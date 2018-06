KOERS KORT. Duits supertalent houdt het (even) voor bekeken - Movistar-renner aan de kant door afwijkende bloedwaarden DMM

28 juni 2018

Roson geschorst omwille van afwijkende waarden

Jaime Roson is door de UCI geschorst door verdachte bloedwaarden. De 25-jarige renner van Movistar registreerde afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort toen hij begin vorig jaar nog onder contract stond bij Caja Rural-Seguros RGA. Zijn huidig team Movistar heeft de renner in afwachting van verder onderzoek op non-actief gezet.

Toch benadrukken de Spanjaarden dat ze het geloof in hun renner niet opzeggen. "Sinds Jaime voor ons fietst zijn er geen afwijkingen meer in zijn bloedwaarden geweest. Noch heeft hij abnormaal gedrag vertoont, we gaan daarom samen met de renner op zoek naar een verklaring. Als team onderschrijven we wel de waarden van een eerlijk en transparant wielrennen, daarom kiezen we ervoor om Jaime op non-actief te zetten."

Voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren stopt (even)

Team Sunweb en Lennard Kämna hebben in onderleg besloten om de Duitsr even aan de kant te houden. Kämna's laatste wedstrijd dateert van halverwege maart. De 21-jarige Duitser geeft op de website van zijn team aan aan dat hij een korte pauze nodig heeft om zijn nieuwe doelen op de lange termijn te heroverwegen. “Het eerste deel van 2018 was niet waar ik op gehoopt had”, zegt Kämna.

Het plan is om de tijdrijder in de tweede seizoenshelft terug te laten keren in koers. “Hij blijft trainen en op dit moment maken we een wedstrijdplan, maar zonder de druk voor een snelle terugkeer”, aldus Sunweb-coach Rudi Kemna. “Wij geven de prioriteit aan de focus op de lange termijn. Bij Lennard zien we dat hij deze voorzorgsmaatregel nodig heeft om toekomstige uitdagingen te voorkomen. Dit gaat voor de focus op zijn groei als wielrenner.”

Fortuneo-Samsic heeft nieuwe fietssponsor

Enkele dagen na de abrupte breuk tussen Fortuneo-Samsic en fietsconstructeur Look heeft het team van Warren Barguil een nieuwe sponsor gevonden. De renners van het Franse team zullen in de Tour rijden op fietsen van het Spaanse merk BH.

Toestand olympisch- en wereldkampioene Vogel na operatie stabiel

De toestand van de zwaargewonde Duitse baanwielrenster Kristina Vogel is na de eerste grote operatie stabiel. Dat heeft coach Detlef Uibel laten weten. De olympisch- en twaalfvoudig wereldkampioene uit Erfurt kwam deze week op training in botsing met een andere wielrenner, waarna ze werd overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn.

"Kristina heeft een erg zware blessure aan de rug", meldde Uibel. "Na een eerste grote operatie is haar toestand stabiel. We zijn met onze gedachten bij haar. Ik kan helaas de vele vragen niet beantwoorden. We moeten respect hebben voor haar familie."

Vogel, olympisch kampioene teamsprint op de Spelen in 2012 en individuele sprint in 2016, veroverde eerder dit jaar op het WK in Apeldoorn haar vierde wereldtitel op het onderdeel sprint. Ze is in de individuele sprint een concurrente van wereldkampioene keirin, Nicky Degrendele.