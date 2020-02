KOERS KORT. E3 pakt uit met safety totems - Wellens: “Het is vechten om niet ziek te worden” De wielerredactie

24 februari 2020

12u16 0

E3 BinckBank Classic zet nog meer in op veiligheid

Naast de vorig jaar geïntroduceerde stootkussens uit kunststof worden in de E3 BinckBank Classic nu ook 30 à 40 ‘Safety Totems’ geplaatst op de meest kritieke/gevaarlijke plekken op het parcours. Extra grote stootkussens uit kunststof, 2m40 groot en 1m20 breed, die boven alles en iedereen uitsteken, waarschuwen het peloton door middel van licht- en waarschuwingssignalen voor naderende obstakels. Zij vervangen op die plekken signaalgevers die in complexe situaties lijf en leden riskeren.

Alaphilippe speerpunt in Ardeche en Drôme Classic

Terwijl het merendeel van het peloton zich focust op het openingsweekend van de Vlaamse klassiekers, staan dit weekend ook de Ardèche Classic (zaterdag) en de Drôme Classic (zondag) op het programma.

Deceuninck - Quick-Step vaardigt voor het Vlaamse openingsweekend o.a. Stybar, Lampaert, Jungels en Asgreen af, maar ook in Frankrijk zullen dit weekend enkele mooie namen aan de start staan. De speerpunt voor deze tweedaagse is de Fransman Julian Alaphilippe. Hij krijgt de steun van één Belg: z’n maatje Dries Devenyns. Ook João Almeida, die sterk presteerde in Algarve, is van de partij.

Voor Alaphilippe worden het zijn eerste wedstrijden op Europese bodem. Eerder deze maand reed de ex-winnaar van o.a. Milaan-Sanremo en Waalse Pijl de rondes van San Juan en Colombia. “Julian is onze leider. De omlopen liggen hem als gegoten”, zegt sportdirecteur Davide Bramati. “Maar we kunnen ook rekenen op andere jongens die een sterke seizoensstart kenden. Het zijn twee lastige koersen met weinig rustmomenten, maar we haalden hier al enkele mooie resultaten in het verleden en gaan proberen die te herhalen.”

De volledige selectie voor beide koersen bestaat uit: Julian Alaphilippe (FRA), João Almeida (POR), Andrea Bagioli (ITA), Rémi Cavagna (FRA), Dries Devenyns (BEL), Ian Garrison (USA)en Mikkel Honoré (DEN)

We can't wait to race again in France at the end of the week, where a strong team will take on the demanding Ardèche Classic and Drôme Classic: https://t.co/Tbpp0mMAN6 pic.twitter.com/Dgk42tZxrR Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Opgave De Plus in UAE Tour

Zoek niet meer naar Laurens De Plus in de UAE Tour. Onze 24-jarige landgenoot heeft zich uit de wedstrijd teruggetrokken. Wat de precieze oorzaak is van zijn forfait, is niet geweten. De Plus is wellicht ziek, Jumbo-Visma meldt dat hij “niet fit genoeg is om te starten.” Vorig jaar moest De Plus nog knechten in de UAE Tour voor Primoz Roglic, dit seizoen mocht hij er zijn eigen kans gaan. Maar dat valt nu dus in het water. De tweede rit van de UAE Tour eindigt vandaag op de Hatta Dam.

🇦🇪 #UAETour



Unfortunately we are one rider down for stage two. @LaurensDePlus is not fit enough to take the start. Get well soon Laurens. #DNS Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Tim Wellens hoopt gezond te blijven, maar “het is vechten om niet ziek te worden”

Ook rond Tim Wellens zijn er wat vraagtekens, dat ondanks zijn goeie Ronde van Algarve: “Ik ben tevreden over de voorbije week, al sukkel ik wel een beetje met mijn gezondheid. Het is vechten om niet ziek te worden”, vertelt hij.

