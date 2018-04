KOERS KORT: Dimension Data trekt kaart van debutant Louis Meintjes in Giro Redactie

27 april 2018

09u32 0

De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes start in de Ronde van Italië als kopman van Team Dimension Data. De 26-jarige Meintjes debuteert in de Giro. "Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging", zegt Meintjes, die in 2016 en 2017 telkens achtste werd in de Tour. "Ik heb hard gewerkt en ben goed voorbereid. Het doel is een sterk klassement. We hebben een mooie ploeg."

Meintjes zal bergop onder meer worden bijgestaan door Ben O'Connor. De 22-jarige Australiër rijdt zijn eerste grote ronde en bewees onlangs in de Tour of Alps met ritwinst in vorm te zijn. Voor de sprintaankomsten rekent Dimension Data op Ryan Gibbons. Vorig jaar eindigde de Zuid-Afrikaan in zijn eerste Giro zes keer in de top 10. Verder bestaat de selectie uit de Zuid-Afrikanen Jacques Janse van Rensburg en Jaco Venter, de Eritreeër Natnael Berhane, de Spanjaard Igor Anton en de Amerikaan Ben King. Serge Pauwels en Julien Vermote zijn er, net zoals Mark Cavendish, niet bij. De 101ste Giro start op 4 mei in Jeruzalem.