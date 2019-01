KOERS KORT. Dubbelslag voor Canadees Michael Woods Redactie

31 januari 2019

10u04

Bron: Belga 0 Wielrennen De Canadees Michael Woods (EF Education First) heeft de tweede etappe in de Herald Sun Tour (Aus/2.1) op zijn naam geschreven.

De 32-jarige Woods was na een heuvelachtige 127 kilometer tussen Wonthaggi en Churchill de beste op de slotklim. In een sprint met twee klopte hij de Australiër Richie Porte (Trek-Segafredo). De Fransman Kenny Elissonde (Sky) werd derde op zeventien seconden.

In de stand neemt Woods de leiding over van de Britse sprinter Daniel McLay, de winnaar van de eerste etappe. De derde etappe brengt het peloton vrijdag over 161 kilometer van Sale naar Warragul. De Herald Sun Tour eindigt zondag in Melbourne.

Uitslag:

1. Michael Woods (Can/EF Education First) de 127km in 2u55:44

2. Richie Porte (Aus) z.t.

3. Kenny Elissonde op 0:17

4. Dylan van Baarle (Ned) 0:19

5. Lucas Hamilton (Aus) z.t.; 6. Pavel Sivakov (Rus) 0:43; 7. Chris Harper (Aus) z.t.; 8. Damien Howson (Aus) z.t.; 9. Nick Schultz (Aus) z.t.; 10. Robert Stannard (Aus) 1:54

Stand:

1. Michael Woods (Can/EF Education First) 5u12:32

2. Richie Porte (Aus) op 0:04

3. Kenny Elissonde (Fra) 0:27

4. Lucas Hamilton (Aus) 0:29

5. Dylan van Baarle (Ned) 0:33; 6. Pavel Sivakov (Rus) 0:53; 7. Chris Harper 0:57; 8. Damien Howson (Aus) z.t.; 9. Nick Schultz (Aus) z.t.; 10. Robert Stannard (Aus) 2:04 LEK/