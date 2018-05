KOERS KORT: Dwars door West-Vlaanderen houdt op met bestaan - Aru, Vervaeke én Kiryienka stappen uit Giro Redactie

25 mei 2018

Dwars door West-Vlaanderen stopt



Dwars door West-Vlaanderen houdt op met bestaan. Dat laat organisator KVC Ichtegem Sportief weten. De Belgische eendagskoers ziet zich door een gebrek aan vrijwilligers genoodzaakt om de handdoek te gooien.

Aru, Vervaeke én Kiryienka stappen uit Giro

Fabio Aru (UAE Emirates), Louis Vervaeke (Sunweb) en Vasil Kiryienka (Sky) hebben vroegtijdig de Ronde van Italië (WorldTour) verlaten. De Italiaanse kopman van UAE Team Emirates moest al tijdens de eerste beklimming lossen en stapte vervolgens een volgauto in.

Aru eindigde een keer als tweede (2015) en derde (2014) in het eindklassement van de Giro. In deze ronde kon hij niet overtuigen. Hij stond 27ste in het klassement op ruim 45 minuten van klassementsleider Simon Yates. De negentiende etappe telt vier bergen, met de Colle delle Finestre halverwege en de aankomst bergop op de Jafferau als blikvangers.

Op zijn palmares staat een eindzege in de Ronde van Spanje (2015), drie ritzeges in de Giro (2014 en 2015), één etappe in de Tour (2017) en twee ritten in de Vuelta (2014). Aru veroverde vorig jaar in Piemontse ook zijn eerste Italiaanse titel.

Voor de 24-jarige Vervaeke was het zijn tweede Giro. Ook in 2015 gaf hij al voor het einde op. Voor de 36-jarige Kiryienka was het zijn zevende Giro, hij pakte ritzeges in 2008, 2011 en 2015. Zijn tweede etappe-overwinning boekte hij in een etappe over de Colle delle Finestre, de loodzware beklimming (en dak van de Giro) die ook vandaag op het programma staat.

Cavendish voor de derde keer vader

Mark Cavendish is opnieuw vader geworden. De Britse spurter pakte op Twitter uit met het heuglijke nieuws. De kleine spruit heet Casper Charles en is Cavendish' tweede zoon. "Ik ben de meest fiere vader in de wereld."

Cavendish heeft samen met vrouw en voormalig model Peta Todd drie kinderen. Delilah Grace en zoon Frey mogen nu dus een nieuw broertje verwelkomen. Todd zelf had uit een eerder relatie al een zoon, Finnbar.

Welcome to the world, Casper Cavendish. Seeing your beautiful little face has given me once again the joy of loving more than I ever knew possible. Your Mummy @petatodd was incredible once again. I’m the proudest Daddy in the world. I love you so much 💙 pic.twitter.com/mO4VlAHg2R Mark Cavendish(@ MarkCavendish) link

Quick.Step is eerste ploeg ooit die in huzarenstukje slaagt

Applaus voor Quick.Step. Maximilian Schachmann (24) zorgde gisteren voor een mijlpaal voor het team. Straffer nog, de Duitser schreef een beetje wielergeschiedenis: Quick.Step is de allereerste ploeg die in vier grote rondes op rij minstens vijf ritten wint. Vier keer Gaviria en één keer Jungels in de Giro van vorig jaar. Vijf keer Kittel in de Tour. Vier keer Trentin, één keer Lampaert en één keer Alaphilippe in de Vuelta. En in deze Giro is het dus alweer vijf keer raak dankzij Viviani en Schachmann. Sinds de definitieve invoering van de merkenploegen eind jaren 1960 is dat nooit eerder gebeurd. Quick.Step is een machine. "We zijn bijzonder fier dat we een record vestigen", zegt Alessandro Tenger, woordvoerder en marketing manager van de ploeg. "Wij zijn een beetje als een feniks: elk jaar moeten we van nul herbeginnen, elk jaar starten we from scratch, maar we slagen er telkens in om een geweldige reeks neer te zetten. We zijn goed op weg om voor het zesde opeenvolgende jaar de meest succesvolle ploeg van de wereld te worden."

De zege van Schachmann is al de 36ste van Quick.Step dit seizoen - in de moderne geschiedenis deed enkel Mapei beter met 40 zeges eind mei in het jaar 2000 - en is ook de 80ste ritzege in een grote ronde voor de ploeg van Lefevere. Dat is geen toeval meer, weet Tegner. "Je mag gerust zeggen dat het de spirit van Patrick is die rond deze ploeg hangt. Dat winnen is hoe hij in het leven staat en hoe hij zijn job wil doen. Hij zet dat over op de hele ploeg en entourage. Vraag Lefevere wat de belangrijkste overwinning is en hij antwoordt gegarandeerd: 'de volgende'. Ook als hij er niet is, voelen wij zijn aanwezigheid."