KOERS KORT. Dubbelslag voor Laporte in Ster van Bessèges, Wouters sprint naar derde stek - Oleg Tinkov weerlegt overnamegerucht rond Team Sky Redactie

08 februari 2019

17u18 0

Dubbelslag voor Laporte in Ster van Bessèges, Wouters sprint naar derde stek

Christophe Laporte (Cofidis) heeft de tweede rit in de Ster van Bessèges (Fra/2.1) gewonnen. De Fransman vloerde na 154 km van Saint-Geniés-de-Malgoires naar La Calmette in de sprint zijn landgenoot Clément Venturini (AG2R) en onze landgenoot Enzo Wouters (Lotto Soudal). Met Roy Jans (5e) en Kenny Dehaes (7e) eindigden nog twee Belgen in de top tien. Laporte neemt ook de leiderstrui over van Bryan Coquard, die gisteren de openingsrit won.

De tweede etappe in de Ster van Bessèges inspireerde heel wat renners om mee te springen in de vroege vlucht. Met een rotvaart werd de etappe op gang getrapt en de eerste aanvalspogingen werden één na één teniet gedaan door snelheden van 60 kilometer per uur in het peloton. Uiteindelijk slaagde een groep van vijf er in om na 15 km weg te rijden en keerde de rust terug in het peloton.

Onder die vijf avonturiers ook twee landgenoten: Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) en Emiel Vermeulen (Natur4Ever-Roubaix Lille Métropole), voorts ook de Fransen Romain Combaud (Delko Marseille Provence), Pierre-Luc Périchon (Cofidis) en Jérôme Cousin (Direct Energie). Maximaal verzamelden ze een bonus van 3:30 op het peloton, waar Vital Concept de leiderstrui van Bryan Coquard beschermde in een rit die op papier opnieuw voer voor sprinters was.

Op 30 km van het eind, en met een voorsprong die gezakt was onder de minuut, besloot Cousin niet te talmen en trok hij in de aanval. Hij kreeg Amaury Capiot met zich mee, maar ook zij werden finaal gegrepen op 16 km van de finish.

De sprint werd voorbereid en daarin toonde Laporte zich de snelste van het pak, goed voor zijn eerste zege van het seizoen, de tweede voor Cofidis, na ook al de overwinning van Jesus Herrada in de Trofeo Ses Salines in de Challenge Mallorca vorige week.

🇫🇷🏆 Christophe Laporte remporte la 2e étape de l'Étape de Bessèges ! #lequipeVELO pic.twitter.com/5KA6gaSJtW la chaine L'Équipe(@ lachainelequipe) link

Daryl Impey is voor achtste keer Zuid-Afrikaans kampioen tijdrijden

Daryl Impey (Mitchelton-Scott) heeft zich voor de achtste keer, de zevende maal op rij, tot Zuid-Afrikaans kampioen in het tijdrijden gekroond. Na een wedstrijd over 52 km met start en aankomst in Tshwane was Impey met zijn tijd van 57:46 (gem. 54,01 km/u) 1:12 sneller dan Stefan de Bod (Dimension Data). Louis Meintjes (Dimension Data) mocht als derde (op 1:54 van Impey) mee op het podium.

De 34-jarige Impey is onafgebroken nationaal kampioen tegen de klok sinds 2013. Zijn eerste titel pakte hij in 2011. Vorig jaar werd hij voor het eerst ook nationaal kampioen in de wegrit. Vorige maand schreef Impey voor de tweede keer op rij de Tour Down Under op zijn naam.

“Tinkov wilde Team Sky overnemen voor 20 miljoen euro per jaar”

Dave Brailsford, teambaas van Team Sky, had volgens het Spaanse AS een bod van Oleg Tinkov gekregen om de ploeg voor twintig miljoen euro per jaar te sponsoren. Sky, de naamsponsor van de wielerploeg, stopt aan het einde van het jaar, waardoor de toekomst van de succesvolste ploeg van de laatste jaren onzeker is. Tinkov, in het verleden sponsor van meerdere wielerploegen, belde volgens AS vlak na het bekendmaken van het nieuws met Brailsford.

Zijn voorwaarde om het geld neer te leggen was echter wel dat hij de structuur en de naam van de ploeg kon gaan bepalen. Brailsford weigerde het voorstel. Tinkov zelf liet intussen bij Cyclingnews weten dat het hele verhaal opgeklopt is. De Rus deed het nieuws af als “bullshit”. De excentriekeling sponsorde voor het laatst in 2016 een wielerploeg, het toenmalige Saxo-Tinkoff. Bij die ploeg reden onder meer Alberto Contador en Peter Sagan.

Zieke Maud Kaptheijns past voor Lille en Hoogstraten

De Nederlandse Maud Kaptheijns moet wegens ziekte forfait geven voor de Krawatencross in Lille (zaterdag) en de Superprestigemanche in Hoogstraten (zondag). Dat laat Roompot - Charles Cycling Team weten.

“Slecht nieuws voor Maud Kaptheijns. Ze is al de hele week geveld door griep en zal dit weekend niet aan de start verschijnen van de Krawatencross in Lille of de Superprestige in Hoogstraten. Word snel beter, Maud”, klinkt het.

Kaptheijns won begin december de Brico Cross in Essen en liet zich daarna opmerken met derde plaatsen in zowel het Nederlands kampioenschap als de wereldbekermanche in het Franse Pontchâteau. Het WK in Bogense werd met een 25e plaats wel een teleurstelling. In de Superprestige is ze na zes manches gedeeld zesde.

Volgend seizoen draagt de 24-jarige Kaptheijns het shirt van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice.

Ronde van Duitsland trekt naar Thüringen

De vernieuwde Ronde van Duitsland - officieel de Deutschland Tour - doet dit jaar de deelstaat Thüringen aan. De finale van de vierdaagse rittenkoers vindt plaats in Erfurt, de hoofdstad van Thüringen. Erfurt is de thuisbasis van Kristina Vogel, de baanwielrenster die eerder dit jaar gedeeltelijk verlamd raakte na een zware valpartij op training. Thüringen zelf bracht met Marcel Kittel en John Degenkolb flink wat sprintgeweld bij de mannen naar voor. De Ronde van Duitsland wordt deze zomer verreden tussen 29 augustus en 1 september.