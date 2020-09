KOERS KORT. Eenkhoorn wint slotrit Coppi e Bartoli, Narvaez snoept eindzege af van Bagioli - Pidcock grijpt macht in Baby Giro Redactie

04 september 2020

De Nederlander Pascal Eenkhoorn (Team Jumbo-Visma) heeft de slotrit van de Settimana Coppi e Bartali (Ita/2.1) gewonnen. De Ecuadoraan Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) snoepte dankzij de bonificatieseconden, die hij overhield aan een derde plek, de eindwinst af van Andrea Bagioli.

Jan Bakelants was de Belg van de dag in de slotetappe van de Settimana Coppi e Bartali, een Italiaanse rittenkoers van het niveau 2.1, genoemd naar Fausto Coppi en Gino Bartali. De Kempenaar van Circus-Wanty Gobert maakte deel uit van een steeds kleiner wordende vroege vlucht van oorspronkelijk tien renners, die het grootste deel van de 166 heuvelachtige kilometers in en om Forli aan de leiding reden.

In de slotkilometers konden Bakelants en drie anderen nog steeds de hand uitsteken naar de zege, maar uiteindelijk kwam de groep met de klassementsrenners toch aansluiten. Dat pakket sprintte voor de ritwinst en de eindzege, want er lagen ook bonificatieseconden te wachten. De 23-jarige Eenkhoorn, donderdag tweede, toonde zich sneller dan de Italiaan Diego Ulissi (UAE-Team Emirates) en Narvaez. Gianni Vermeersch en Arjen Livyns sprintten respectievelijk naar plekken zes en negen.

Narvaez was de lachende derde, want dankzij de boniseconden wipt de ritwinnaar van donderdag over leider Bagioli (Deceuninck-Quick.Step) in het eindklassement. De 23-jarige Ecuadoraan pakt zo de eindzege met amper een seconde voorsprong op de Italiaan. Deceuninck-Quick.Step bezet ook de derde plek in het eindklassement, met de Portugees Joao Almeida, op zeventien seconden van de winnaar.

JHONATAN NARVAEZ WINS COPPI E BARTALI!



Congratulations @NarvaezJho who sprints to third on stage four to earn four bonus seconds and seal overall victory by one second! 🙌#BuiltOnPurpose pic.twitter.com/rVLu7vSHBK INEOS Grenadiers(@ INEOSGrenadiers) link

Pidcock grijpt de macht in Baby Giro

In de Ronde van Italië voor beloften heeft Tom Pidcock de zevende rit gewonnen. De 21-jarige Brit was de sterkste in een etappe met aankomst boven en nam ook meteen de leiderstrui over.