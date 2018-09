Koers kort. Domper voor Geschke in Vuelta - Duitsland rekent op youngsters - Van Avermaet verwelkomt Italiaanse sprinter Redactie

13 september 2018

16u21

Bron: Belga 0

Trek-Segafredo haalt Ellen van Dijk binnen

De Nederlandse Ellen van Dijk gaat volgend seizoen aan de slag bij Trek. De 31-jarige tijdritspecialiste trekt bij Sunweb de deur achter zich dicht. Van Dijk werd op de weg driemaal wereldkampioene in de ploegentijdrit en één keer individueel. Dit jaar won ze onder meer Dwars door Vlaanderen en werd ze Europees kampioen tijdrijden. "Ik ben erg verheugd", aldus Van Dijk.

Geen San Fermo della Battaglia in Lombardije

Dit jaar wordt de 'San Fermo della Battaglia' niet opgenomen in de finale van de Ronde van Lombardije. De weg is gesloten omwille van een dreiging van aardverschuivingen. Op 13 oktober zal in de plaats de kortere Monte Olimpino beklommen worden. Voorts is het parcours nagenoeg hetzelfde als dat van vorig jaar, toen Vincenzo Nibali aan het langste eind trok. Met Quick.Step Floors en Lotto-Soudal doen er twee Belgische wielerformaties mee.

Geschke stapt uit Vuelta

Simon Geschke stond deze ochtend niet meer aan de start van de 18de rit in de Vuelta. De Duitser van Sunweb is ziek. Na elf keer een grote ronde te hebben uitgereden, is het de eerste keer in zijn carrière dat hij de finish niet bereikt. "Ik merk dat mijn lichaam niet meer verder kan", vertelde Geschke. Ook Bahrain Merida kende pech, zij keken zelfs tegen twee opgaven aan. Hermann Pernsteiner en Mark Padun haalden deze ochtend hun fietsen niet meer van stal.

Unfortunately @simongeschke won't start #LaVuelta18 this morning due to sickness. Get well soon, Simon!



➡️ https://t.co/DBDeJMM7tq pic.twitter.com/sNY1ATakDz Team Sunweb(@ TeamSunweb) link

Duitsland rekent op WK op youngsters Schachmann en Buchmann

Duitsland zet bij het wereldkampioenschap wielrennen, dat zondag 30 september in het Oostenrijkse Innsbruck plaatsvindt, in op de jeugd. De 25-jarige Emanuel Buchmann (BORA - hansgrohe) en de 24-jarige Maximilian Schachmann (Quick.Step Floors) voeren de selectie aan. Voor ervaren sprinters als Marcel Kittel, André Greipel en John Degenkolb is het parcours in Tirol te zwaar.

Buchmann en Schachmann toonden dit seizoen wel al hun klimmersbenen. Buchmann werd tiende in Abu Dhabi, vierde in het Baskenland, negende in Romandië, zesde in de Dauphiné en zevende in Polen en kampt momenteel ook voor een plaats in de top tien van de Vuelta. Schachmann boekte ritsucces in Catalonië en de Giro. In Innsbruck krijgt het tweetal de steun van Marcus Burghardt, Nico Denz, Simon Geschke en Paul Martens.

Schachmann rijdt woensdag 26 september ook de tijdrit. Tony Martin (Katusha Alpecin) gaat daarin voor een vijfde wereldtitel, al zal het zware parcours Schachmann, op het EK goed voor brons, wellicht beter liggen.

Zaterdag 29 september probeert Trixi Worrack een dag na haar 37ste verjaardag na tal van ereplaatsen voor het eerst goud mee te graaien in de wegrit voor vrouwen. Lisa Brennauer is medekopvrouw.

Italiaan pakt derde zege Olympia’s Tour

Giacomo Ballabio heeft de derde rit van de Olympia’s Tour gewonnen. De 20-jarige Italiaan van IAM-Excelsior troefde Max Kanter en onze landgenoot Alfdan De Decker af. Julius Johansen blijft leider.

🚴‍♂️Wat een ontknoping! De vluchter🥇91 Giacomo Ballabio @IAM_Excelsior uit Italië blijft de meute net voor en wint de 3e etappe in Hellendoorn.

🥈44 Max Kanter @TeamSunweb

🥉84 @Alfdandedecker @LS_U23.#OT2018 pic.twitter.com/yadljO33YO Olympia's Tour(@ OlympiasTour) link

Woods moet het doen voor Canada

Canada rekent op het WK wielrennen volop op Michael Woods. De ritwinnaar van de Vuelta krijgt Antoine Duchesne, Hugo Houle en Rob Britton mee in steun. Die twee laatste rijden ook de individuele tijdrit.

Sprinter Jakub Mareczko wordt ploegmaat van Greg Van Avermaet

De Italiaanse sprinter Jakub Mareczko rijdt volgend seizoen voor CCC, de nieuwe WorldTourploeg rond kopman Greg Van Avermaet. Hij komt over van het procontinentale Wilier Triestina - Selle Italia.

De 24-jarige Mareczko heeft al 35 zeges achter zijn naam maar het gros daarvan behaalde hij in kleinere rittenwedstrijden in Azië en Afrika. In de Ronde van Italië greep hij al drie keer als tweede nipt naast een etappe.

