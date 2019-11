KOERS KORT. Duitser Fröhlinger stopt met wielrennen Redactie

15 november 2019

13u01

De Duitse wielrenner Johannes Fröhlinger vindt het na een profcarrière van ruim 13 jaar mooi geweest. De 34-jarige renner van Team Sunweb heeft een punt gezet achter zijn wielerloopbaan. Fröhlinger reed sinds 2011 voor de van oorsprong Nederlandse formatie van ploegbaas Iwan Spekenbrink. Daarvoor kwam hij uit voor Gerolsteiner en Milram.

Fröhlinger deed mee aan vijftien grote rondes. Grote overwinningen ontbreken op de erelijst van de Duitser, die als knecht wel heel wat successen vierde met de ploeg die nu de naam van Sunweb draagt. In de Tour van 2009 eindigde hij zelf als derde in de bergetappe naar Andorra-Arcalis.

"Johannes heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van ons team", zegt ploegleider Marc Reef. "Hij wilde werken voor anderen en stond er altijd als het team hem nodig had." Fröhlinger gaat als coach van jonge renners door in de wielerwereld.