag. Bij EF Education First-Drapac neemt de Amerikaan Taylor Phinney de plaats van Breschel in.

"Natuurlijk wil Matti Breschel graag rijden in Dwars door Vlaanderen. Maar hij was de afgelopen dagen ziek en hierdoor nog niet helemaal topfit", stelt sportdirecteur Ken Vanmarcke. "Matti gaat morgen wat trainen en zal dan donderdag mee met de ploeg het parcours van de Ronde van Vlaanderen gaan verkennen."

Ook Daniel McLay start niet in Roeselare. De Brit wordt vervangen door de Nieuw-Zeelander Tom Scully.