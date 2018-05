KOERS KORT: Dewulf (Lotto-Soudal) zegeviert op de Vélodrome in Parijs-Roubaix voor U23 Redactie

27 mei 2018

17u14

De 20-jarige Stan Dewulf heeft vandaag in de categorie U23 de zege gegrepen in Parijs-Roubaix. De renner van Lotto-Soudal kwam op de mythische Vélodrome van Roubaix als eerste over de meet. Voor Julius van den Berg en Thymen Arensman, twee Nederlanders. Het is meteen ook de eerste Belgische zege in Parijs-Roubaix U23 sinds Marc Chanoine in 1997.

It’s Stan de Wulf @LS_U23 in Roubaix 🇫🇷🔥#parisroubaixu23 pic.twitter.com/8SKk4Ase5p espoirs.world(@ EspoirsWorld) link

Remco Evenepoel Belgisch kampioen na indrukwekkende solo

Nadat hij eerder al Belgisch kampioen tijdrijden bij de junioren werd, heeft Remco Evenepoel op indrukwekkende wijze het Belgisch kampioenschap op de weg gewonnen. In les Lacs de l’ Eau d’ Heure begon hij aan een fantastische solo. De zoon van ex-prof Patrick Evenepoel had na een solo van 80 kilometer aan de finish bijna vijf minuten voorsprong op Vito Braet. Voor Evenepoel was het al de vijftiende overwinning van het seizoen. Eerder won hij ook al de Vredeskoers. (EVL)

De Australische Sarah Roy wint Gooik-Geraardsbergen-Gooik voor haar ploeg- en landgenote Gracie Elvin. Sofie De Vuyst werd vijfde. (EVL)

Dominio clamoroso della Mitchelton, vittoria a Sarah Roy dopo un'azione di coppia con Gracie Elvin. Trofeo Baracchi. #GooikGeraardsbergenGooik pic.twitter.com/L34HXXqfcr Raffaele Filippetti(@ raffilpt) link