KOERS KORT. Dumoulin komt aan op Tenerife - Simmons start bij Trek in Omloop - Euskaltel keert terug in peloton De wielerredactie

27 februari 2020

Dumoulin arriveert op Tenerife voor hoogtestage

Na een moeilijk begin van 2020 kan Tom Dumoulin eindelijk beginnen aan de voorbereiding op zijn eerste koers. De Nederlander van Jumbo-Visma sukkelde met een parasiet in de darmen, maar is daar nu van verlost. Dumoulin arriveerde vandaag op Tenerife voor een hoogtestage op de Teide. De voormalige winnaar van de Giro mikt op een comeback in de Ronde van Catalonië, die begint op 23 maart.

Nikias Arndt hoopt kopmannen zo lang mogelijk bij te staan

De 28-jarige Nikias Arndt is bezig aan zijn vierde seizoen bij Team Sunweb. De Duister heeft er net de Ronde van Algarve opzitten, waarin hij zich klaarstoomde voor onder andere de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Het is van 2015 geleden dat ik de Omloop Het Nieuwsblad reed”, vertelde Arndt vandaag op de persconferentie in Waregem. “Gelukkig verwacht men zaterdag niet zo’n weer als vandaag. Het moet niet gekker worden dan het al is, die eerste koers in België. Ik kom uit de Ronde van de Algarve. Daar waren de omstandigheden om in te koersen alvast iets gunstiger dan hier, maar het is wat het is. Het weer kan je niet veranderen.”

“Ik ben blij dat ik gezond naar dit seizoen heb kunnen toeleven. Dat was vorig jaar wel anders. De sfeer in de ploeg is heel goed. Logisch toch als je al wat overwinningen hebt weten te boeken. Wij starten zaterdag met een sterk team. Daar moeten wij voordeel kunnen uithalen. Met Tiesj Benoot en Jasha Sütterlin hebben we twee renners die een rol van betekenis kunnen en zullen spelen. Ik hoop hen zo lang mogelijk bij te staan.”

Jürgen Roelandts trekt met Movistar zonder druk naar Belgisch openingsweekend

Jürgen Roelandts is aan zijn tweede seizoen bij Movistar bezig. De voormalige Belgische kampioen reed dit seizoen al de Santos Tour Down Under, de Clasica de Almeria en de Ronde van de Algarve. In de Omloop Het Nieuwsblad start hij morgen als kopman.

“Ik sloot het seizoen vorig jaar iets vroeger af dan voorzien omdat ik mij niet goed voelde na een neusoperatie. Ik vatte dit jaar in de Tour Down Under weer de competitie aan en dat liep wel goed. De Ruta del Sol was dan weer net iets te zwaar voor mij. Te veel klimwerk. Al bij al zal ik met een lekker gevoel aan de start verschijnen in Gent. Ik verkende de openingsklassieker niet. Eigenlijk ken ik de wegen nu wel. Bovendien vond ik het niet opportuun om in de regen en smeltende sneeuw alleen de baan op te gaan.”

Het weer zal mee het koersverloop bepalen van de Omloop Het Nieuwsblad. “Ik presteer niet minder slecht in de regen en wind. Het zal een pittig uitputtingsslagje worden. Naar ik vernam verwacht men zuidwestenwind. Als dat het geval is zullen we snel in Ninove staan.”

Movistar haalde enkele nieuwe namen binnen voor de klassiekers. “Zaterdag staan onder andere Gabriel Cullaigh, Juri Hollmann en Johan Jacobs aan de start in Gent. Dat zijn allemaal nieuwkomers. Wij rijden met een eerder jonge ploeg. Allemaal gemotiveerde renners wel. Ik ben benieuwd hoe zij het ervan zullen terechtbrengen. Ik zal hen zeker nog moeten bijsturen, maar dat mag geen probleem zijn. Deze Omloop Het Nieuwsblad is een eerste test, maar mijn doel ligt toch net iets later op het seizoen. Het is nog wat aftasten. Ik start alvast zonder druk.”

Jonathan Dibben vervangt Jelle Wallays bij Lotto-Soudal in Omloop

Opnieuw geen Jelle Wallays in de Omloop. De renner van Lotto-Soudal staat aan de kant met een scheur van de quadricepspees. Een blessure die een inactiviteit van enkele weken met zich kan meebrengen. Wallays wordt voor de Belgische openingsklassieker vervangen door de 26-jarige Brit Jonathan Dibben, die net de Ronde van de Algarve achter de rug heeft.

