KOERS KORT. Dumoulin naar Dauphiné - Bjorg Lambrecht verlengt bij Lotto-Soudal - Einde seizoen voor Sam Oomen

Dumoulin naar Dauphiné

Tom Dumoulin doet vanaf zondag mee aan het Critérium du Dauphiné (9-16 juni). De Nederlandse renner van Sunweb verkiest de Franse rittenkoers boven de Ronde van Zwitserland als voorbereiding op de Tour de France.

Dumoulin stapte vorige maand in de Ronde van Italië al snel af met een knieblessure, het gevolg van een valpartij. De Giro gold voor de Limburger als hoofddoel dit seizoen, maar nu verlegt hij de aandacht volledig naar de Tour. Dumoulin maakte eerder al bekend eind juni aan de start te verschijnen van de Nederlandse kampioenschappen.

Ploegleider Aike Visbeek meldt dat Dumoulin morgen nog wel een scan ondergaat voordat hij naar Frankrijk gaat. “Hij gebruikt de Dauphiné om weer in zijn ritme te komen en toe te werken naar de grotere doelen in juli. We nemen met Tom geen enkel risico.”

Vier WorldTour-teams aan de start van 89e editie Baloise Belgium Tour

Vanavond werd de 89e editie van de Baloise Belgium Tour (12-16 juni) voorgesteld. De organisatoren wisten voor deze editie met Lotto Soudal, Deceuninck - Quick-Step, Trek-Segafredo en Astana vier WorldTour-teams aan te trekken. In totaal komen er 22 ploegen aan de start in Sint-Niklaas voor deze rittenkoers, de vroegere Ronde van België.

De start wordt op woensdag 12 juni gegeven van op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Na een lus van 19 kilometer wordt op diezelfde plaats strijd geleverd voor de eerste punten van het nevenklassement ‘Primus Checkpoint’. Via Sinaai en Eksaarde wordt koers gezet richting het Meetjesland om zo door te trekken naar Knokke-Heist. Daar wacht op de Wandelaar na 145 kilometer de eerste van twee plaatselijke ronden, van elk 19,7 kilometer.

Daags nadien gaat het vanuit Knokke-Heist naar de Vlaamse Ardennen met finish in Zottegem. Na een vlakke aanloop wacht met de Leberg, na 86 kilometer, de eerste helling van de dag. Daarna komen nog de Tenbosse, Denderoordestraat, Muur van Geraardsbergen, Eikenmolen, Valkenberg en tot slot de Berendries. In de twee plaatselijke ronden, van elk 19,1 kilometer, zijn de kasseien van de Lippenhovestraat en de Paddestraat opgenomen.

Op de derde dag worden de tijdritfietsen van stal gehaald. In en rond Grimbergen wacht een heel vlakke individuele tijdrit over 9,2 kilometer met start aan het gemeentehuis en aankomst ter hoogte van de Prinsenstraat. Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma, met start en aankomst in Seraing. De renners krijgen in hun 151,6 kilometer lange tocht onder meer de beklimmingen van de Rue Aux Deux Croix, Côte de la Vecquée, Côte du Maquisard, La Redoute, Rue de Lincé, Côte Les Forges en de Côte de Roche Aux Faucons onder de wielen geschoven. Vanaf die laatste bult is het nog 50 kilometer tot de aankomstmeet.

De Baloise Belgium Tour wordt afgesloten met de Limburgse etappe tussen Tongeren en Beringen. Daar kunnen na 158,5 vlakke kilometers de sprinters wellicht nog eens hun hartje ophalen. Meteen kennen we daar dan ook de opvolger van Jens Keukeleire, die de voorbije twee edities op zijn naam schreef.

Daniel Martinez is twijfelachtig voor Tour na val

De Colombiaan Daniel Martinez moet mogelijk verstek laten gaan voor de Ronde van Frankrijk, die op 6 juli in Brussel begint. De renner van EF Education First kwam maandag ten val tijdens een training in eigen land. Hij liep daarbij een breukje op in de rechterpols en de linkerduim.

Aan de Colombiaanse krant El Tempo bevestigde Martinez dat hij vandaag onder het mes gaat. “De Tour wordt moeilijk voor mij. Na de operatie volgt een herstelperiode en ik betwijfel of er voldoende tijd zal zijn.”

De 23-jarige Martinez reed vorig seizoen zijn eerste Tour. Hij werd daarin 36ste en vijfde in het jongerenklassement.

Dit voorjaar pakte de Colombiaan de nationale tijdrittitel en won een rit in Parijs-Nice. In de Ronde van het Baskenland greep hij in de openingstijdrit nipt naast de zege.

Quick.Step met Evenepoel en Lampaert naar derde afspraak Hammer Series

Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Dries Devenyns zijn de drie Belgen in de selectie van Deceuninck-Quick.Step voor de derde afspraak in de Hammer Series (2.1), van vrijdag tot zondag in Nederlands-Limburg.

