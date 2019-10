KOERS KORT. Dries De Bondt wint Memorial Rik Van Steenbergen - Alvarado triomfeert in Superprestigecross van Gieten De wielerredactie

13 oktober 2019

15u24 1

Dries De Bondt wint Memorial Rik Van Steenbergen

Dries De Bondt (Corendon-Circus) heeft de Memorial Rik Van Steenbergen, met start in Beerse en finish na 200 km in Arendonk, gewonnen. De 28-jarige De Bondt haalde het na een solo van zowat anderhalve kilometer, meteen zijn tweede zege van het seizoen nadat hij eerder al Halle-Ingooigem naar zijn hand had gezet. Jimmy Janssens, ook al uit de Corendon-Circus-ploeg, werd tweede voor de Nederlanders Piotr Havik en Oscar Riesebeek. Belgisch kampioen Tim Merlier verzekerde zich van de vijfde plaats. Deze Memorial Rik Van Steenbergen was de achtste en laatste manche van de Bingoal Cycling Cup. De eindzege daarin gaat naar Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles).

Al vrij vlug in koers vormde zich een kopgroep met zeven renners. David Boucher, Dries De Bondt, Jimmy Janssens, de Duitser Philipp Walsleben en de Nederlanders Oscar Riesebeek, Coen Vermeltfoort en Piotr Havik maakten daar deel van uit. Zij reden tot 3:50 weg van het peloton waarin vooral de renners van Wanty-Gobert en Wallonie-Bruxelles het tempo bepaalden. Oscar Riesebeek reed op zowat 60 kilometer van de finish lek. Hij moest zijn metgezellen even laten rijden, maar kon naderhand weer aansluiten.

Leider in de Bingoal Cycling Cup, Baptiste Planckaert, zette op 50 kilometer van de eindmeet in zijn eentje een tegenreactie op. Enkele renners reageerden hierop wat ervoor zorgde dat het peloton in groepjes uiteenspatte. Philipp Walsleben moest er vooraan af en werd opgeslokt door de groep met Baptiste Planckaert. Wanneer ook Belgisch kampioen Tim Merlier met nog vier renners aansloot kregen we een groep van 16 in de tegenaanval op de zes overgebleven vroege vluchters.

Met nog 31 kilometer voor de boeg moest voorin Coen Vermeltfoort, met krampen, laten rijden. Net voor het aansnijden van de twee plaatselijke ronden, van elk 14 kilometer, verdween ook David Boucher uit de kopgroep. Dries De Bondt, Jimmy Janssens, Oscar Riesebeek en Piotr Havik begonnen met een voorgift van anderhalve minuut op het groepje met Baptiste Planckaert.

De verstandhouding bij de vroege vluchters bleef perfect tot op anderhalve kilometer van de eindmeet Dries De Bondt ging versnellen. Eerst kreeg hij nog Piotr Havik mee, maar bij een tweede demarrage was De Bondt alleen weg. Hij kwam niet meer in de problemen en kon zo voor de tweede keer dit seizoen het zegegebaar maken.

Alvarado wint overtuigend in Gieten, Cant tevreden met tweede plek

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de eerste manche van de Superprestige veldrijden in Gieten op haar naam gebracht. De Nederlandse van Corendon-Circus maakte er een ware demonstratie van in Nederland en soleerde naar de zege. Bijna een minuut later moest wereldkampioene Sanne Cant vrede nemen met een tweede plaats, de Nederlandse Yara Kastelijn vervolledigde het podium.

Een masterclass van Ceylin Alvarado om het @SuperprestigeCX-seizoen mee te beginnen! 👏🥇 pic.twitter.com/dRwziXwk2E Play Sports(@ playsports) link

Het parcours in Gieten lag er lastig bij, met heel wat modderstroken, en dus zou het in tegenstelling tot andere jaren geen snelle cross worden. De organisatie kon uitpakken met wereldkampioene op de weg Annemiek van Vleuten, maar zij zou geen rol van betekenis spelen in het wedstrijdverloop.

