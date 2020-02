KOERS KORT. Dibben vervangt Wallays bij Lotto-Soudal in Omloop - Niet Verwilst, maar Buellens start zaterdag De wielerredactie

27 februari 2020

Jonathan Dibben vervangt Jelle Wallays bij Lotto-Soudal in Omloop

Opnieuw geen Jelle Wallays in de Omloop. De renner van Lotto-Soudal staat aan de kant met een scheur van de quadricepspees. Een blessure die een inactiviteit van enkele weken met zich kan meebrengen. Wallays wordt voor de Belgische openingsklassieker vervangen door de 26-jarige Brit Jonathan Dibben, die net de Ronde van de Algarve achter de rug heeft.

Een medische controle in het ziekenhuis van Brugge heeft aangetoond dat Jelle Wallays sukkelt met een gescheurde pees van de quadriceps. “Hoe lang Jelle Wallays niet inzetbaar zal zijn door deze blessure, is een open vraag. Wij hopen hem er zo snel als mogelijk opnieuw bij te hebben. Voor de Omloop trommelen wij alvast Jonathan Dibben op. Hij neemt de plaats in van de geplaagde Wallays”, meldt sportdirecteur Frederik Willems.

Ook vorig seizoen moest Jelle Wallays de Omloop, en uiteindelijk ook het hele voorjaar laten schieten. Dit na een zware val in de Ronde van San Juan. Tim Wellens en Philippe Gilbert voeren Lotto Soudal in de Omloop aan.

Beullens vervangt Verwilst bij Sport Vlaanderen-Baloise in Omloop

Aaron Verwilst en Cedric Beullens wisselen hun plaatsen in het openingsweekend. Cedric Beullens start zaterdag in de Omloop, terwijl Aaron Verwilst nu op de deelnemerslijst staat van Kuurne-Brussel-Kuurne, die verreden wordt daags na de openingsklassieker. De geplande verkenning van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Sport Vlaanderen-Baloise van vandaag/donderdag is door het slechte weer afgelast.

“Wij gaan in deze weersomstandigheden niet in groep gaan verkennen. Wie wil, mag toch de baan op. We hebben onze renners alvast aangeraden niet te lang in dit hondenweer te rijden. Je hoeft toch geen risico’s te zoeken net voor de start van het wielerseizoen in eigen land”, meldt sportdirecteur Hans De Clercq.

“De Omloop verkenden we reeds tweemaal. Een eerste keer was dat eind december vorig jaar. Een tweede keer gingen we begin januari op pad. Het vernieuwde parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne wilden wij graag vandaag verkennen maar daar komt dus niets van in huis. Ik heb al mijn renners wel een bijzonder gedetailleerd programma gegeven, onder andere een GPX-file waardoor ze dit op hun computertje kunnen bekijken, zodat iedereen op de hoogte is van het nieuwe traject”, geeft Hans De Clercq nog mee.

De selectie voor Omloop: Amaury Capiot, Gilles De Wilde, Edward Planckaert, Thomas Sprengers, Kenneth Van Rooy, Cedric Beullens en Jordi Warlop.