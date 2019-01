KOERS KORT. Eerste zege is binnen voor ploeg Van Avermaet - Viviani kopman met dienst voor Deceuninck-Quick.Step in Australië Redactie

04 januari 2019



Elia Viviani leidt Deceuninck - Quick-Step in Australië

Spurtbom Elia Viviani is de kopman van Deceuninck - Quick-Step in de Tour Down Under (15-20 januari), de eerste WorldTour-rittenkoers van het seizoen. De Italiaanse kampioen, die vorig jaar een rit won in Australië, krijgt met Dries Devenyns een Belg in steun. De rest van de selectie bestaat uit de Fransman Rémi Cavagna, de Denen Mikkel Honoré en Michael Morkov, de Brit James Knox en de Italiaan Fabio Sabatini.

“In de eerste plaats mikken we op ritzeges met Elia”, legt sportdirecteur Rik Van Slycke uit. “Het zou een mooi begin van het jaar zijn. Hij is zoals altijd heel gemotiveerd, maar het is afwachten wie nog aan de start zal verschijnen. Er liggen kansen maar het parcours onderging ook wijzigingen. Zo wacht Willunga Hill nu op de laatste dag. Dat zal een invloed hebben op de dynamiek van de wedstrijd.”

“We hebben een sterk team”, vervolgt Van Slycke. “Naast Elia hebben we Dries, die de race kent, en James. Hij krijgt een vrije rol voor het klassement als de benen goed zijn. We bekijken het dag per dag en zullen zien hoe iedereen reageert op de hoge temperaturen in Australië.”

Bevin rijdt naar Nieuw-Zeelandse tijdrittitel én eerste zege van het jaar voor CCC

Lang heeft CCC niet moeten wachten op zijn eerste zege van het jaar. De ploeg rond kopman Greg Van Avermaet mocht vandaag aan de andere kant van de wereld vieren op het nationaal kampioenschap tijdrijden in Nieuw-Zeeland. Daarin reed Paddy Bevin naar de zege voor Hamish Bond. De tijdrijder bij CCC legde zijn 40 kilometer af in 50 minuten en 45 seconden. Daarmee was hij één klasse te sterk voor de rest. Geen enkele renner eindigde binnen de minuut. George Bennett (Jumbo-Visma) kwam als tweede renner uit de WorldTour binnen op 2'09", goed voor een vierde plaats.

“Ik heb het geluk dat ik me dit seizoen mag focussen op tijdritten”, aldus Bevin. “Ik zal in de eerste helft van het seizoen een pak rittenkoersen van 1 week afwerken. Als alles goed verloopt, zal ik in juli de Tour rijden. Het zal heel cool zijn om met de Nieuw-Zeelandse kampioenentrui Tour-tijdritten af te werken.”

#EliteRoads He’s done it! @PaddyBevin is the new 🇳🇿 TT champion and has secured the first win of the season for @CCCProTeam 👏. Congrats, Paddy! #RideForMore pic.twitter.com/WRkigVBeoY CCC Team(@ CCCProTeam) link