De kopstart was voor Ellen Van Loy, gevolgd door Cant, Annemarie Worst en Ceylan del Carmen Alvarado. Die laatste twee scheidden zich iets voorbij halfweg de eerste ronde al van de rest van het pak, ze passeerden een eerste keer de finish met zeven seconden voorsprong op Shirin van Anrooij en Sanne Cant. Een beetje verder volgden Van Loy en Yara Kastelijn. Maud Kaptheijns had haar start compleet gemist en begon aan een lange achtervolging.

Twee Nederlandse dames reden dus op kop, Alvarado gaf de beste indruk en liep al in de tweede ronde uit op Worst die Cant zag naderen. Alvarado vergrootte haar voorsprong, Worst moest haar snelle start bekopen en verzeilde in een groepje met Cant, Kastelijn, Van Loy en Van Anrooij. Zij keken bij het aansnijden van de tweede ronde al tegen een achterstand van 32 seconden.

Tegen Alvarado bleek niemand opgewassen. Ze bouwde haar bonus steeds verder uit, ondanks nog een schuiver tegen een nader en gedubbelde die even in de weg reed, en soleerde naar de zege. In de strijd om plek twee zakte Annemarie Worst volledig weg en finaal zou ze zelfs niet in de top tien eindigen, maar elfde worden.

Het gevecht om de ereplaatsen ging tussen Kastelijn en Cant, die duidelijk nog ver weg is van haar topconditie. Kastelijn reed zelfs even weg van de wereldkampioene, maar op het eind van de voorlaatste ronde keerde Cant wel terug bij de Nederlandse en uiteindelijk maakte ze het verschil in de laatste ronde. Ze finishte als tweede, de 22-jarige Kastelijn behaalde met een derde plaats haar eerste podium in de Superprestige. Eva Lechner eindigde als vierde, Ellen Van Loy werd vijfde, Laura Verdonschot achtste.

Cant: “Ik word zo stilaan een diesel”

“De laatste weken was niet gemakkelijk, maar dat was dan vooral op mentaal vlak”, vertelde Sanne Cant na haar tweede plek. “Iedereen zei me dat ik moest rustig blijven. Dat het wel zou loslopen. Ik ben blij dat dat vandaag het geval was. Het was niet leuk om met een minder gevoel rond te fietsen en de juiste benen niet te vinden.” Bovendien was het vandaag maar de eerste klassementscross voor Cant. Na die mindere prestaties vond ze dus net op tijd die goede flow terug. (lacht) “Ik begin wat ouder te worden, ik zal zo stilaan een diesel worden hé. Alles komt wat trager op gang. Dat jong geweld heeft die aanloop niet nodig, ik wel. Gisteren had ik echt wel een slecht gevoel. Ik had geen kracht in de benen, waardoor ik die elders zocht en zo last kon krijgen aan mijn rug. Maar nu zit het wel goed. Hopelijk zijn we vertrokken.”

Nadien nam ze de cross in Gieten onder de loep. “Het was een lastig parcours. Ik kwam aansluiten bij Ceylin (Avarado, red.) en Annemarie (Worst, red.) net op het moment dat Ceylin aanging. Ik bleef bij Annemarie zitten om toch wat op adem te komen. Als ik nu nog één stapje zet, kan ik misschien meegaan met Avarado. Eén minuut achterstand is best veel, maar niet onoverbrugbaar. Er kan nog veel veranderen.”

Alvarado: “Vandaag heel goed, gisteren heel slecht”

Alvarado is de dame in vorm in het veldrijden en dat toonde ze opnieuw in Gieten. Anderhalve ronde moest ze Annemarie Worst naast zich dulden. “Maar toen ik even versnelde, had ik een meteen een gaatje”, aldus de renster van Corendon-Circus voor de camera van Play Sports. “Het was nog ver, maar ik zocht een goed tempo en kon dat volhouden tot het eind. Ik had zelfs nog iets in de tank voor de laatste ronde, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Vandaag voelde ik me heel goed, gisteren heel slecht, gelukkig werd ik toen nog derde. Ik hoop dat ik deze goede vorm nog lang kan vasthouden. Dit geeft me veel vertrouwen voor wat nog komt.”