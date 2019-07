KOERS KORT. Dupont wint eerste rit Ronde van Wallonië - Pinot gaat het in 2020 weer proberen in Tour Redactie

27 juli 2019

Timothy Dupont wint eerste rit Ronde van Wallonië

Timothy Dupont (Wanty - Gobert Cycling Team) heeft de openingsetappe in de wielerronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven.

Na 186,4 km tussen Le Roeulx en Dottenijs haalde hij het in een sprint voor Roy Jans (Corendon - Circus) en de Italiaan Jakub Mareczko (CCC). Dupont is meteen ook de eerste leider.

Zondag leggen de renners 170,4 km af tussen Borgworm en Beyne Heusay.

Pinot komt volgend jaar terug naar de Tour

Een dag na zijn emotionele aftocht in de Tour de France heeft de Franse wielrenner Thibaut Pinot weer nieuwe motivatie gevonden. “Ik weet nog niet hoe de rest van dit seizoen voor mij eruit gaat zien. Maar het is zeker dat ik in 2020 weer aan de start van de Tour sta”, schreef de kopman van Groupama-FDJ op Twitter.

Pinot toonde zich vorige week in de Pyreneeën de beste klimmer. Hij stelde zich daarmee kandidaat voor de eindzege in de Tour. Pinot moest vrijdag in de hectische Alpenrit naar Tignes echter al vroeg opgeven. De Fransman bleek een spier in zijn linkerbovenbeen te hebben gescheurd. Ondanks intensieve behandelingen kon Pinot geen kracht zetten. Zelfs lopen ging moeizaam, bleek uit beelden die de Franse televisie vrijdagavond vrijgaf. Pinot werd de hele Tour op de voet gevolgd door France TV en dus was al enkele dagen eerder geregistreerd dat de kopman van Groupama-FDJ ergens last van had. Om de concurrentie niet wijzer te maken, besloot France TV die beelden echter pas uit te zenden toen Pinot uit de Tour was gestapt.

“Ik verlaat de Tour vol tranen en met mooie herinneringen in mijn hoofd”, aldus de Fransman. Pinot overwoog in eerste instantie volgend jaar de Giro en de Vuelta te rijden, maar hij wil nu graag toch weer de Tour de France doen.

1/2 Je quitte la route du Tour les larmes pleins les yeux, des souvenirs plein la tête ... je pense à mon équipe toute entière, ma famille, à vous qui m’avez donné des frissons et une force incroyable pendant 3 semaines. pic.twitter.com/CIIQ2RGlfZ PINOT Thibaut(@ ThibautPinot) link

2/2 Je ne sais pas ce que la suite de la saison me réserve mais c’est avec certitude que je serai au départ du Tour en 2020. pic.twitter.com/vulMQwYmp4 PINOT Thibaut(@ ThibautPinot) link