Het trio wordt aangevuld met de Nederlander Fabio Jakobsen, de Italiaan Davide Martinelli en de Deen Michael Morkov.

Eind vorige maand won Deceuninck-Quick.Step tijdens de eerste manche in het Noorse Stavanger de sprintrace. Vorig jaar ging de eindzege (na drie onderdelen: klim, sprint en ploegentijdrit) in Limburg naar Quick-Step.

This weekend we are racing @hammerlimburg, so make sure you watch the three exciting races on the event's Twitter, Facebook, YouTube or website and root for our team:

Deceuninck-QuickStep

Bjorg Lambrecht twee jaar langer bij Lotto-Soudal

Bjorg Lambrecht (22) heeft zijn contract bij Lotto Soudal met twee seizoenen verlengd tot eind 2021. Dat bevestigt de WorldTourploeg vandaag op zijn website.

Lambrecht werd in 2018 prof nadat hij de overstap maakte vanuit de Lotto Soudal U23-ploeg. In zijn eerste profseizoen liet Lambrecht zich opmerken met ritwinst eind mei in de slotetappe van de Tour des Fjords. Hij reed met de Vuelta ook zijn eerste grote ronde en won eind september zilver in de WK-wegrit voor beloften in Innsbruck. Dit voorjaar toonde Lambrecht zich in de Ardennenklassiekers met toptienplaatsen in de Brabantse Pijl (vijfde), Amstel Gold Race (zesde) en Waalse Pijl (vierde). "Het was geen moeilijke beslissing om bij Lotto Soudal te blijven. Ik voel me er thuis. De voorbije twee jaar heb ik steeds alle kansen gekregen die ik hoopte te krijgen. Vanaf het begin kon ik een mooi programma afwerken en in bepaalde koersen mocht ik zelfs als medekopman starten. Dat zou bij andere ploegen zeker niet het geval zijn", zegt Lambrecht.

Lotto Soudal is over the moon to announce that @bjorg_lambrecht - who impressed during the past Ardennes Classics - has extended his contract with two seasons!



Lotto Soudal

"De komende jaren wil ik mezelf nog verder ontwikkelen in de eendagskoersen en rittenwedstrijden. De ploeg heeft me daarin al heel veel bijgeleerd en steunt me ook voor de volle honderd procent. Met het oog op de toekomst is Lotto Soudal dus de perfecte ploeg voor mij. Dankzij onder meer Tiesj Benoot, Tim Wellens en Jelle Vanendert heb ik zowel op fysiek als tactisch vlak een mooie stap vooruit gezet. Ik hoop om mijn knappe prestaties in de klassiekers te bevestigen en verdere progressie te boeken in de rittenkoersen van een week. Vooral de Ronde van het Baskenland is echt iets voor mij. Momenteel kom ik nog net dat tikkeltje tekort voor een topresultaat, maar dat wordt in de toekomst het ultieme doel.”

Zondag start Lambrecht voor het eerst in het Critérium du Dauphiné, zonder al te veel verwachtingen. "De conditie is nog niet super, maar zeker ook niet slecht. Mijn grootste doelstellingen bevinden zich iets later op het seizoen in de Ronde van Polen en de Vuelta.”

Einde seizoen voor Sam Oomen

Sunweb kan de rest van het seizoen niet meer rekenen op klimmer Sam Oomen. De Nederlander kampt met een beperkte mobiliteit in zijn gemeenschappelijke slagader (in de linkerlies) en moet een operatie ondergaan. De ingreep kan pas plaatsvinden over zes weken, want Oomen brak in de voorbije Giro zijn rechterheup en die fractuur moet eerst genezen zijn.

“Sam heeft diverse conservatieve behandelingen ondergaan, maar het krachtverlies in zijn linkerbeen bleef”, legde Camiel Aldershof, teamarts van Sunweb, uit. “Een operatie was zo de enige overgebleven optie. Zo moet het probleem definitief opgelost worden. Het herstel zal ettelijke maanden kosten en zijn seizoen is hiermee over.”

Oomen zelf ontdekte het probleem vlak voor de Giro. “Ik zat al enkele maanden met vragen rond mijn linkerbeen”, aldus de 23-jarige Nederlander. “Ik was nog steeds in staat te trainen en resultaten te halen in wedstrijden, maar tijdens inspanningen met hoge intensiteit zag ik af. Het is mentaal een zware tegenvaller dat mijn seizoen er op zit. Het is wel een opluchting dat er een oplossing is gevonden voor mijn probleem. Soms moet je een stap achteruit doen om er nadien twee vooruit te kunnen zetten. Dat hoop ik volgend seizoen te doen.”

Oomen was aan zijn vierde profseizoen bezig, allen in dienst van Sunweb. Hij won in 2016, in zijn eerste profjaar, de Ronde van de Ain. Dit seizoen was hij nog de beste jongere in de Tirreno-Adriatico.