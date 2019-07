KOERS KORT. Egan Bernal rijdt na-Tourcriterium in Aalst De wielerredactie

28 juli 2019

Aalst strikt Egan Bernal

De Colombiaan Egan Bernal, die vanavond zonder ongelukken de Ronde van Frankrijk zal winnen, zal maandag het na-Tourcriterium in Aalst rijden. Eerder bevestigde de organisatoren al de komst van onder meer Thomas De Gendt, Belgisch kampioen Tim Merlier en youngster Remco Evenepoel. Met Oliver Naesen, Aimé De Gendt, Jasper De Buyst, Laurens De Plus, Jens Debusschere, Frederik Backaert, Xandro Meurisse, Kevin Van Melsen en Iljo Keisse zakken nog heel wat andere Belgen naar de Oost-Vlaamse carnavalsstad af. Het na-Tourcriterium van Aalst is nog steeds gratis en lokt ieder jaar zowat 50.000 toeschouwers.