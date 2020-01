KOERS KORT. Dom weken out na val op de piste - Campenaerts: “Wellicht van Namibië rechtstreeks naar Dubai” - Weg vrij voor Kris Wouters naar Tormans? De wielerredactie

09 januari 2020

17u16 0

Annelies Dom weken out na val op de piste

Domper in de voorbereiding op de Olympische Spelen voor Annelies Dom. Tijdens een training op de Eddy Merckx-wielerbaan in Gent is de renster van Lotto Soudal Ladies zwaar ten val gekomen. Dom werd naar het AZ Jan Palfijn in Gent overgebracht waar een diepe vleeswonde werd gehecht. Ze is minstens twee weken out en moet forfait geven voor de Wereldbeker in Milton (Canada) van 23 en 24 januari. Onze landgenote maakt deel uit van het Belgisch achtervolgingskwartet dat zich klaarstoomt voor de Olympische Spelen in Tokio.

“Ik was net aan het bekomen van een intensieve test toen ik onoplettend tegen de balustrade van de piste terechtkwam”, vertelt Dom. “Mijn stuur klapte om en boorde zich door mijn rechterdij. Een dom ongeval, maar wel één met vervelende gevolgen. Ik zal de conditie wat op peil moeten houden met alternatieve cardiotraining. Ik blijf hoopvol voor de rest van het seizoen. Met wat geluk haal ik nog het WK in Berlijn van eind februari. Indien niet, dan hoop ik dat mijn invalster het uitstekend doet. We staan er voorlopig goed voor om ons te kwalificeren voor de Spelen in Tokio. Ik wil er absoluut heen. Ik blijf optimistisch”, besluit Dom.

Wereldkampioen Mads Pedersen start seizoen Down Under

De Deense wereldkampioen Mads Pedersen start zijn seizoen eind deze maand in de Tour Down Under (21-26 januari), zo maakte zijn team Trek-Segafredo bekend. In de eerste etappes krijgt Pedersen ‘carte blanche’ van de ploegleiding, nadien moet er alles aan gedaan worden om Richie Porte, de winnaar van 2017, in zijn thuisland aan de eindzege te helpen. Voor de 24-jarige wereldkampioen wordt het zijn derde deelname aan de Tour Down Under (Aus/WorldTour), eerder reed hij er al in 2017 en 2018.

Campenaerts: “Van Namibië naar Dubai voor UAE Tour”

Campenaerts bereidt het nieuwe seizoen net als vorig jaar voor op hoogtestage in Namibië en doet dat naar eigen zeggen in ideale (weers)omstandigheden. “Alles verloopt volgens plan. De eerste dagen van zo’n hoogtestage is het altijd een beetje aanpassen, maar sinds vandaag ben ik begonnen met intensievere trainingen.” Campenaerts start zijn seizoen op in de UAE Tour (23-29 februari). “Ik moet het nog eens goed bekijken, maar normaal reis ik vanuit Namibië rechtstreeks door naar Dubai.”

Daarna volgt “met 99% zekerheid” Tirreno-Adriatico (11-17 maart). “Al wil ik toch eerst nog even het rittenschema van Parijs-Nice bestuderen.” Via de Ronde van Romandië (28 april-3 mei) gaat het richting Giro (9-31 mei). Daarna wordt de focus volledig verlegd naar de Olympische Spelen, waarvoor Campenaerts zich nog wel moet kwalificeren. (JDK)

Weg vrij voor Kris Wouters naar Tormans?

Teammanager Sven Nys treedt niet in detail over het ontslag van ploegleider Kris Wouters bij Telenet-Baloise Lions, maar vat het samen als “een verschil in visie”. Nys benadrukt dat de samenwerking niet ontploft is van vandaag op morgen. “Dat is stap voor stap gegroeid en heeft onder meer betrekking op de manier van werken. Het is ook niet enkel mijn beslissing, maar het gevolg van een gevoel dat leefde in de groep.” Nys geeft toe dat hij het ontslag ook had kunnen uitstellen tot het einde van het seizoen. “Maar ik ben ook begaan met Kris’ toekomst. Hij traint Quinten Hermans en Corné van Kessel, die op 1 januari vanuit onze ploeg naar Tormans zijn verhuisd. Ik wéét dat ze daar op zoek zijn naar een fulltime crosscoach. Ik wil de deur open laten voor Kris. Wacht ik een maand langer, dan kan die kans verkeken zijn.” (JDK)