Tim Wellens hervatte het seizoen later dan andere jaren en reed met de Ronde van de Algarve slechts zijn eerste rittenkoers. “De voorbije jaren was ik altijd heel goed in het begin van het seizoen, daarna ontbrak het misschien een tikkeltje en nu hoop ik in 2020 dat patroon te doorbreken.” In de rit naar Malhao, op een steile finish, wilde Wellens zich tonen. Zo had hij vooraf gezegd, maar hij werd uiteindelijk tiende. “Normaal is dat een aankomst die me moet liggen.”

“Ik had er ook hard naar uitgekeken, maar ik had heel slecht geslapen, had wat last van slijmen, nu ook nog altijd (zondag) voel ik me niet super goed. Ik ben aan het vechten om zeker niet ziek te worden, omdat de belangrijke periode moet komen. Ik moet me de komende dagen zeer goed verzorgen, niet te lang in de wind blijven staan (lacht), op tijd gaan slapen, anti-oxidanten nemen en niets aan het toeval overlaten. De conditie is alleszins goed, daar maak ik me geen zorgen over.”

“Woensdag werk ik thuis nog een lange duurtraining af, donderdagavond vlieg ik dan naar Lille om de ploeg te vervoegen in het teamhotel in Deerlijk en zaterdag start ik in de Omloop. De eerste belangrijke wedstrijd van het jaar, de opening van het Vlaams wielerseizoen, vorig jaar werd ik er derde, dit jaar wil ik graag opnieuw meedoen voor de zege.”

Circus-Wanty Gobert verkent openingsklassieker woensdag

Hilaire Van Der Schueren blaast woensdag verzamelen om met elf renners (Aimé De Gendt, Jasper De Plus, Ludwig De Winter, Tom Devriendt, Timothy Dupont, Wesley Kreder, Kevin Van Melsen, Boy van Poppel, Danny van Poppel, Pieter Vanspeybrouck en Loïc Vliegen) het parcours van de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad te gaan verkennen. Bedoeling is het materiaal nog eens te onderwerpen aan een laatste test en het gevoel met de kasseien terug te vinden.

“We verzamelen in Sint-Pieters-Leeuw in de gebouwen van de BMW-garage Louyet, één van onze sponsors, en dus niet meer in Geraardsbergen. Iets nieuws. Vanuit Sint-Pieters-Leeuw verkassen we naar Kruisem, het vroegere Kuishoutem, om te beginnen aan onze verkenningstocht die zal lopen tot aan de finish in Ninove. Normaal gezien staat de verkenning gepland op woensdag. Gooien de weergoden roet in het eten en is het echt te slecht weer, dan kijken we om de zaak te verschuiven naar donderdag. Zo niet korten we de verkenning in, maar ik wil wel dat mijn renners het parcours kennen”, meldt sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren.

Sport Vlaanderen-Baloise verkent alleen Kuurne-Brussel-Kuurne

De renners van Sport Vlaanderen-Baloise passen voor een verkenning van Omloop Het Nieuwsblad, de openingsklassieker die zaterdag wordt gereden. De laatste 60 km van Kuurne-Brussel-Kuurne, die een dag later op het programma staat, wordt wel nog eens verkend.

“Wij hebben het parcours van de Omloop al twee keer verkend, eind december en een tweede keer begin januari. Dat deden we toen met een ruime kern zodat iedereen het parcours al eens heeft gezien. Een opfrisbeurt is niet nodig”, legt sportdirecteur Hans De Clercq uit. “De laatste 60 km van Kuurne-Brussel-Kuurne gaan we wel herbekijken. Het parcours is serieus hertekend en we willen niet voor verrassingen komen te staan.”

Sport Vlaanderen-Baloise trekt met Edward Planckaert en Amaury Capiot als speerpunten naar de Omloop. De resultaten van de voorbije weken doen De Clercq met vertrouwen uitkijken naar het openingsweekend.