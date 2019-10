Koers kort. Edward Theuns klopt Colbrelli in spurt van Japan Cup Criterium



Redactie

19 oktober 2019

12u01 0

Theuns wint in Japan

Edward Theuns (Trek-Segafredo) heeft het Japan Cup Criterium in Utsunomiya op zijn naam geschreven. De 28-jarige Oost-Vlaming haalde het na 38,25 km in een sprint voor de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). De Australiër Brenton Jones (Team Delko) vervolledigde het podium. Het Japan Cup Criterium werd georganiseerd daags voor de Japan Cup (1.BC), een wedstrijd over 144,2 km met start en finish in Utsunomiya. Theuns won vorige maand de Primus Classic (1.BC) in Haacht en behaalde daar zijn eerste seizoenszege.