Een medische controle in het ziekenhuis van Brugge heeft aangetoond dat Jelle Wallays sukkelt met een gescheurde pees van de quadriceps. “Hoe lang Jelle Wallays niet inzetbaar zal zijn door deze blessure, is een open vraag. Wij hopen hem er zo snel als mogelijk opnieuw bij te hebben. Voor de Omloop trommelen wij alvast Jonathan Dibben op. Hij neemt de plaats in van de geplaagde Wallays”, meldt sportdirecteur Frederik Willems.

Ook vorig seizoen moest Jelle Wallays de Omloop, en uiteindelijk ook het hele voorjaar laten schieten. Dit na een zware val in de Ronde van San Juan. Tim Wellens en Philippe Gilbert voeren Lotto Soudal in de Omloop aan.

Quinn Simmons start in Omloop

De juniorenwereldkampioen van Yorkshire start dan toch in de Omloop. De Amerikaan vervangt Koen de Kort, die onvoldoende hersteld is van zijn val in de Algarve. Simmons was normaal enkel voorzien voor Kuurne-Brussel-Kuurne, maar verkende de Omloop al aan de zijde van Jasper Stuyven. Nu hij toch aan de start verschijnt, zal hem dat geen windeieren leggen.

💥Roster change for Saturday's 🇧🇪 #OHN2020💥



OUT: 🇳🇱 @koendekort (more recovery time needed after his crash in Algarve.)



IN: 🇺🇸 @QuinnSimmons9 pic.twitter.com/f6dS2YRya3 Trek-Segafredo(@ TrekSegafredo) link

Euskaltel keert terug als sponsor in peloton

Na zeven jaar afwezigheid keert Euskaltel terug in het wielerpeloton. Het Baskische telecombedrijf wordt hoofdsponsor bij Fundación-Orbea. Euskaltel sloot een overeenkomst van vier jaar met de ProContinentale ploeg. De nieuwe sponsor staat tijdens de Ronde van het Baskenland voor het eerst op de trui van het team van voorzitter Mikel Landa - momenteel kopman bij Bahrain McLaren.

Mitchelton-SCOTT reed ingekorte verkenning Omloop

Wegens de slechte weersomstandigheden, met felle regenbuien en smeltende sneeuw, hield Mitchelton-SCOTT het donderdag bij een ingekorte verkenning van de Omloop het Nieuwsblad. Van de 100 voorziene kilometers werden er zowat de helft afgemaald.

“Alle cruciale punten hebben we wel gedaan”, meldde sportdirecteur Lorenzo Lapage. “De weersomstandigheden waren hels. Zaterdag verwacht men toch iets beter weer. Wij hebben onze renners gevraagd of zij wel wilden verkennen. Er waren tal van alternatieven, maar ze stonden erop om op de fiets ter plaatse te gaan kijken. Vrijdag staat er rust op het programma. Vergeet ook niet dat iedereen bij ons ‘dubbelt’. Wie zaterdag start in de Omloop, zal daags nadien ook Kuurne-Brussel-Kuurne rijden.

Selectie Mitchelton-SCOTT: Luke Durbridge (Aus), Alexander Edmondson (Aus), Edoardo Affini (Ita), Samuel Bewley (NZe), Alexander Konyshev (Ita), Dion Smith (NZe) en Robert Stannard (Aus).

Beullens vervangt Verwilst bij Sport Vlaanderen-Baloise in Omloop

Aaron Verwilst en Cedric Beullens wisselen hun plaatsen in het openingsweekend. Cedric Beullens start zaterdag in de Omloop, terwijl Aaron Verwilst nu op de deelnemerslijst staat van Kuurne-Brussel-Kuurne, die verreden wordt daags na de openingsklassieker. De geplande verkenning van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Sport Vlaanderen-Baloise van vandaag/donderdag is door het slechte weer afgelast.

“Wij gaan in deze weersomstandigheden niet in groep gaan verkennen. Wie wil, mag toch de baan op. We hebben onze renners alvast aangeraden niet te lang in dit hondenweer te rijden. Je hoeft toch geen risico’s te zoeken net voor de start van het wielerseizoen in eigen land”, meldt sportdirecteur Hans De Clercq.

“De Omloop verkenden we reeds tweemaal. Een eerste keer was dat eind december vorig jaar. Een tweede keer gingen we begin januari op pad. Het vernieuwde parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne wilden wij graag vandaag verkennen maar daar komt dus niets van in huis. Ik heb al mijn renners wel een bijzonder gedetailleerd programma gegeven, onder andere een GPX-file waardoor ze dit op hun computertje kunnen bekijken, zodat iedereen op de hoogte is van het nieuwe traject”, geeft Hans De Clercq nog mee.

De selectie voor Omloop: Amaury Capiot, Gilles De Wilde, Edward Planckaert, Thomas Sprengers, Kenneth Van Rooy, Cedric Beullens en Jordi Warlop.