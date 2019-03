Koers kort. Dylan Groenewegen geeft forfait voor Gent-Wevelgem Redactie

30 maart 2019

10u34

Dylan Groenewegen verschijnt morgen niet aan de start van Gent-Wevelgem (WorldTour). De Nederlandse spurtbom van Team Jumbo-Visma is ziek, zo laat hij in een tweet weten.

"Helaas geen Gent-Wevelgem voor mij vanwege ziekte, maar ik kijk tevreden terug op deel 1 van dit seizoen, voor nu herstellen en dan in 1 rechte lijn richting de Tour!", zegt hij.

De 25-jarige Groenewegen won dit seizoen al vijf wedstrijden. Hij opende zijn rekening in februari in de Ronde van Valencia. Daarna volgde etappewinst in de Ronde van de Algarve en Parijs-Nice (2x). Woensdag toonde hij zijn snelle benen in de Driedaagse Brugge-De Panne.

