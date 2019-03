KOERS KORT. Direct Energie en Arkéa-Samsic krijgen laatste wildcards Tour de France - BK wielrennen als eerbetoon aan Walter Godefroot Redactie

BK wielrennen als eerbetoon aan Walter Godefroot

Het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg voor mannen en vrouwen elite van zondag 30 juni in Gent is vandaag voorgesteld in de Arteveldestad. Via het centrum van de stad Gent loopt het parcours onder meer via Drongen, de woonplaats van ex-tweevoudig Belgisch kampioen Walter Godefroot. Meteen een reden om met dit BK een gepast eerbetoon te brengen aan Godefroot. De startplaats voor de titelstrijd is gelegen aan het Gentse Emile Braunplein. Na een tocht door de Vlaamse Ardennen en zeven ronden in Drongen zetten de renners tocht richting de Watersportbaan waar de eindmeet getrokken ligt na zowat 222 kilometer koers.

“Gent ademt wielrennen”, meldde de schepen van Sport, Sofie Bracke. “In onze stad is er de Zesdaagse in ‘t Kuipke, de start van de openingsklassieker de Omloop Het Nieuwsblad. Op de Blaarmeersen is er het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx en met Gent hebben tal van wielericonen een heuse band. Ik denk hierbij aan voormalig Tour de France-winnaar Bradley Wiggins, de Keizer van’t Kuipke Iljo Keisse, Jolien D’hoore, Tiesj Benoot en natuurlijk Godefroot. We eren hem met een passage in zijn Drongen”, verduidelijkte de schepen van Sport.

“Het is natuurlijk een hele eer om het gezicht te mogen zijn van een Belgisch kampioenschap. Dit streelt toch wel mijn ego, iedereen is wel een beetje ijdel. Normaal gezien word je herdacht na je dood, nu is het bij mij gelukkig iets vroeger”, lacht Walter Godefroot. “Ik ben al een tijdlang uit het wielrennen verdwenen dus het doet me wel iets om het gezicht te worden van een BK. Ik vind het alvast een heel selectief parcours. Via Gent trekken de renners naar de Vlaamse Ardennen en worden er enkele pittige kasseizones aangedaan. Ik vergelijk het een beetje zoals het BK van Bornem in 1972 toen ik onder meer Eddy Merckx achter mij liet. De omloop leent zich tot een lange ontsnapping. Ik verwacht een zeer tactisch steekspel en zeker geen massasprint. Mijn favoriet? Ik kan bijna niemand anders zeggen dan Tiesj Benoot, een streekgenoot. Hij maakt volgens mij wel kans om het af te maken met zijn talent.”

Direct Energie en Arkéa-Samsic krijgen laatste wildcards Tour de France

De Franse procontinentale wielerploegen Direct Energie en Arkéa-Samsic hebben de laatste twee wildcards gekregen voor de Ronde van Frankrijk 2019. Dat bevestigde de Tourorganisatie vandaag op zijn website. Bij Arkéa-Samsic rijden onder meer de ervaren Duitse sprinter André Greipel (ex-Lotto) en de Fransman Warren Barguil. Die won in de Tour van 2017 twee ritten en de bergtrui en eindigde als tiende in het klassement.

Direct Energie is het nieuwe team van de Nederlander Niki Terpstra (ex-Quick.Step), vorig jaar laureaat van de Ronde van Vlaanderen. Begin januari gingen de eerste twee wildcards naar het Belgische Wanty-Groupe Gobert en het Franse Cofidis. Dezelfde vier teams kregen ook vorig jaar een uitnodiging voor de Tour. De achttien WorldTourploegen, waarbij Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal, hebben automatisch startrecht in La Grande Boucle. De 106e editie start op 6 juli in Brussel.