De Italiaan ondertekende een contract bij Continuum Sports. Dat is de organisatie achter de huidige BMC-ploeg, die volgend seizoen als CCC doorgaat na het afhaken van de hoofd- en naamsponsor. CCC is een Poolse procontinentale ploeg die de WorldTourlicentie van BMC overneemt. Naast Van Avermaet zullen ook Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck deel uitmaken van het team.

🔊 TRANSFER ANNOUNCEMENT 🔊



🇮🇹 24-year-old sprint sensation @jakubmareczko is the latest rider to join Continuum Sports in 2019!



Read what Jakub and General Manager Jim Ochowicz had to say about the move 👉 https://t.co/lX53ZxL3Xa



Welcome, Jakub! 📷 @PhotoSirotti pic.twitter.com/NriWRioyM1 BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link

Geen hattrick voor Benfatto

Damiano Cima heeft de zesde rit in de Tour of China gewonnen. De Italiaan van Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini klopte tweevoudig ritwinnaar Marco Benfatto. Juan Sebastián Molano blijft met nog één etappe te gaan leider.

Eddie Dunbar zet wielercarrière verder bij Sky

De Ier Eddie Dunbar (22) stapt over naar Team Sky. Hij ondertekende bij de Britse topformatie een contract tot eind 2019, zo bevestigt de ploeg. Dunbar komt met onmiddellijke ingang over van Aqua Blue Sport. Dat team werd opgedoekt na het afspringen van fusiegesprekken met het Sniper Cycling van Nick Nuyens.

De UCI gaf Dunbar de toestemming meteen voor Sky te tekenen. In principe debuteert de Ier, die vorige maand achtste werd in de Ronde van de Toekomst, zaterdag voor zijn nieuwe werkgever in de Coppa Agostini.

ANNOUNCEMENT: Team Sky are delighted to announce the immediate signing of @EddieDunbar



📰 > https://t.co/qqU6A23IuB pic.twitter.com/s1S5j7S7jp Team Sky(@ TeamSky) link

Nederlander Brian van Goethem versterkt Lotto Soudal

De Nederlander Brian van Goethem (27) fietst de volgende twee seizoenen voor Lotto Soudal. Hij komt over van het procontinentale Roompot - Nederlandse Loterij en debuteert in 2019 in de WorldTour. "Ik ben zeker geen veelwinnaar, maar door in veel wedstrijden voor de aanval te kiezen, heb ik me de voorbije jaren wel kunnen profileren", zegt hij vandaag. "Gent-Wevelgem was daar dit jaar het grootste voorbeeld van. Ik sprong mee met de vroege vlucht en we reden met de kopgroep een mooie voorsprong bijeen. Je weet nooit waar een ontsnapping eindigt, maar je probeert altijd zo lang mogelijk voorop te blijven en te overleven."

Van Goethem zal bij Lotto Soudal in dienst van de ploeg moeten rijden. "Komende seizoenen zal ik bij Lotto Soudal eerder degene zijn die achter de vlucht aanrijdt dan de renner die zelf mee in de ontsnapping gaat. Ik zal mijn capaciteiten als hardrijder zeker kunnen uitspelen, maar dan vooral in dienst van de ploeg", gaat de Nederlander verder. "Ik ben niet iemand die de grote namen kan volgen in de finale, dus ik zal met veel plezier voor de ploeg werken. Naast mijn rol in de klassiekers, kan de ploeg ook in andere wedstrijden van het seizoen steeds rekenen op mijn capaciteiten als hardrijder. In de Ronde van België eindigde ik bijvoorbeeld nog derde in de tijdrit. Maar de nadruk ligt voornamelijk op het voorjaar. Ik woon net boven de grens tussen Nederland en België, nog relatief dicht bij de Vlaamse Ardennen. Ik kan er dus makkelijk naartoe om te trainen, me voor te bereiden en parcourskennis op te doen."

BRIAN VAN GOETHEM SIGNS WITH LOTTO SOUDAL



Dutchman Brian van Goethem will reinforce Lotto Soudal for the next two seasons!



💬 @brianvg : “With Lotto Soudal, I will be the one to chase the leaders rather than join the breakaway myself..."



📝Read more: https://t.co/VEVmCB7U8e pic.twitter.com/WMONe36uiR Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Van Emden vervangt in Nederlandse selectie voor tijdrit Van Baarle

Jos van Emden neemt in de Nederlandse selectie voor het WK tijdrijden in Innsbruck de plaats in van Dylan van Baarle. Die moest zijn seizoen voortijdig beëindigen na een ongelukkige val in de Ronde van Spanje. Van Baarle kwam in de twaalfde etappe vlak na de finish ten val door een overstekende official en liep daarbij een breukje aan de rechterkant van zijn bekken op.

De Nederlands kampioen tijdrijden moet van de arts van Team Sky enkele weken volledige rust nemen. Van Baarle meldde zich daarom gisteren af bij bondscoach Thorwald Veneberg, die Van Emden als vervanger aanwees voor de WK.

De renner van LottoNL-Jumbo komt op woensdag 26 september in actie op de tijdrit over 52,5 kilometer, net als titelverdediger Tom Dumoulin en Wilco Kelderman.