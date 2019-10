KOERS KORT. Dylan Groenewegen verlengt bij Jumbo-Visma - Overgang Jens Debusschere bevestigd GVS

21 oktober 2019

16u32

Bron: Belga

Dylan Groenewegen verlengt tot 2023 bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma is er in geslaagd haar topsprinter Dylan Groenewegen drie jaar langer aan zich te binden. De 26-jarige Amsterdammer had nog een overeenkomst tot eind 2020 bij het Nederlandse WorldTour-team, maar verlengde die tot eind 2023.

Groenewegen maakte eind 2015 de overstap van Team Roompot. De voorbije drie seizoenen brak hij internationaal helemaal door bij Jumbo-Visma. Hij won vier etappes in de Tour, waarvan eentje dit seizoen, en schoot verder ook onder meer raak in Kuurne-Brussel-Kuurne (2018), de Driedaagse Brugge-De Panne (2019) en drie etappes in Parijs-Nice (twee in 2018, één in 2019).

Het team van Jumbo-Visma voor de komende seizoenen oogt erg sterk. Het Nederlandse team kon naast Groenewegen ook Vueltawinnaar Primoz Roglic, Steven Kruijswijk (derde in de Tour van dit jaar) en alleskunner Wout van Aert aan boord houden. Oud-Girowinnaar Tom Dumoulin kwam dan weer over van Team Sunweb.

Vital Concept bevestigt de komst van Jens Debusschere

B&B Hotels-Vital Concept heeft de transfer van onze landgenoot Jens Debusschere officieel aangekondigd. Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht. Debusschere, voormalig Belgisch kampioen, komt over van Katusha-Alpecin en ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

De intussen dertigjarige Debusschere, in het verleden ook nog winnaar van onder meer Dwars door Vlaanderen, de GP van Wallonië, de Eurometropool Tour en een etappe in Tirreno-Adriatico moet bij het Franse procontinentale team de lead-out worden van Bryan Coquard. “Een sprint aantrekken is hetgeen ik het best kan”, beaamde Debusschere. “Bryan is een topsprinter en heeft dat in grote wedstrijden al meermaals bewezen. Ik heb vertrouwen in hem en wil hem overal bijstaan, zelfs in mijn droomkoers Gent-Wevelgem.”

Algemeen manager Jérôme Pineau toonde zich in zijn nopjes met de komst van Debusschere. “Het aantrekken van een renner als Jens maakt me fier”, aldus Pineau. “Het bewijst nog maar eens dat ons team in staat is grote namen aan te trekken. Jens weet hoe we werken en krijgt een duidelijk afgelijnde rol binnen onze ploeg, aan de zijde van Bryan. Ik ben er zeker van dat hij snel zal presteren.”

Gaviria boekt tweede ritzege in Ronde van Guangxi, Mas houdt stand

De voorlaatste etappe in de Ronde van Guangxi is een prooi geworden voor de Colombiaan Fernando Gaviria. De sprinter van UAE Emirates toonde zich na 212,2 kilometer van Liuzhou naar Guilin de snelste in de sprint voor Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) en Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Timothy Dupont finishte als vijfde, Victor Campenaerts eindigde als tiende.

Na de bergrit van gisteren kregen de renners de langste etappe in deze Chinese rittenkoers voorgeschoteld, 212 km, met op het eind nog enkele hellingen. Vier renners schoven mee in de vroege vlucht: andermaal Ryan Mullen (Trek-Segafredo), verder nog Roy Goldstein (Israel Cycling Academy), Taco van der Hoorn (Jumbo-Visma) en Jay Thompson (Dimension Data). Maximaal gunde het peloton hen 4:40 bonus, in het peloton namen Deceuninck-Quick.Step, voor leider Mas, Bora-hansgrohe, voor snelle man Ackermann en UAE Team Emirates, voor Gaviria, het commando.

Met Goldstein werd de eerste renner vooraan gedropt na 165 km. Het trio begon met een voorsprong van nog slechts 1 minuut aan de voet van de klim van tweede categorie waar Mullen bergop de volle buit nam voor het puntenklassement. Het ging snel daarna en nog voor de voet van de klim van eerste categorie klitte alles weer bij elkaar.

Bergop werd leider Mas bestookt door achtereenvolgens Daniel Martinez, Tomasz Marczynski en Guillaume Martin, maar de Spanjaard bood gemakkelijk weerstand. Het peloton dunde wel uit, met zo'n 15 begonnen ze aan de afdaling waar enkele renners ten val kwamen. De kopgroep dikte weer aan tot zo'n 50 renners in het vlakke gedeelte, met nog zo'n 20 km stevenden we af op een massasprint. Daarin toonde Gaviria, net als in de openingsetappe, z'n snelle benen en pakte hij zijn tweede ritzege, voor Ackermann en Trentin die voor de vierde keer vrede moet nemen met een derde plaats.

Morgen staat de slotrit op het programma, een rit van 168,3 km met start en aankomst in Guilin, en voer voor sprinters.

Neoprof Kamil Malecki wordt vijfde Pool bij CCC-team

Kamil Malecki promoveert in 2020 vanuit de opleidingsploeg van CCC naar de profkern. Hij wordt de vijfde Pool in de oranje armada rond kopman Greg Van Avermaet.

De 23-jarige Malecki is volgens teammanager Kim Ochowicz klaar om van het echte werk te proeven. “Hij heeft indruk gemaakt in de kleinere wedstrijden van de CCC opleidingsploeg en we vinden dat hij klaar is om in de WorldTour te racen. Hij krijgt de kans te leren van ervaren renners die hem zullen bijstaan in zijn ontwikkeling. Hij won ritten en het klassement in sommige Poolse 2.2 koersen maar heeft ook potentieel voor de klassiekers. We zijn benieuwd wat hij volgend jaar presteert.” Bij CCC, dat een Poolse licentie heeft, rijden naast Van Avermaet ook Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck.

