KOERS KORT: Edward Theuns keert terug naar Trek-Segafredo - Wielerwoordjes leren met Ann De Craemer en Michel Wuyts - jonge Italiaan voor Team Sky

19 oktober 2018

Edward Theuns keert terug naar Trek-Segafredo

Edward Theuns besloot om zijn contract met Sunweb in onderling overleg te verbreken en heeft ondertussen al een nieuwe ploeg gevonden. Al is nieuw misschien niet het juiste woord. De 27-jarige Belg keert namelijk terug naar Trek-Segafredo, het team waar hij in 2016 en 2017 al voor reed. “Ik kijk er naar uit om enkele grote resultaten na te jagen in een familiale omgeving. Ik kan niet wachten om samen te werken met mensen die ik ken uit het verleden en weer deel uit te maken van deze familie”, vertelde Theuns die voor één jaar tekende. Ook manager Luca Guercilena is opgetogen met de komst van Theuns. “Hij is altijd al een solide renner geweest die ons in het verleden zeges heeft gegeven en we zijn zeker dat hij dat opnieuw zal doen.” Theuns wordt een van de speerpunten van Trek-Segafredo voor de voorjaarsklassiekers. Theuns debuteerde in 2014 op het hoogste niveau bij Topsport Vlaanderen-Baloise. In 2016 verhuisde de snelle Oost-Vlaming naar Trek-Segafredo. Op zijn erelijst staan onder meer ritzeges in de Ronde van België (2016), de BinckBank Tour en de Ronde van Turkije (beiden 2017). Woensdag raakte nog bekend dat Theuns Sunweb na één seizoen - en ondanks een nog doorlopend contract - zou verlaten. De snelle man kon zich niet vinden in “de visie” van het Duitse team. Theuns doelde daarmee op de intensieve wetenschappelijke begeleiding bij Sunweb en het gebrek aan vrijheid.

Matt Winston vervangt Tom Veelers bij Sunweb

Matt Winston gaat volgend jaar als ploegleider bij Team Sunweb aan de slag, zo maakte de Duitse wielerploeg bekend. De Brit werkte twaalf jaar met de olympische ploeg van Groot-Brittannië.

Winston is de opvolger van de Nederlander Tom Veelers, die kopman Tom Dumoulin en zijn ploeggenoten gaat verlaten. Veelers fietste negen jaar voor Team Sunweb en werkte daar de afgelopen twee jaar als coach. Hij kon zijn werkzaamheden de laatste tijd steeds lastiger combineren met zijn gezinsleven.

Sunweb is volgend seizoen de werkgever van Jan Bakelants. Edward Theuns verlaat het team na dit seizoen.

After a stellar 11 year career with the team, 9 as a rider and 2 as a coach, we say goodbye to @tom_veelers 🧡



Thanks for everything and good luck with your new chapter, Tom!



More: https://t.co/H0kXtLM0WZ pic.twitter.com/KLG4nhp3Pt

Jonge Italiaan voor Team Sky

Team Sky heeft de komst van Filippo Ganna wereldkundig gemaakt. De 22-jarige Italiaan komt over van UAE Emirates. Zijn contractduur bij de Britse WorldTour-formatie werd niet bekendgemaakt.

Ganna maakte in januari 2017 zijn profdebuut bij Emirates. Het jaar voordien had de Piemontees bij de beloften onder meer Parijs-Roubaix en het Italiaans kampioenschap tijdrijden gewonnen. Als prof kon Ganna op de weg voorlopig nog weinig potten breken, al verraste hij twee weken geleden wel met een tweede plaats in het nationaal kampioenschap tijdrijden, na winnaar Gianni Moscon (ook Sky). Op de baan veroverde hij dit voorjaar op het WK in Apeldoorn goud in de individuele achtervolging.

Ganna laat op de website van Sky weten volgend jaar te mikken op de voorjaarsklassiekers. “Dit seizoen reed ik voor het eerst de Vlaamse voorjaarswedstrijden en dat viel mee. Het is een terrein waarop ik me verder wil focussen en bijleren. Ik hoop op een dag voorin mee te strijden in die races.”

ANNOUNCEMENT: We're pleased to announce the signing of exciting Italian all-rounder @GannaFilippo.



Welcome Filippo!



📰> https://t.co/7ZhqTvm4eh pic.twitter.com/sQKZExDfAd

Wielerwoordjes leren met Ann De Craemer en Michel Wuyts

Schrijfster en taalcolumniste Ann De Craemer (37) en wielercommentator Michel Wuyts (61) vertellen in het ‘Groot Vlaams Wielerwoordenboek’ het verhaal achter 70 grappige Vlaamse wielertermen. Met dit boek tonen beide auteurs aan dat de typische Vlaamse taal wel degelijk deel van het Nederlands is en uitgerekend in het wielrennen op zijn mooist kan zijn. Belgisch kampioen Yves Lampaert ontving woensdagavond, tijdens de officiële presentatie in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde, het allereerste exemplaar. Lampaert zelf draagt geregeld bij aan het verrijken van het Algemeen Beschaafd Wielervlaams. Zo liet hij zich na zijn eerste van twee zeges in Dwars door Vlaanderen ontvallen dat hij had moeten “skarten (krabbe(le)n) om mee te kunnen”, maar dat Lutsenko en Durbridge zelf ook al “een frakske hadden moeten uitdoen (een zware inspanning hadden moeten leveren).” Het Groot Vlaams Wielerwoordenboek (220 blz.) is een uitgave van Polis en kost 19,99 euro.