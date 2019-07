KOERS KORT. Education-First maakt als laatste Tour-selectie bekend zonder Vanmarcke - Broers Herrada langer bij Cofidis Redactie

02 juli 2019

21u51 1

Education First heeft selectie rond

Education First heeft als laatste ploeg zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk vrijgegeven. Het Amerikaanse team trekt met acht nationaliteiten naar de start van zaterdag in Brussel. Sep Vanmarcke, de enige Belg in dienst bij Education, is er niet bij.

Het achttal wordt gevormd door de Italiaan Alberto Bettiol, de Australiër Simon Clarke, de Amerikaan Tejay van Garderen, de Est Tanel Kangert, de Nederlander Sebastian Langeveld, de Nieuw-Zeelander Tom Scully, de Colombiaan Rigoberto Uran en de Canadees Michael Woods.

Meerdere renners toonden in het verleden een goed klassement te kunnen rijden, Uran werd in 2017 zelfs tweede (na Froome). Vorig jaar gaf hij na een valpartij op. Van Garderen finishte al twee keer als vijfde (in 2012 en 2014). Woods eindigde in de Vuelta van 2017 als zevende. “Onze specifieke ambities houden we voor onszelf. Die verklappen zou niet leuk zijn”, dixit CEO Jonathan Vaughters.

Cofidis bindt broers Herrada langer aan zich

Jesús Herrada (28) blijft twee bijkomende seizoenen bij Cofidis, net als zijn broer José (33). Dat heeft de procontinentale wielerformatie bekendgemaakt. Jesús Herrada is een speerpunt van Cofidis in de komende Ronde van Frankrijk, die zaterdag van start gaat in Brussel. De tweevoudige Spaanse kampioen (2013 en 2017), die tot 2017 voor Movistar reed, won dit jaar de Ronde van Luxemburg, de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en de Trofeo Ses Salines in de Challenge Mallorca.