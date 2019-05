KOERS KORT. Dumoulin en Kelderman doen toch mee aan Nederlands kampioenschap Redactie

24 mei 2019

14u49

Bron: ANP 0

Tom Dumoulin en Wilco Kelderman doen eind juni toch mee aan het Nederlands kampioenschap op de weg. De renners van Team Sunweb gebruiken de wedstrijd in Ede als voorbereiding op de Tour de France.

Dumoulin moest vorige week de Ronde van Italië na een val al snel verlaten. De Giro gold voor de Nederlander als hoofddoel dit seizoen, maar nu verlegt hij de aandacht volledig naar de Tour. Kelderman, ploeggenoot bij Team Sunweb, liep bij een val in de Ronde van Catalonië een sleutelbeenbreuk en een breuk in zijn nekwervel op. Daardoor moest hij de Ronde van Italië overslaan. Bij veel toppers past het Nederlands kampioenschap niet in het schema in aanloop naar de Tour.