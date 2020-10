KOERS KORT. Dygert mag week na zware val op het WK tijdrijden het ziekenhuis verlaten Redactie

02 oktober 2020

08u49 0

Chloé Dygert mag week na val ziekenhuis in Bologna verlaten

Een week na haar val in de tijdrit op het WK in Italië heeft de Amerikaanse wielrenster Chloé Dygert het ziekenhuis van Bologna mogen verlaten. De 23-jarige Dygert, de wereldkampioene van vorig jaar in het tijdrijden, ging in een afdaling onderuit en liep daarbij blessures op aan haar linkerbeen, knie en pols. Ze moest een operatie ondergaan.

De Amerikaanse had kort voor haar val bij een meetpunt de beste tussentijd genoteerd. Dygert leek op weg naar een titelverlenging, tot ze onderuitging. De Nederlandse Anna van der Breggen pakte de wereldtitel tijdrijden en twee dagen later won ze ook de wegwedstrijd in Imola. Van der Breggen was woensdag eveneens de beste in de Waalse Pijl, voor het zesde jaar op rij.

De onfortuinlijke Dygert gaat in eigen land verder herstellen. “We maakten ons allemaal grote zorgen over Chloé toen we de crash voor het eerst zagen”, zegt voorzitter Rob DeMartini van de Amerikaanse wielerbond. “We slaakten een zucht van opluchting toen de diagnose uiteindelijk relatief mee bleek te vallen. Ze gaat sterker terugkomen.”