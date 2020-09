KOERS KORT. Dumoulin rijdt Waalse Pijl, Roglic debuteert in Luik-Bastenaken-Luik Redactie

29 september 2020

12u01

Bron: Belga 0

Dumoulin rijdt Waalse Pijl, Roglic debuteert in Luik-Bastenaken-Luik

Tom Dumoulin start woensdag in de Waalse Pijl, zijn ploegmaat Primoz Roglic doet dat niet. De runner-up van de jongste Tour de France maakt zondag wel zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik. Dat heeft het team Jumbo-Visma bekendgemaakt.

Laurens De Plus is ook van de partij in beide wedstrijden. Onze landgenoot kon vanwege blessureleed lange tijd niet koersen. Hij maakte vorige week zijn rentree in het profpeloton tijdens het Belgisch kampioenschap op de weg en koerst nu dus de dubbel. Ook Dumoulin is van de partij, net zoals in Luik-Bastenaken-Luik.

Roglic is niet van de partij in Hoei, maar maakt wel zijn debuut in La Doyenne. “Ik heb nog nooit een Waalse klassieker gereden”, aldus de Sloveen. “Dus het is lastig om te zeggen hoe ik het ga doen. Ik weet hoe de najaarsklassiekers in Italië verlopen en wat er nodig is om ze te winnen, maar deze wedstrijd is nieuw voor me. Het is een nieuwe ervaring om in Luik-Bastenaken-Luik te starten en ik kijk ernaar uit om er te koersen.”

Sunweb maakt Giro-selectie bekend

Sunweb trekt met de Nederlanders Wilco Kelderman en Sam Oomen als kopmannen naar de Ronde van Italië, die zaterdag begint op Sicilië. "We gaan naar Italië met twee doelen: een goed klassement en ritzeges boeken", zegt ploegleider Luke Roberts.

Met Martijn Tusveld zit nog een derde Nederlander in de selectie. De Australiër Michael Matthews, bezig aan zijn laatste maanden bij Sunweb voordat hij overstapt naar Mitchelton-Scott, moet voor dagsucces gaan zorgen. De Sunweb-ploeg bestaat verder uit de Australiërs Chris Hamilton en Jai Hindley, Nico Denz uit Duitsland en de Amerikaan Chad Haga. Hij neemt de plek in van de oorspronkelijk voor de Giro aangewezen Deen Casper Pedersen, die de afgelopen weken al de Tour de France reed.

"Na een succesvolle herstart van het seizoen, met een geweldige Tour, is de motivatie binnen de ploeg heel groot", zegt Roberts. "De jongens willen dat succes graag doorzetten in Italië.”

