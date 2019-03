KOERS KORT. Dylan Teuns gaat voor klassement in Parijs-Nice - Sören Kragh Andersen mist ook Strade Bianche Redactie

07 maart 2019

11u59

Bron: Belga 0

Tourwinnaar Geraint Thomas rijdt Strade Bianche

Tourwinnaar Geraint Thomas neemt deel aan de Strade Bianche (WorldTour). Hij hoort tot de selectie van Team Sky. Voor de Welshman wordt de Italiaanse wedstrijd zijn tweede optreden van het seizoen. Vorige maand reed hij de Ronde van Valencia.

Owain Doull, landgenoot van Thomas, de Pool Michal Golas en de Italianen Gianni Moscon, Leonardo Basso, Salvatore Puccio en Diego Rosa vervolledigen het team. De Pool Michal Kwiatkowski, winnaar in 2014 en 2017, is er niet bij.

Jasper Philipsen maakt in Strade Bianche debuut in steun van kopman Rui Costa

UAE Team Emirates rekent in de Strade Bianche (WorldTour) op onze landgenoot Jasper Philipsen. De snelle Kempenaar maakt zijn debuut aan de zijde van kopman Rui Costa en spurtbom Fernando Gaviria.

“We starten in de Strade Bianche met een team geleid door Rui Costa”, legde sportdirecteur Marco Marzano uit. “Hij krijgt twee jonge talenten aan zijn zijde, Jasper Philipsen en Tadej Pogacar. Ook Vegard Laengen heeft in het verleden al zijn waarde getoond in deze race.”

Philipsen en de Sloveen Pogacar waren in hun eerste seizoen bij de profs al snel goed voor winst. Philipsen won een etappe in de Tour Down Under, Pogacar won een rit en het eindklassement in de Ronde van de Algarve. Fernando Gaviria van zijn kant won al twee etappes in de Ronde van San Juan en eentje in de UAE Tour.

Selectie UAE Team Emirates:



Rui Costa (Por), Roberto Ferrari (Ita), Fernando Gaviria (Col), Vegard Stake Laengen (Noo), Simone Petilli (Ita), Jasper Philipsen (BEL), Tadej Pogacar (Sln)

84e GP Stad Zottegem krijgt nieuwe start- en aankomstplaats

De 84e GP Stad Zottegem van dinsdag 20 augustus krijgt een fikse opsmuk. De organisatoren hebben op De Buken, in de schaduw van eventcenter Soto’s, een nieuwe start- en aankomstplaats gevonden. De nieuwe locatie moet hen de gelegenheid geven verder door te groeien naar een eendagskoers buiten categorie.

“Ik loop al twee jaar met deze verhuis in mijn hoofd. We zaten op de Meerlaan te krap. Er was ginds geen groeimarge meer. Toen ik Pieter Lambert, eigenaar van Eventcenter Soto’s, tegen het lijf liep, kwamen we snel tot een nieuw concept voor onze GP Stad Zottegem”, vertelde organisator Jo Gosseye donderdag tijdens een persmoment. “Op De Buken zal onze wedstrijd dit jaar starten en finishen. Aan Soto’s hebben we voldoende ruimte en zijn alle nodige locaties voorzien om alles en iedereen een onderdak te geven. Wij gaan een rennersdorp bouwen, de gewone supporter zal ook betrokken worden in het geheel, en voor onze VIP’s hebben wij eveneens voldoende capaciteit om hen een heuglijke dag te bezorgen. Want na de koers kunnen we in Soto’s verder met concerten en dergelijke meer.” De GP Stad Zottegem maakt nu ook deel uit van Lead Cycle Tour Euro Cup, een regelmatigheidscriterium.

“De Euro Cup is een verzameling van tien wedstrijden in vijf verschillende landen in Europa. Vier ervan worden in België gereden. Dat zijn de GP Stad Zottegem, de GP Wallonie, de Druivenkoers in Overijse en de Tour de Wallonie”, vervolgt Jo Gosseye. “De renners kunnen in de wedstrijden punten verzamelen, naar analogie van de Coupe de France. Misschien kunnen we daarmee de kwaliteit van ons deelnemersveld opkrikken. Organiseren in augustus is niet gemakkelijk maar we houden eraan de koers te laten plaatsvinden als het kermis is in Zottegem. Met een verhoging naar 1.BC kan er een fikse kwaliteitsinjectie volgen. En daar hebben wij op De Buken alles voor in handen qua logistiek.” Door de nieuwe start- en aankomstzone moet ook het parcours hertekend worden.

