KOERS KORT. "Dumoulin gaat in 2019 vol voor de Tour" - Cavendish richt zijn pijlen op het EK Redactie

25 juli 2018

13u07 1

GP Pino Cerami belooft uitputtingslag te worden

Met de 52ste editie van de Grand Prix Cerami wordt morgen het tweede luik van het Belgische wielerseizoen geopend. De renners moeten tussen Saint-Ghislain en Frameries 202,3 km afleggen en onderweg een intense hitte trotseren. Er worden voor de Henegouwse semiklassieker temperaturen tot 36 graden voorspeld.

Er komen 25 ploegen aan de start op de Place Albert-Elisabeth, waarvan zeven uit de WorldTour. Het is onder meer uitkijken naar Jurgen Roelandts en Dylan Teuns (BMC), Sam Bennett (Bora), Scott Davies (Dimension Data), Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), Baptiste Planckaert (Katusha), Samuel Dumoulin (AG2R), Jens Debusschere en Jelle Wallays, winnaar in 2016 (Lotto-Soudal), en de Fransman Nacer Bouhanni (Cofidis). Vorig jaar won Wout van Aert in de sprint met een groepje.

De wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd in 1964. Ze is vernoemd naar de Italiaanse Belg en ex-wielrenner Pino Cerami, die onder meer Parijs-Roubaix, Waalse Pijl, Brabantse Pijl en Parijs-Brussel won. Hij overleed in 2014 op 92-jarige leeftijd.

Dumoulin gaat volgend jaar vol voor de Tour

Tom Dumoulin doet het na een zware Giro verre van onaardig in deze Ronde van Frankrijk. De Nederlander lijkt de enige, echte uitdager te zijn van het Sky-blok en staat met nog vijf ritten te gaan op een derde plaats in de algemene rangschikking. Bij Team Sunweb zijn ze er nu al uit voor volgend jaar. Ploegmanager Iwan Spekenbrink wil met Dumoulin voor het allerhoogste gaan in de Tour, zo vertelt hij in De Telegraaf.

“Volgend jaar zullen we met een voorbereiding die helemaal op de Tour is gericht en met onze sterkst mogelijke ploeg van start gaan. Dan moeten mannen als Wilco Kelderman en Sam Oomen ook helemaal in dienst van Tom rijden”, aldus de Sunweb-manager, die het daar niet bij wil laten. “Wellicht dat we daarbij nog één of twee versterkingen voor in de bergritten halen, maar ook onze talenten worden steeds sterker.”

Cavendish voert Groot-Brittannië aan op het EK

Groot-Brittanië heeft als thuisland voor het EK wielrennen zijn huiswerk af. Mark Cavendish wordt de kopman in en rond Glasgow. "Het wordt best wel speciaal voor mij omdat het de plek is waar ik Brits kampioen werd in 2013. Ik denk dat we een sterke ploeg hebben en ik ken de gasten goed omdat ik nog met ze gekoerst heb."

Cavendish wordt in Glasgow vergezeld door Luke Rowe, Ian Stannard, Adam Blythe, Mark Christian, Owain Doull, Ben Swift en Scott Thwaites. Alex Dowsett en Harry Tanfield zijn aangewezen voor de tijdrit op 8 augustus. De wegrit staat gepland op 12 augustus.

Colombia boven in China

In de Ronde van Qinghai Lake heeft Hernan Aguirre de macht gegrepen in de vierde rit. De Colombiaan was de beste na een 100 kilometer lange bergrit voor ploegmaat Hernando Bohorquez. Ook in de stand springen beide Colombianen van Manzana Postobon naar 1 en 2. De Chinese rittenkoers telt in totaal 13 ritten.