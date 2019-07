KOERS KORT. Dubbelslag voor Vliegen in Ronde van Wallonië - Hodeg wint slotrit Italiaanse rittenkoers De wielerredactie

28 juli 2019

Dubbelslag voor Vliegen in Ronde van Wallonië

Loïc Vliegen (Wanty - Gobert Cycling Team) heeft de tweede rit in de wielerronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. De 25-jarige Luikenaar was de beste na 170,4 km tussen Borgworm en Beyne-Heusay, met in de finale vier beklimmingen.

Vliegen, die zijn eerste profzege behaalde, had na een uitval in het slot aan de streep een kleine voorsprong op de Brit Chris Lawless (Ineos). Quinten Hermans (Telenet Fidea) werd kort daarna in een sprint derde voor Dimitri Claeys (Cofidis).

Vliegen neemt meteen ook de leiderstrui over van zijn ploegmaat Timothy Dupont. Die sprintte zaterdag naar de zege in Dottenijs.

Maandag staat de derde etappe op het programma, van La Roche-en-Ardenne naar Verviers (194,2 km)

#TourdeWallonie 🇧🇪 - ETAPE 2



La victoire revient aujourd'hui à 🇧🇪 Loic Vliegen (Wanty) ! @DorianGodon vient terminer 6ème dans ce final compliqué ! La bataille continue encore pendant 3 jours ! #TRW19 pic.twitter.com/ssIse8pDrw Fan AG2R-La Mondiale(@ fanAG2RLM) link

Hodeg wint ook slotrit in Italiaanse rittenkoers, Padun eindwinnaar

Ook de slotrit in de Adriatica Ionica Race heeft Deceuninck-Quick.Step naar haar hand gezet. In Trieste pakte Alvaro Hodeg in een massaspurt zijn tweede ritwinst, Edward Theuns werd derde. Het algemeen klassement kon de ploeg van Patrick Lefevere niet winnen, de endzege was voor Mark Padun van Bahrain-Merida.

De slotrit van de vierdaagse rittenkoers in Italië was een korte, vlakke rit van 103 kilometer. Onze landgenoot Thimo Willems maakte deel uit van een vroege vlucht, samen met Winner Anacona, Matteo Badilatti en Joel Nicolau. Zij hielden het een tachtigtal kilometer vol, maar Deceuninck-Quick.Step had de zinnen gezet op een massasprint.

Die kwam er ook: in de straten van Trieste werd Hodeg naar zijn tweede ritwinst geloodst. De derde al in vier etappes voor Deceuninck-Quick.Step. Sacha Modolo werd tweede, Edward Theuns sprintte naar een derde plaats. De eindzege van Mark Padun kwam niet meer in gevaar, ten koste van onze landgenoten Ben Hermans (tweede op zes seconden) en Remco Evenepoel (vijfde op 46 seconden).

What a way to end #AIR2019!@alvaro_hodeg sprints to his fifth victory of the season in Trieste, finishing off his teammates' excellent job!#WayToRide #No52in2019

Photo: @GettySport pic.twitter.com/lf9XCzej2c Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Michiels zevende op EK mountainbike, Jolanda Neff verlengt titel

Githa Michiels is in het Tsjechische Brno op de zevende plaats geëindigd op het EK mountainbike. De Zwitserse Jolanda Neff ging net als vorig jaar met het goud aan de haal. Neff reed na zeven ronden van 4,1 km na 1u30:08 over de meet. De Oekraïense Yana Belomoina volgde als tweede op 2:52, voor de Duitse Elisabeth Brandau (op 3:05). De 36-jarige Michiels, die in 2018 in Glasgow nog derde werd, klokte af na 1u34:15.

Later vandaag volgt de wedstrijd bij de mannen. Jens Schuermans en Kevin Panhuyzen verdedigen de Belgische eer. Ook van de partij is de Nederlander Mathieu van der Poel.