“Wij houden aan onze grote lus. Daarin wordt de passage op de kasseizone van de Paddestraat vervangen door die van de Lippenhovestraat. De beklimming van Grotenberge blijft behouden terwijl onze plaatselijke ronden ook hertekend worden. We gaan alvast minder kilometers doen in Zottegem maar blijven het centrum van de stad wel aandoen. Aan De Buken zullen grote ledschermen geposteerd worden voor de toeschouwers. Kortom, met de GP Stad Zottegem snijden we met de verhuis een nieuw hoofdstuk aan. En er groeit ook nog de ambitie om in de toekomst op dezelfde dag een vrouwenkoers te organiseren in Zottegem”, besluit Jo Gosseye.

Vorig jaar ging de zege in de GP Stad Zottegem naar Jérôme Baugnies. Hij haalde het voor Aimé De Gendt en de Deen Lasse Norman Hansen.

Bahrain-Merida speelt Teuns uit voor klassement in Parijs-Nice

Dylan Teuns is samen met de Italiaan Domenico Pozzovivo kopman van Bahrain-Merida in de rittenkoers Parijs-Nice (WorldTour), die zondag start. “Teuns en Pozzovivo zijn onze mannen die moeten meespelen voor het podium in het algemeen klassement”, zegt sportief directeur Franco Pellizotti. “Sonny Colbrelli moet ons ritsucces bezorgen in de vlakkere etappes. Alle andere renners hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van onze kopmannen.”

Vorig jaar eindigde Teuns in de ‘Koers naar de Zon’ op de zesde plaats, op 32 seconden van eindwinnaar Marc Soler. Afgelopen zaterdag toonde hij zijn vorm met een vijfde plaats in de Omloop. Naast Teuns en de Italianen Pozzovivo en Colbrelli bestaat de selectie van Bahrain-Merida uit de Oostenrijker Heinrich Haussler, de Slovenen Kristijan Koren en Domen Novak, en de Spanjaard Ivan Garcia Cortina.

Soler verdedigt eindzege P-N met sterk Movistar-blok

Marc Soler verdedigt zijn eindzege in Parijs-Nice met een sterk Movistar-blok aan zijn zijde. De Spanjaard krijgt zijn landgenoten Hector Carretero, Imanol Erviti en Rafael Valls, de Colombianen Nairo Quintana en Winner Anacona en onze landgenoot Jürgen Roelandts, mee naar Frankrijk. De25-jarige Soler won vorig seizoen enigszins verrassend het eindklassement. Soler hield in de eindafrekening vier seconden over op de Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott).Ook dit jaar mikt Movistar op de eindzege.

Baanwielrenner Skinner zet punt achter carrière

De Britse baanwielrenner Callum Skinner zet op 26-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. Skinner werd in 2016 op de Spelen in Rio met Groot-Brittannië olympisch kampioen teamsprint, aan de zijde van Philip Hindes en Jason Kenny. Hij veroverde ook zilver in de individuele achtervolging. Skinner zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en engageert zich om “iets terug te geven aan de sport”. De Schot wil zich onder meer inzetten voor een hervorming van het sportbeleid en de rechten van LBGT’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders).

Kragh Andersen mist ook Strade Bianche

Sören Kragh Andersen is nog niet hersteld van de ziekte die hem de Omloop kostte. De Deen, vorig jaar winnaar van Parijs-Tours, moet forfait geven voor de Strade Bianche van zaterdag.

In de selectie van Team Sunweb wordt de 24-jarige Kragh Andersen vervangen door de Australiër Jai Hindley.

De rest van de ploeg bestaat uit Sörens oudere broer Asbjörn Kragh Andersen, de Ier Nicolas Roche, de Duitser Niklas Arndt, de Zwitser Marc Hirschi, de Nederlander Sam Oomen en de Australiër Robert Power.